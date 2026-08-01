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الخارجية الإيرانية: طهران ستستخدم جميع الوسائل للدفاع المشروع عن حقوقها وأمنها القومي
الخارجية الإيرانية: طهران ستستخدم جميع الوسائل للدفاع المشروع عن حقوقها وأمنها القومي
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم السبت، أن إيران ستحتفظ بحقها في توظيف جميع الإمكانيات والوسائل المتاحة للدفاع المشروع عن سيادتها وأمنها القومي. 01.08.2026, سبوتنيك عربي
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وجاء في بيان الخارجية الإيرانية: "إيران ستستخدم جميع الوسائل للدفاع المشروع عن حقوقها ومصالحها وأمنها القومي في مواجهة اعتداءات أمريكا والنظام الصهيوني".وأضاف: "صمت مجلس الأمن الدولي وتقاعس الأمين العام للأمم المتحدة عن التحرك إزاء هذه الاعتداءات، يتعارض مع المسؤوليات القانونية لهاتين المؤسستين".وتابع: "الضربات الدفاعية الإيرانية التي استهدفت مصدر الهجمات الأمريكية غير الشرعية، لا تعد بأي حال من الأحوال هجوما على دول المنطقة".وأضاف: "تقع على عاتق دول المنطقة مسؤولية قانونية ودينية وأخلاقية، لمنع أمريكا والكيان الصهيوني من استخدام أراضيها وإمكاناتها لشن هجمات ضد إيران".ووصفت طهران هذه الضربات بأنها انتهاك للتفاهمات التي تم التوصل إليها، وبدأت باستهداف قواعد عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط. وجاءت موجة التصعيد الجديدة بعد ثلاثة أسابيع فقط من توقيع الطرفين مذكرة تفاهم كانت تنص على إنهاء النزاع.
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إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
الخارجية الإيرانية: طهران ستستخدم جميع الوسائل للدفاع المشروع عن حقوقها وأمنها القومي
أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم السبت، أن إيران ستحتفظ بحقها في توظيف جميع الإمكانيات والوسائل المتاحة للدفاع المشروع عن سيادتها وأمنها القومي.
وجاء في بيان الخارجية الإيرانية: "إيران ستستخدم جميع الوسائل للدفاع المشروع عن حقوقها ومصالحها وأمنها القومي في مواجهة اعتداءات أمريكا والنظام الصهيوني".
وتابع البيان: "استمرار الحصار البحري والتهديدات غير المشروعة والهجمات على البنى التحتية المدنية، تعد مثالا واضحا للعمل العدواني وانتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة".
وأضاف: "صمت مجلس الأمن الدولي وتقاعس الأمين العام للأمم المتحدة عن التحرك إزاء هذه الاعتداءات، يتعارض مع المسؤوليات القانونية لهاتين المؤسستين".
وأكمل البيان: "إيران تؤكد، بالتزامن مع إدانتها للعدوان الأمريكي، تمسكها بالحفاظ على علاقات ودية مع جيرانها ومواصلة الدفاع عن استقلال البلاد وكرامتها الوطنية وسيادتها
وتابع: "الضربات الدفاعية الإيرانية التي استهدفت مصدر الهجمات الأمريكية غير الشرعية، لا تعد بأي حال من الأحوال هجوما على دول المنطقة".
وأضاف: "تقع على عاتق دول المنطقة مسؤولية قانونية ودينية وأخلاقية، لمنع أمريكا والكيان الصهيوني من استخدام أراضيها وإمكاناتها لشن هجمات ضد إيران".
واستأنفت الولايات المتحدة، ليل 8 يوليو الماضي، ضرباتها على إيران، متهمة إياها بشن هجمات على سفن تجارية في مضيق هرمز.
ووصفت طهران
هذه الضربات بأنها انتهاك للتفاهمات التي تم التوصل إليها، وبدأت باستهداف قواعد عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط. وجاءت موجة التصعيد الجديدة بعد ثلاثة أسابيع فقط من توقيع الطرفين مذكرة تفاهم كانت تنص على إنهاء النزاع.