https://sarabic.ae/20260802/وزير-الدفاع-الإيراني-بالإنابة-تصريحات-واشنطن-تأتي-في-إطار-الحرب-النفسية-1115697731.html

وزير الدفاع الإيراني بالإنابة: تصريحات واشنطن تأتي في إطار الحرب النفسية

وزير الدفاع الإيراني بالإنابة: تصريحات واشنطن تأتي في إطار الحرب النفسية

سبوتنيك عربي

أكد وزير الدفاع الإيراني بالوكالة، مجيد ابن الرضا، اليوم الأحد، أن التصريحات الأمريكية الأخيرة تندرج ضمن ما وصفه بـ"الحرب النفسية والعمليات الإلكترونية"، مشددا... 02.08.2026, سبوتنيك عربي

2026-08-02T09:39+0000

2026-08-02T09:39+0000

2026-08-02T09:39+0000

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/0b/1094698511_0:0:3147:1771_1920x0_80_0_0_8075015209cfdc003a5ad00a29ce21a7.jpg

وقال ابن الرضا: إن "إيران لن تتفاجأ أو تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه التهديدات، بل ستستغلها لتعزيز مستوى الجاهزية، ورفع القدرات الردعية، وتطوير قوتها الدفاعية".وأضاف أن بلاده تتابع التطورات والتهديدات بعناية، مؤكدا أن الاستعداد لمواجهة أي سيناريو يمثل أولوية للقوات المسلحة الإيرانية، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية. وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، موافقته على إلغاء الهجوم الذي كان مخططا ضد إيران، مشيرا إلى أن القرار جاء في ضوء اقتراب التوصل إلى اتفاق بين الجانبين، مع بقاء الإلغاء مشروطا بإبرام الصفقة خلال فترة قصيرة.وقال ترامب، في منشور عبر منصة: "تروث سوشيال"، إن الولايات المتحدة "في أعلى درجات الجاهزية العسكرية"، لكنها تلقت طلبا من إيران ودول أخرى في الشرق الأوسط لتأجيل أي هجوم بعد الاتفاق على ملامح تسوية.وأوضح أن الاتفاق المقترح يتضمن "فتحا فوريا وكاملا لمضيق هرمز، وإنهاء التهديد النووي الإيراني"، مضيفا: "بناء على هذا الطلب، وافقت على إلغاء الهجوم، من أجل مستقبل العالم وازدهار إيران، بشرط أن نتمكن من إبرام صفقة بسرعة". وأشار ترامب إلى أن إسرائيل انضمت إلى هذا الالتزام بعدم تنفيذ الهجوم، شريطة إنجاز الاتفاق في أقرب وقت، داعيا جميع الأطراف إلى العمل من أجل إتمامه.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، في 8 تموز/يوليو المنصرم، أن وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مع إيران ليلة 18 حزيران/يونيو لم يعد قائمًا. ومنذ تاريخ 8 تموز/يوليو، شنّ الجيش الأميركي عدة هجمات على إيران، حيث زعمت القيادة المركزية الأميركية أن هذه الهجمات جاءت ردًا على استهداف طهران للسفن التجارية العابرة لمضيق هرمز.وردّ الجيش الإيراني باستهداف قواعد أميركية في عدة دول بالشرق الأوسط. كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار.

https://sarabic.ae/20260802/إيران-سنستخدم-جميع-الوسائل-للدفاع-عن-أمننا-ونحمل-واشنطن-مسؤولية-التصعيد-1115696439.html

https://sarabic.ae/20260801/عراقجي-إيران-مستعدة-للرد-الحاسم-على-أي-اعتداء-أمريكي-1115691209.html

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن