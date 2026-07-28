https://sarabic.ae/20260728/تدمير-سفينة-رفع-وإرساء-حربية-ثقيلة-في-ميناء-نيكولاييف--الدفاع-الروسية-1115560375.html
تدمير سفينة رفع وإرساء حربية ثقيلة في ميناء نيكولاييف- الدفاع الروسية
تدمير سفينة رفع وإرساء حربية ثقيلة في ميناء نيكولاييف- الدفاع الروسية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، عن تدمير القوات التابعة لها سفينة رفع وإرساء ثقيلة في ميناء نيكولاييف، مؤكدة تدميرها، إضافة لسفينة شحن كانت في... 28.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-28T06:09+0000
2026-07-28T06:09+0000
2026-07-28T06:42+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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رصد عسكري
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وأضافت الوزارة في بيان لها: "استهدفت طائرات مسيّرة ناقلة بضائع كانت تنقل إمدادات عسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في المياه الشمالية الغربية للبحر الأسود".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الاثنين، أن الجيش الروسي استهدف أصولا عسكرية تابعة لقوات نظام كييف، في 3 موانئ أوكرانية، مكبدا إياها خسائر فادحة.وجاء في بيان الوزارة "قواتنا استهدفت خزانات وقود وزيوت تشحيم للقوات المسلحة الأوكرانية في ميناء تشيرنومورسك".واستهدفت القوات المسلحة الروسية بأسلحة دقيقة وطائرات مسيرة هجومية، سفينة شحن في ميناء نيكولاييف كانت تنقل شحنات عسكرية لقوات كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تقضي على مجموعات هجومية أوكرانية في مقاطعتي خاركوف وسومي
https://sarabic.ae/20260728/خبير-عسكري-بريطاني-الضربات-الروسية-على-أوكرانيا-غير-عشوائية-وتستهدف-نقاطا-استراتيجية-1115560103.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري
تدمير سفينة رفع وإرساء حربية ثقيلة في ميناء نيكولاييف- الدفاع الروسية
06:09 GMT 28.07.2026 (تم التحديث: 06:42 GMT 28.07.2026)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، عن تدمير القوات التابعة لها سفينة رفع وإرساء ثقيلة في ميناء نيكولاييف، مؤكدة تدميرها، إضافة لسفينة شحن كانت في طريقها لإمداد قوات كييف بالعتاد العسكري.
وأضافت الوزارة في بيان لها: "استهدفت طائرات مسيّرة ناقلة بضائع كانت تنقل إمدادات عسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في المياه الشمالية الغربية للبحر الأسود".
وأضافت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية واصلت صباح اليوم استهداف الموانئ الأوكرانية والسفن البحرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الاثنين، أن الجيش الروسي استهدف أصولا عسكرية تابعة لقوات نظام كييف، في 3 موانئ أوكرانية، مكبدا إياها خسائر فادحة.
وجاء في بيان الوزارة "قواتنا استهدفت خزانات وقود وزيوت تشحيم للقوات المسلحة الأوكرانية في ميناء تشيرنومورسك".
كما أعلنت الوزارة، أن ضربات بالأسلحة الدقيقة استهدفت في ميناء أوديسا منشآت لتفريغ وتخزين الوقود المخصص لتزويد القوات الأوكرانية.
واستهدفت القوات المسلحة الروسية بأسلحة دقيقة وطائرات مسيرة هجومية، سفينة شحن في ميناء نيكولاييف كانت تنقل شحنات عسكرية لقوات كييف.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات. ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.