تدمير سفينة رفع وإرساء حربية ثقيلة في ميناء نيكولاييف- الدفاع الروسية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
09:03 GMT
18 د
صدى الحياة
هل العقلانية ذكر والعاطفة أنثى؟ العلم يحطم أقدم صورة نمطية
09:22 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
بين بيروت والقاهرة
إسرائيل تستعد للعودة إلى الحرب ضدّ إيران... "حزب الله" بين انتقاد الحكومة وعدم الانسحاب منها، أيّ سيناريوهات ممكنة؟
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
ليبيا تدخل سباق الترشح لاستضافة كأس أمم أفريقيا مع مالي والنيجر وبوركينا فاسوش
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل سيغير برنامج الذكاء الصناعي للدردشة حياتنا ؟
12:33 GMT
19 د
موزاييك
ثمانون دقيقة مفقودة من النوم... ماذا يحدث لجسمك؟
12:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
16:52 GMT
8 د
بلا قيود
خبير عسكري: مشروع عزل روسيا بدأ يلفظ أنفاسه الأخيرة
17:00 GMT
59 د
روسيا والعالم العربي
توجه أردني لإبرام اتفاقية تجارة حرة مع الاتحاد الأوراسي الضيوف
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
كاميرا الطالب.. نافذة العرب على روسيا الحقيقية
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
الذكاء الاصطناعي والبشر بين التنافس والتكامل... قانون "الجرائم الإلكترونية" في سوريا، كيف يُقرأ الجدل حوله؟
00:30 GMT
57 د
بين بيروت والقاهرة
إسرائيل تستعد للعودة إلى الحرب ضدّ إيران... "حزب الله" بين انتقاد الحكومة وعدم الانسحاب منها، أيّ سيناريوهات ممكنة؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موجة حر تاريخية.. هل دخل مناخ مصر مرحلة جديدة؟
08:30 GMT
29 د
من الملعب
الاتحاد الدولي لكرة القدم يدرس رفع عدد المنتخبات في المونديال المقبل
09:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
09:32 GMT
18 د
الحدث من سبوتنيك
الحدث من سبوتنيك
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
ليبيا تدخل سباق الترشح لاستضافة كأس أمم أفريقيا مع مالي والنيجر وبوركينا فاسوش
12:03 GMT
29 د
موزاييك
الراحة التامة أم اللياقة الدائمة؟ معضلة الصيف الكبرى
12:33 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيديو لبيع مخدرات على الملأ في مصر يثير جدلا واسعا
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
16:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
16:50 GMT
10 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260728/تدمير-سفينة-رفع-وإرساء-حربية-ثقيلة-في-ميناء-نيكولاييف--الدفاع-الروسية-1115560375.html
تدمير سفينة رفع وإرساء حربية ثقيلة في ميناء نيكولاييف- الدفاع الروسية
تدمير سفينة رفع وإرساء حربية ثقيلة في ميناء نيكولاييف- الدفاع الروسية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، عن تدمير القوات التابعة لها سفينة رفع وإرساء ثقيلة في ميناء نيكولاييف، مؤكدة تدميرها، إضافة لسفينة شحن كانت في... 28.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-28T06:09+0000
2026-07-28T06:42+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104547/82/1045478266_0:835:2049:1987_1920x0_80_0_0_139aa1b1e99e573614bf2ad0b49d5150.jpg
وأضافت الوزارة في بيان لها: "استهدفت طائرات مسيّرة ناقلة بضائع كانت تنقل إمدادات عسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في المياه الشمالية الغربية للبحر الأسود".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الاثنين، أن الجيش الروسي استهدف أصولا عسكرية تابعة لقوات نظام كييف، في 3 موانئ أوكرانية، مكبدا إياها خسائر فادحة.وجاء في بيان الوزارة "قواتنا استهدفت خزانات وقود وزيوت تشحيم للقوات المسلحة الأوكرانية في ميناء تشيرنومورسك".واستهدفت القوات المسلحة الروسية بأسلحة دقيقة وطائرات مسيرة هجومية، سفينة شحن في ميناء نيكولاييف كانت تنقل شحنات عسكرية لقوات كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تقضي على مجموعات هجومية أوكرانية في مقاطعتي خاركوف وسومي
https://sarabic.ae/20260728/خبير-عسكري-بريطاني-الضربات-الروسية-على-أوكرانيا-غير-عشوائية-وتستهدف-نقاطا-استراتيجية-1115560103.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104547/82/1045478266_0:643:2049:2179_1920x0_80_0_0_6a5ab502158db93704d071a5e37656af.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري
روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري

تدمير سفينة رفع وإرساء حربية ثقيلة في ميناء نيكولاييف- الدفاع الروسية

06:09 GMT 28.07.2026 (تم التحديث: 06:42 GMT 28.07.2026)
© Sputnik . Aleksei Kudenko / الانتقال إلى بنك الصورإطلاق طراد الصواريخ "فارياغ" صاروخ "إس-300" تابعة لمنظومة الدفتع الجوي "فورت" أثناء مناورات واسعة النطاق في المحيط الهادئ قبالة ساحل كامتشاتكا الروسي
إطلاق طراد الصواريخ فارياغ صاروخ إس-300 تابعة لمنظومة الدفتع الجوي فورت أثناء مناورات واسعة النطاق في المحيط الهادئ قبالة ساحل كامتشاتكا الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2026
© Sputnik . Aleksei Kudenko
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، عن تدمير القوات التابعة لها سفينة رفع وإرساء ثقيلة في ميناء نيكولاييف، مؤكدة تدميرها، إضافة لسفينة شحن كانت في طريقها لإمداد قوات كييف بالعتاد العسكري.
وأضافت الوزارة في بيان لها: "استهدفت طائرات مسيّرة ناقلة بضائع كانت تنقل إمدادات عسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في المياه الشمالية الغربية للبحر الأسود".

وأضافت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية واصلت صباح اليوم استهداف الموانئ الأوكرانية والسفن البحرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الاثنين، أن الجيش الروسي استهدف أصولا عسكرية تابعة لقوات نظام كييف، في 3 موانئ أوكرانية، مكبدا إياها خسائر فادحة.
وجاء في بيان الوزارة "قواتنا استهدفت خزانات وقود وزيوت تشحيم للقوات المسلحة الأوكرانية في ميناء تشيرنومورسك".
صاروخ باليستي عابر للقارات طراز بولافا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2026
خبير عسكري بريطاني: الضربات الروسية على أوكرانيا غير عشوائية وتستهدف نقاطا استراتيجية
06:13 GMT
كما أعلنت الوزارة، أن ضربات بالأسلحة الدقيقة استهدفت في ميناء أوديسا منشآت لتفريغ وتخزين الوقود المخصص لتزويد القوات الأوكرانية.
واستهدفت القوات المسلحة الروسية بأسلحة دقيقة وطائرات مسيرة هجومية، سفينة شحن في ميناء نيكولاييف كانت تنقل شحنات عسكرية لقوات كييف.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
القوات الروسية تقضي على مجموعات هجومية أوكرانية في مقاطعتي خاركوف وسومي
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала