https://sarabic.ae/20260728/القوات-الروسية-تقضي-على-عدة-مجموعات-هجومية-أوكرانية-في-مقاطعتين-أوكرانيتين--وزارة-الدفاع-1115559210.html
القوات الروسية تقضي على مجموعات هجومية أوكرانية في مقاطعتي خاركوف وسومي
القوات الروسية تقضي على مجموعات هجومية أوكرانية في مقاطعتي خاركوف وسومي
سبوتنيك عربي
أفادت مصادر عسكرية، اليوم الثلاثاء، بأن القوات المسلحة الروسية دمرت عددا من المجموعات القتالية والهجومية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعتي خاركوف... 28.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-28T04:28+0000
2026-07-28T04:28+0000
2026-07-28T05:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري
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وقالت المصادر لوكالة "سبوتنيك": "حاولت قيادة القوات المسلحة الأوكرانية إعادة نشر خمس مجموعات قتالية في مواقع متقدمة قرب بلدة بيلي كولوديز. وتم رصد تحركات العدو من خلال عمليات استطلاع، ما أدى إلى تدمير القوات والمعدات العسكرية".وأضافت المصادر أن قوات هجومية أخرى تابعة لقوات نظام كييف لاقت مصيراً مماثلاً في مقاطعة سومي.وتابعت: "بالقرب من بلدة نوفايا سيتش ومدينة خوتين، شنّ العدو، مستخدماً مجموعات هجومية من اللواء 71 المستقل للبنادق الآلية وفوج الهجوم المستقل 225، هجمات مضادة؛ وتم تدمير القوات الأوكرانية نتيجة لقصف ناري مشترك".وكما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، فإن الجيش يُنفذ بنجاح مهمة إنشاء منطقة عازلة أمنية على طول الحدود مع هاتين المقاطعتين.وتتواجد قوات مجموعتي "الشمال" و"الغرب" الروسيتين في مقاطعة خاركوف.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20260727/أحدها-مصمم-للقادة-العسكريين-3-مسدسات-روسية-خارقة-1115550178.html
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الأخبار
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري
روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري
القوات الروسية تقضي على مجموعات هجومية أوكرانية في مقاطعتي خاركوف وسومي
04:28 GMT 28.07.2026 (تم التحديث: 05:13 GMT 28.07.2026)
أفادت مصادر عسكرية، اليوم الثلاثاء، بأن القوات المسلحة الروسية دمرت عددا من المجموعات القتالية والهجومية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعتي خاركوف وسومي.
وقالت المصادر لوكالة "سبوتنيك": "حاولت قيادة القوات المسلحة الأوكرانية إعادة نشر خمس مجموعات قتالية في مواقع متقدمة قرب بلدة بيلي كولوديز. وتم رصد تحركات العدو من خلال عمليات استطلاع، ما أدى إلى تدمير القوات والمعدات العسكرية".
وأضافت المصادر أن قوات هجومية أخرى تابعة لقوات نظام كييف لاقت مصيراً مماثلاً في مقاطعة سومي.
وتابعت: "بالقرب من بلدة نوفايا سيتش ومدينة خوتين، شنّ العدو، مستخدماً مجموعات هجومية من اللواء 71 المستقل للبنادق الآلية وفوج الهجوم المستقل 225، هجمات مضادة؛ وتم تدمير القوات الأوكرانية نتيجة لقصف ناري مشترك".
وكما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، فإن الجيش يُنفذ بنجاح مهمة إنشاء منطقة عازلة أمنية على طول الحدود مع هاتين المقاطعتين.
وتتواجد قوات مجموعتي "الشمال" و"الغرب" الروسيتين في مقاطعة خاركوف.
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، أمس الاثنين، بأن القوات الروسية حررت بلدتي تورسكويه في جمهورية دونيتسك الشعبية، وكوماناروفكا ومقاطعة دنيبروبيتروفسك.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.