https://sarabic.ae/20260802/سنتكوم-تحويل-مسار-35-سفينة-وتعطيل-سفينتين-منذ-استئناف-الحصار-البحري-على-إيران-1115709356.html
"سنتكوم": تحويل مسار 35 سفينة وتعطيل سفينتين منذ استئناف الحصار البحري على إيران
"سنتكوم": تحويل مسار 35 سفينة وتعطيل سفينتين منذ استئناف الحصار البحري على إيران
سبوتنيك عربي
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، اليوم الأحد، أنها حولت مسار 35 سفينة تجارية وعطلت سفينتين منذ استئناف الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة... 02.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-02T16:10+0000
2026-08-02T16:10+0000
2026-08-02T16:10+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
إيران
أخبار إيران
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/0c/1111409721_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_579cbc0dcd241519e6944f799b149c2a.jpg
وذكرت "سنتكوم"، في منشور على منصة "إكس": "حتى 2 أغسطس/آب، أعادت القيادة المركزية الأمريكية توجيه مسار 35 سفينة تجارية، وعطّلت سفينتين، وصعدت على متن سفينتين أخريين (لتنفيذ إجراءات التفتيش)" .وفي وقت سابق، حذّر الحرس الثوري الإيراني من أن "التدخلات الأمريكية غير القانونية تجاه السفن في المنطقة لن تبقى دون رد"، مشددًا على أن قوات بلاده العسكرية "مستمرة في فرض الإدارة الكاملة على مضيق هرمز وندافع عن مصالح الشعب الإيراني".في المقابل، ردّ الجيش الإيراني بشن غارات على قواعد أمريكية في دول عدة في المنطقة. كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة وقف إطلاق النار الموقعة بين البلدين في يونيو/ حزيران الماضي.
https://sarabic.ae/20260802/تصويت-برأيك-ما-هو-سر-تراجع-ترامب-عن-ضربته-القوية-ضد-إيران؟-1115698819.html
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/0c/1111409721_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f19963167c332320b4c6b24316e404c1.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, العالم العربي
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, العالم العربي
"سنتكوم": تحويل مسار 35 سفينة وتعطيل سفينتين منذ استئناف الحصار البحري على إيران
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، اليوم الأحد، أنها حولت مسار 35 سفينة تجارية وعطلت سفينتين منذ استئناف الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية على إيران.
وذكرت "سنتكوم"، في منشور على منصة "إكس": "حتى 2 أغسطس/آب، أعادت القيادة المركزية الأمريكية توجيه مسار 35 سفينة تجارية، وعطّلت سفينتين، وصعدت على متن سفينتين أخريين (لتنفيذ إجراءات التفتيش)" .
وفي السياق ذاته، صرح أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محمد باقر ذو القدر، يوم أمس السبت، بأن "استمرار الحصار البحري والتصعيد، الذي تمارسه الولايات المتحدة لن يقتصر أثره على مضيق هرمز"، محذرا من "تداعيات أوسع" على حركة الملاحة والاقتصاد العالمي، وفق تعبيره.
وفي وقت سابق، حذّر الحرس الثوري الإيراني من أن "التدخلات الأمريكية غير القانونية تجاه السفن في المنطقة لن تبقى دون رد"، مشددًا على أن قوات بلاده العسكرية "مستمرة في فرض الإدارة الكاملة على مضيق هرمز
وندافع عن مصالح الشعب الإيراني".
ومنذ 8 حتى 23 يوليو/ تموز الماضي، شنّ الجيش الأمريكي هجمات عدة على إيران. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أن ذلك جاء ردًا على استهداف إيران لسفن تجارية عابرة لمضيق هرمز.
في المقابل، ردّ الجيش الإيراني بشن غارات على قواعد أمريكية في دول عدة في المنطقة. كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة وقف إطلاق النار الموقعة بين البلدين في يونيو/ حزيران الماضي.