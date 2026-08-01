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الخارجية المصرية: التحقيقات جارية للتعرف على ملابسات حادث استهداف سفينتين في ميناء دمياط - عاجل
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الدفاع الكويتية تعلن اعتراض منظوماتها لمسيرات إيرانية فوق أراضي البلاد
الدفاع الكويتية تعلن اعتراض منظوماتها لمسيرات إيرانية فوق أراضي البلاد
سبوتنيك عربي
أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، اليوم السبت، أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، تتصدى حاليًا لهجمات بطائرات مسيّرة معادية، وذلك في أعقاب ما وصفته... 01.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-01T06:40+0000
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وأوضح الجيش الكويتي، في بيان، أن "أصوات الانفجارات التي قد تُسمع في بعض المناطق ناتجة عن عمليات اعتراض تنفذها منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية"، داعيًا المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.وأعلنت وزارة الدفاع الكويتية، يوم الخميس الماضي، مقتل شخص إثر "هجوم إيراني" استهدف مبنى تابعًا لشركة صينية شمالي البلاد، متسببًا أيضًا في أضرار مادية جسيمة.وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع العقيد سعود العتيبي، إن "العدوان الإيراني استهدف مبنى تابعًا لشركة صينية في شمال البلاد، ما أسفر عن مقتل أحد العاملين وإلحاق أضرار مادية جسيمة بالمبنى"، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الكويتية (كونا).ووصفت طهران هذه الضربات بأنها انتهاك للتفاهمات التي تم التوصل إليها، وبدأت باستهداف قواعد عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط. وجاءت موجة التصعيد الجديدة بعد ثلاثة أسابيع فقط من توقيع الطرفين مذكرة تفاهم كانت تنص على إنهاء النزاع.
https://sarabic.ae/20260722/الجيش-الإيراني-يعلن-استهداف-معسكر-الدوحة-الأمريكي-في-الكويت-1115392526.html
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الكويت, أخبار الكويت اليوم, إيران, العالم العربي, أخبار العالم الآن
الكويت, أخبار الكويت اليوم, إيران, العالم العربي, أخبار العالم الآن

الدفاع الكويتية تعلن اعتراض منظوماتها لمسيرات إيرانية فوق أراضي البلاد

06:40 GMT 01.08.2026 (تم التحديث: 06:46 GMT 01.08.2026)
© Photo / Unsplash/ Optical Chemistالكويت
الكويت - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2026
© Photo / Unsplash/ Optical Chemist
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أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، اليوم السبت، أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، تتصدى حاليًا لهجمات بطائرات مسيّرة معادية، وذلك في أعقاب ما وصفته بـ"العدوان الإيراني".
وأوضح الجيش الكويتي، في بيان، أن "أصوات الانفجارات التي قد تُسمع في بعض المناطق ناتجة عن عمليات اعتراض تنفذها منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية"، داعيًا المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.
وأعلنت وزارة الدفاع الكويتية، يوم الخميس الماضي، مقتل شخص إثر "هجوم إيراني" استهدف مبنى تابعًا لشركة صينية شمالي البلاد، متسببًا أيضًا في أضرار مادية جسيمة.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع العقيد سعود العتيبي، إن "العدوان الإيراني استهدف مبنى تابعًا لشركة صينية في شمال البلاد، ما أسفر عن مقتل أحد العاملين وإلحاق أضرار مادية جسيمة بالمبنى"، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الكويتية (كونا).
صواريخ إيران على إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2026
الجيش الإيراني يعلن استهداف معسكر الدوحة الأمريكي في الكويت
22 يوليو, 04:02 GMT

واستأنفت الولايات المتحدة، ليل 8 يوليو/ تموز الماضي، ضرباتها على إيران، متهمةً إياها بشن هجمات على سفن تجارية في مضيق هرمز.

ووصفت طهران هذه الضربات بأنها انتهاك للتفاهمات التي تم التوصل إليها، وبدأت باستهداف قواعد عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط. وجاءت موجة التصعيد الجديدة بعد ثلاثة أسابيع فقط من توقيع الطرفين مذكرة تفاهم كانت تنص على إنهاء النزاع.
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