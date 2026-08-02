https://sarabic.ae/20260802/سنتكوم-تحويل-مسار-35-سفينة-وتعطيل-سفينتين-منذ-استئناف-الحصار-البحري-على-إيران-1115709356.html

"سنتكوم": تحويل مسار 35 سفينة وتعطيل سفينتين منذ استئناف الحصار البحري على إيران

"سنتكوم": تحويل مسار 35 سفينة وتعطيل سفينتين منذ استئناف الحصار البحري على إيران

سبوتنيك عربي

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، اليوم الأحد، أنها حولت مسار 35 سفينة تجارية وعطلت سفينتين منذ استئناف الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة... 02.08.2026, سبوتنيك عربي

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وذكرت "سنتكوم"، في منشور على منصة "إكس": "حتى 2 أغسطس/آب، أعادت القيادة المركزية الأمريكية توجيه مسار 35 سفينة تجارية، وعطّلت سفينتين، وصعدت على متن سفينتين أخريين (لتنفيذ إجراءات التفتيش)" .وفي وقت سابق، حذّر الحرس الثوري الإيراني من أن "التدخلات الأمريكية غير القانونية تجاه السفن في المنطقة لن تبقى دون رد"، مشددًا على أن قوات بلاده العسكرية "مستمرة في فرض الإدارة الكاملة على مضيق هرمز وندافع عن مصالح الشعب الإيراني".في المقابل، ردّ الجيش الإيراني بشن غارات على قواعد أمريكية في دول عدة في المنطقة. كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة وقف إطلاق النار الموقعة بين البلدين في يونيو/ حزيران الماضي.

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