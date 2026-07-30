https://sarabic.ae/20260730/غيران-الروسية-تستهدف-سفنا-تحمل-شحنات-عسكرية-للقوات-الأوكرانية-فيديو-1115630400.html
"غيران" الروسية تستهدف سفنا تحمل شحنات عسكرية للقوات الأوكرانية... فيديو
"غيران" الروسية تستهدف سفنا تحمل شحنات عسكرية للقوات الأوكرانية... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، مشاهد من قيام مسيرات روسية باستهداف 3 سفن شحن جافة أوكرانية في البحر الأسود تنقل إمدادات للقوات المسلحة الأوكرانية. 30.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-30T13:32+0000
2026-07-30T13:32+0000
2026-07-30T13:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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في وقت سابق من يوم الخميس، أفادت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية استهدفت خلال الليل سفينة شحن جافة في ميناء يوجني وسفينتي شحن جافتين شرق وجنوب أوديسيا، كانتا تحملان أسلحة ومعدات عسكرية.تظهر اللقطات كيف قامت أطقم طائرات " غيران-4 سيكر" المسيرة بضرب ثلاث سفن تحمل شحنات إلى القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة العمليات في البحر الأسود.واوضحت الدفاع في بيان أنه "في 27 يوليو، أصابت أطقم طائرات " غيران-4 سيكر" النفاثة دون طيار سفينتي شحن جافتين في ميناء نيكولاييف".أكدت وزارة الدفاع الروسية أن الضربات المنتظمة التي تشنها القوات المسلحة الروسية على الموانئ والسفن الأوكرانية تقلل من قدرة القوات المسلحة الأوكرانية على نقل الأسلحة والمعدات العسكرية.
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا
"غيران" الروسية تستهدف سفنا تحمل شحنات عسكرية للقوات الأوكرانية... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، مشاهد من قيام مسيرات روسية باستهداف 3 سفن شحن جافة أوكرانية في البحر الأسود تنقل إمدادات للقوات المسلحة الأوكرانية.
في وقت سابق من يوم الخميس، أفادت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية استهدفت خلال الليل سفينة شحن جافة في ميناء يوجني وسفينتي شحن جافتين شرق وجنوب أوديسيا، كانتا تحملان أسلحة ومعدات عسكرية.
تظهر اللقطات كيف قامت أطقم طائرات " غيران-4 سيكر" المسيرة بضرب ثلاث سفن تحمل شحنات إلى القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة العمليات في البحر الأسود.
واوضحت الدفاع في بيان أنه "في 27 يوليو، أصابت أطقم طائرات " غيران-4 سيكر" النفاثة دون طيار سفينتي شحن جافتين في ميناء نيكولاييف".
أكدت وزارة الدفاع الروسية أن الضربات المنتظمة التي تشنها القوات المسلحة الروسية على الموانئ والسفن الأوكرانية تقلل من قدرة القوات المسلحة الأوكرانية على نقل الأسلحة والمعدات العسكرية.