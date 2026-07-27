بوتين يوعز برفع عدد القوات المسلحة الروسية بمقدار 25 ألف عسكريا- عاجل
© Sputnik . Mikhail Klimentiev / الانتقال إلى بنك الصورالقائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس روسيا الاتحادية، فلاديمير بوتين، خلال زيارته إلى ساحة التدريب العسكري بالمنطقة العسكرية الغربية في منطقة ريازان للتحقق من التقدم المحرز في تدريب الأفراد العسكريين الذين تم تعبئتهم، 20 أكتوبر 2022.
© Sputnik . Mikhail Klimentiev/
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أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، مرسومًا يقتضي زيادة عدد القوات المسلحة الروسية بمقدار 25 ألف عسكريا، بالتزامن مع إنشاء وحدات بناء عسكرية جديدة.