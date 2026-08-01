الخارجية الإيرانية: طهران ستستخدم جميع الوسائل للدفاع المشروع عن حقوقها وأمنها القومي

عربي
الداخلية الروسية: مقتل 3 أشخاص وإصابة 21 آخرين في انفجار قرب مقهى بموسكو
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
الحدث من سبوتنيك
قلاع جبل عامل على لائحة التراث العالمي المعرض للخطر, نموذج ذكاء اصطناعي يتنبأ بالسرطان، فماذا في التفاصيل؟
00:30 GMT
57 د
الحدث من سبوتنيك
- تنديد أممي بـ"تفاقم" العنف وضم الأراضي بالضفة الغربية... كيف يبدو المشهد؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي هاكر مستقل.. وحقيقة الثورة العلاجية للشيخوخة باستخدام الببتيدات
08:30 GMT
29 د
من الملعب
الاتحاد الدولي لكرة القدم يدرس رفع عدد المنتخبات في المونديال المقبل
09:03 GMT
28 د
بين بيروت وموسكو
اتفاقٌ لنزع سلاح حماس في قطاع غزة يخرق اشتعال المنطقة من ايران الى دمياط… وهل تراجع ترامب عن منح كييف
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
جبل لبنان بين عامي 1840 و1860
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
لاري.. القط الذي لا يغادر داونينغ ستريت!
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
قضية المياه والصرف الصحي أولويات الدورة العادية للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي في أديس أبابا
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
16:33 GMT
15 د
موزاييك
القهوة وصحة الكبد... علاقة إيجابية أوضحتها الدراسات
16:48 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
ترامب يدرس توسيع الحرب على إيران.. بحملة جوية قد تمتد لأسبوعين
17:00 GMT
59 د
من الملعب
حقيقة انتقال ياسين بونو إلى يوفنتوس ورحيل أشرف داري عن الأهلي.. وهل ينتقل ثنائي منتخب مصر إلى اتحاد جدة؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الفنان أحمد ماهر.. أعمال خالدة بين التلفزيون والمسرح
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
فرصٌ إستثماريّة بين لبنان وتركيا… ولماذا تتفاقم ظاهرة "الطلاق الرماديّ"؟
00:30 GMT
57 د
بين بيروت وموسكو
اتفاقٌ لنزع سلاح حماس في قطاع غزة يخرق اشتعال المنطقة من ايران الى دمياط… وهل تراجع ترامب عن منح كييف ترخيصاً لانتاج باتريوت؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
موزاييك
القهوة وصحة الكبد... علاقة إيجابية أوضحتها الدراسات
08:29 GMT
12 د
من الملعب
حقيقة انتقال ياسين بونو إلى يوفنتوس ورحيل أشرف داري عن الأهلي.. وهل ينتقل ثنائي منتخب مصر إلى اتحاد جدة؟
09:03 GMT
30 د
موزاييك
الراحة التامة أم اللياقة الدائمة؟ معضلة الصيف الكبرى
09:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
قضية المياه والصرف الصحي أولويات الدورة العادية للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي في أديس أبابا
10:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:33 GMT
12 د
موزاييك
ثورة في علم الحفريات.. مصر توثق أول وجود للزواحف الطائرة قبل 95 مليون عام
10:46 GMT
14 د
خطوط التماس
جبل لبنان بين عامي 1840 و1860
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
صراع الإيرادات.. لماذا يقبله بعض الممثلين ويرفضه آخرون؟
12:03 GMT
30 د
موزاييك
ثمانون دقيقة مفقودة من النوم... ماذا يحدث لجسمك؟
12:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
12:41 GMT
19 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:03 GMT
20 د
موزاييك
علم الخلافات الزوجية: من العادات التلقائية إلى الحلول الذكية
16:24 GMT
16 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:40 GMT
20 د
عالم سبوتنيك
موسكو: الغرب "يلعب بالنار" عبر دعم هجمات كييف.. وحماس لن تسلم سلاحها قبل التزام إسرائيل باتفاق غزة
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل المقترح الأمريكي بحصار إيران بريا يعكس فشل الخيار العسكري؟
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي هاكر مستقل.. وحقيقة الثورة العلاجية للشيخوخة باستخدام الببتيدات
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260801/الخارجية-الإيرانية-طهران-ستستخدم-جميع-الوسائل-للدفاع-المشروع-عن-حقوقها-وأمنها-القومي-1115689570.html
الخارجية الإيرانية: طهران ستستخدم جميع الوسائل للدفاع المشروع عن حقوقها وأمنها القومي
الخارجية الإيرانية: طهران ستستخدم جميع الوسائل للدفاع المشروع عن حقوقها وأمنها القومي
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم السبت، أن إيران ستحتفظ بحقها في توظيف جميع الإمكانيات والوسائل المتاحة للدفاع المشروع عن سيادتها وأمنها القومي. 01.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-01T19:53+0000
2026-08-01T19:53+0000
إيران
أخبار إيران
العالم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101424/84/1014248485_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_1b72f366c061653bb8fa9ab913ec15e4.jpg
وجاء في بيان الخارجية الإيرانية: "إيران ستستخدم جميع الوسائل للدفاع المشروع عن حقوقها ومصالحها وأمنها القومي في مواجهة اعتداءات أمريكا والنظام الصهيوني".وأضاف: "صمت مجلس الأمن الدولي وتقاعس الأمين العام للأمم المتحدة عن التحرك إزاء هذه الاعتداءات، يتعارض مع المسؤوليات القانونية لهاتين المؤسستين".وتابع: "الضربات الدفاعية الإيرانية التي استهدفت مصدر الهجمات الأمريكية غير الشرعية، لا تعد بأي حال من الأحوال هجوما على دول المنطقة".وأضاف: "تقع على عاتق دول المنطقة مسؤولية قانونية ودينية وأخلاقية، لمنع أمريكا والكيان الصهيوني من استخدام أراضيها وإمكاناتها لشن هجمات ضد إيران".ووصفت طهران هذه الضربات بأنها انتهاك للتفاهمات التي تم التوصل إليها، وبدأت باستهداف قواعد عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط. وجاءت موجة التصعيد الجديدة بعد ثلاثة أسابيع فقط من توقيع الطرفين مذكرة تفاهم كانت تنص على إنهاء النزاع.
https://sarabic.ae/20260801/وزير-الخارجية-السعودي-يبحث-هاتفيا-مع-نظيريه-التركي-والكويتي-جهود-خفض-التصعيد-بالمنطقة-1115680354.html
https://sarabic.ae/20260801/الدفاع-الكويتية-تعلن-اعتراض-منظوماتها-لمسيرات-إيرانية-فوق-أراضي-البلاد---عاجل-1115675265.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101424/84/1014248485_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_3021503c3addb09e868bccef82e13594.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي

الخارجية الإيرانية: طهران ستستخدم جميع الوسائل للدفاع المشروع عن حقوقها وأمنها القومي

19:53 GMT 01.08.2026
© Sputnik . Sipoالخارجية الإيرانية
الخارجية الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2026
© Sputnik . Sipo
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم السبت، أن إيران ستحتفظ بحقها في توظيف جميع الإمكانيات والوسائل المتاحة للدفاع المشروع عن سيادتها وأمنها القومي.
وجاء في بيان الخارجية الإيرانية: "إيران ستستخدم جميع الوسائل للدفاع المشروع عن حقوقها ومصالحها وأمنها القومي في مواجهة اعتداءات أمريكا والنظام الصهيوني".

وتابع البيان: "استمرار الحصار البحري والتهديدات غير المشروعة والهجمات على البنى التحتية المدنية، تعد مثالا واضحا للعمل العدواني وانتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة".

الرياض، المملكة العربية السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2026
وزير الخارجية السعودي يبحث هاتفيا مع نظيريه التركي والكويتي جهود خفض التصعيد بالمنطقة
12:35 GMT
وأضاف: "صمت مجلس الأمن الدولي وتقاعس الأمين العام للأمم المتحدة عن التحرك إزاء هذه الاعتداءات، يتعارض مع المسؤوليات القانونية لهاتين المؤسستين".

وأكمل البيان: "إيران تؤكد، بالتزامن مع إدانتها للعدوان الأمريكي، تمسكها بالحفاظ على علاقات ودية مع جيرانها ومواصلة الدفاع عن استقلال البلاد وكرامتها الوطنية وسيادتها

وتابع: "الضربات الدفاعية الإيرانية التي استهدفت مصدر الهجمات الأمريكية غير الشرعية، لا تعد بأي حال من الأحوال هجوما على دول المنطقة".
الكويت - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2026
الدفاع الكويتية تعلن اعتراض منظوماتها لمسيرات إيرانية فوق أراضي البلاد
06:40 GMT
وأضاف: "تقع على عاتق دول المنطقة مسؤولية قانونية ودينية وأخلاقية، لمنع أمريكا والكيان الصهيوني من استخدام أراضيها وإمكاناتها لشن هجمات ضد إيران".
واستأنفت الولايات المتحدة، ليل 8 يوليو الماضي، ضرباتها على إيران، متهمة إياها بشن هجمات على سفن تجارية في مضيق هرمز.
ووصفت طهران هذه الضربات بأنها انتهاك للتفاهمات التي تم التوصل إليها، وبدأت باستهداف قواعد عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط. وجاءت موجة التصعيد الجديدة بعد ثلاثة أسابيع فقط من توقيع الطرفين مذكرة تفاهم كانت تنص على إنهاء النزاع.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала