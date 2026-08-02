https://sarabic.ae/20260802/تصويت-برأيك-ما-هو-سر-تراجع-ترامب-عن-ضربته-القوية-ضد-إيران؟-1115698819.html
تصويت... برأيك ما هو سر تراجع ترامب عن "ضربته القوية" ضد إيران؟
تصويت... برأيك ما هو سر تراجع ترامب عن "ضربته القوية" ضد إيران؟
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، موافقته على إلغاء الهجوم الذي كان مخططا ضد إيران، مشيرا إلى أن القرار جاء في ضوء اقتراب التوصل إلى اتفاق بين... 02.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-02T11:45+0000
2026-08-02T11:45+0000
2026-08-02T11:45+0000
استطلاعات الرأي
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
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وقال ترامب، في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، إن الولايات المتحدة "في أعلى درجات الجاهزية العسكرية"، لكنها تلقت طلبا من إيران ودول أخرى في الشرق الأوسط لتأجيل أي هجوم بعد الاتفاق على ملامح تسوية.وبيّن ترامب أن واشنطن تلقت طلبا من إيران ودول أخرى في الشرق الأوسط لتأجيل أي هجوم بعد الاتفاق على ملامح تسوية.وأجرى ولي العهد ورئيس الوزراء السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأحد، اتصالًا هاتفيًا، بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلنت عنه وكالة الأنباء الرسمية السعودية، داعيا ترامب لتغليب لغة الحوار، منعا من جر المنطقة لتوسيع الصراع.وزير الدفاع الإيراني بالإنابة: تصريحات واشنطن تأتي في إطار الحرب النفسية
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استطلاعات الرأي, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, опросы
استطلاعات الرأي, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, опросы
تصويت... برأيك ما هو سر تراجع ترامب عن "ضربته القوية" ضد إيران؟
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، موافقته على إلغاء الهجوم الذي كان مخططا ضد إيران، مشيرا إلى أن القرار جاء في ضوء اقتراب التوصل إلى اتفاق بين الجانبين، مع بقاء الإلغاء مشروطا بإبرام الصفقة خلال فترة قصيرة.
وقال ترامب، في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، إن الولايات المتحدة "في أعلى درجات الجاهزية العسكرية"، لكنها تلقت طلبا من إيران ودول أخرى في الشرق الأوسط لتأجيل أي هجوم بعد الاتفاق على ملامح تسوية.
وبيّن ترامب أن واشنطن تلقت طلبا من إيران ودول أخرى في الشرق الأوسط لتأجيل أي هجوم بعد الاتفاق على ملامح تسوية.
وأجرى ولي العهد ورئيس الوزراء السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأحد، اتصالًا هاتفيًا، بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلنت عنه وكالة الأنباء الرسمية السعودية، داعيا ترامب لتغليب لغة الحوار، منعا من جر المنطقة لتوسيع الصراع.