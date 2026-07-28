https://sarabic.ae/20260728/خبير-عسكري-بريطاني-الضربات-الروسية-على-أوكرانيا-غير-عشوائية-وتستهدف-نقاطا-استراتيجية-1115560103.html
خبير عسكري بريطاني: الضربات الروسية على أوكرانيا غير عشوائية وتستهدف نقاطا استراتيجية
خبير عسكري بريطاني: الضربات الروسية على أوكرانيا غير عشوائية وتستهدف نقاطا استراتيجية
سبوتنيك عربي
أفاد المحلل العسكري البريطاني، ألكسندر ميركوريس، بأن القوات الروسية تواصل توجيه ضربات مكثفة بالصواريخ والطائرات المسيرة، بشكل ممنهج ضد أهداف تابعة للقوات... 28.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-28T06:13+0000
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روسيا
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وقال ميركوريس في بث عبر قناته على منصة "يوتيوب"، أن القوات الروسية تواصل تنفيذ هجمات واسعة بالصواريخ والطائرات المسيرة على الأراضي الأوكرانية، مؤكدا أن مدينة أوديسا والموانئ المجاورة تعرضت مجددا لقصف وضربات صاروخية، فيما شهدت الليلة الماضية ارتفاعا ملحوظا في عدد هجمات الطائرات المسيرة. وأردف ميركوريس أن القوات الروسية تستهدف أيضا منشآت المجمع الصناعي العسكري في كييف، مشيرا إلى أن الضربات تبدو وكأنها تقترب من وسط المدينة، حيث يرجح وجود بعض مراكز اتخاذ القرار. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الاثنين، أن الجيش الروسي استهدف أصولا عسكرية تابعة لقوات نظام كييف، في 3 موانئ أوكرانية، مكبدا إياها خسائر فادحة.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الجيش الروسي يحرر بلدة شيفتشينكو في جمهورية دونيتسك الشعبية
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري
روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري
خبير عسكري بريطاني: الضربات الروسية على أوكرانيا غير عشوائية وتستهدف نقاطا استراتيجية
06:13 GMT 28.07.2026 (تم التحديث: 06:18 GMT 28.07.2026)
أفاد المحلل العسكري البريطاني، ألكسندر ميركوريس، بأن القوات الروسية تواصل توجيه ضربات مكثفة بالصواريخ والطائرات المسيرة، بشكل ممنهج ضد أهداف تابعة للقوات الأوكرانية.
وقال ميركوريس في بث عبر قناته على منصة "يوتيوب"، أن القوات الروسية تواصل تنفيذ هجمات واسعة بالصواريخ والطائرات المسيرة على الأراضي الأوكرانية، مؤكدا أن مدينة أوديسا والموانئ المجاورة تعرضت مجددا لقصف وضربات صاروخية، فيما شهدت الليلة الماضية ارتفاعا ملحوظا في عدد هجمات الطائرات المسيرة.
وأردف ميركوريس أن القوات الروسية تستهدف أيضا منشآت المجمع الصناعي العسكري في كييف، مشيرا إلى أن الضربات تبدو وكأنها تقترب من وسط المدينة، حيث يرجح وجود بعض مراكز اتخاذ القرار.
ونوه ميركوريس بأن هذه الهجمات ليست عشوائية، بل تنفذ ضمن مسار منهجي، حيث أوضح: "لا أستطيع أن أتصور أنها تمثل شيئا آخر سوى جزء من خطة شاملة وضعتها هيئة الأركان العامة لتحقيق النصر على أوكرانيا".
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الاثنين، أن الجيش الروسي استهدف أصولا عسكرية تابعة لقوات نظام كييف، في 3 موانئ أوكرانية، مكبدا إياها خسائر فادحة.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.