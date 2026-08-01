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عراقجي: إيران مستعدة للرد الحاسم على أي اعتداء أمريكي
عراقجي: إيران مستعدة للرد الحاسم على أي اعتداء أمريكي
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم السبت، خلال اتصالين هاتفيين منفصلين مع قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير، ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان،... 01.08.2026, سبوتنيك عربي
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وجاء في بيان نُشر على قناة عراقجي في "تلغرام"، أنه "في اتصالات هاتفية منفصلة مع قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير، ووزير خارجية تركيا هاكان فيدان، ناقش السيد عباس عراقجي آخر التطورات الإقليمية، وبحث عواقب الأعمال العدوانية والمزعزعة للاستقرار التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية، وخطر تصاعد التوترات وانعدام الأمن في المنطقة".واستأنفت الولايات المتحدة، ليل 8 يوليو/تموز الماضي، ضرباتها على إيران، متهمة إياها بشن هجمات على سفن تجارية في مضيق هرمز.ووصفت طهران هذه الضربات بأنها انتهاك للتفاهمات التي تم التوصل إليها، وبدأت باستهداف قواعد عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط. وجاءت موجة التصعيد الجديدة بعد ثلاثة أسابيع فقط من توقيع الطرفين مذكرة تفاهم كانت تنص على إنهاء النزاع.
https://sarabic.ae/20260801/الخارجية-الإيرانية-طهران-ستستخدم-جميع-الوسائل-للدفاع-المشروع-عن-حقوقها-وأمنها-القومي-1115689570.html
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إيران, أخبار إيران, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
عراقجي: إيران مستعدة للرد الحاسم على أي اعتداء أمريكي
أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم السبت، خلال اتصالين هاتفيين منفصلين مع قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير، ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أن إيران مستعدة للرد "بحزم" على أي اعتداء أمريكي.
وجاء في بيان نُشر على قناة عراقجي في "تلغرام"، أنه "في اتصالات هاتفية منفصلة مع قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير، ووزير خارجية تركيا هاكان فيدان، ناقش السيد عباس عراقجي آخر التطورات الإقليمية، وبحث عواقب الأعمال العدوانية والمزعزعة للاستقرار التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية، وخطر تصاعد التوترات وانعدام الأمن في المنطقة".
وحذر عراقجي من أي "مغامرة" قد يُقدم عليها الجيش الأمريكي، مؤكدًا استعداد إيران الكامل للدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها وأمنها، والرد الحاسم على أي اعتداء.
واستأنفت الولايات المتحدة، ليل 8 يوليو/تموز الماضي، ضرباتها على إيران، متهمة إياها بشن هجمات على سفن تجارية في مضيق هرمز.
ووصفت طهران
هذه الضربات بأنها انتهاك للتفاهمات التي تم التوصل إليها، وبدأت باستهداف قواعد عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط. وجاءت موجة التصعيد الجديدة بعد ثلاثة أسابيع فقط من توقيع الطرفين مذكرة تفاهم كانت تنص على إنهاء النزاع.