https://sarabic.ae/20260722/الجيش-الإيراني-يعلن-استهداف-معسكر-الدوحة-الأمريكي-في-الكويت-1115392526.html

الجيش الإيراني يعلن استهداف معسكر الدوحة الأمريكي في الكويت

الجيش الإيراني يعلن استهداف معسكر الدوحة الأمريكي في الكويت

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإيراني، اليوم الأربعاء، استهداف معسكر الدوحة الأمريكي في الكويت بهجوم واسع نفذته طائرات مسيّرة، ضمن المرحلة الحادية والعشرين من عملية "صاعقة"، في... 22.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-22T04:02+0000

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وقال الجيش الإيراني، في بيان، إن الهجوم استهدف مخازن الذخيرة والمعدات اللوجستية التابعة لمركز قيادة القوات البرية الأمريكية في معسكر الدوحة غرب الكويت، باستخدام عدد كبير من الطائرات المسيّرة الانتحارية، وذلك ردًا على الضربات الأمريكية المتواصلة داخل الأراضي الإيرانية.وفي وقت سابق، أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات بطائرات مسيّرة معادية، مؤكدة أن أصوات الانفجارات التي سُمعت في عدد من المناطق كانت ناجمة عن اعتراض تلك المسيّرات بواسطة منظومات الدفاع الجوي.ويأتي ذلك بعد ساعات من إعلان القيادة المركزية الأمريكية استكمال الليلة الحادية عشرة على التوالي من الضربات العسكرية ضد إيران، والتي استهدفت مراكز عمليات عسكرية ومنشآت بحرية وحظائر للطائرات ومنشآت تخزين المسيّرات والبنية اللوجستية، بهدف تقويض قدرات طهران على تهديد الملاحة في مضيق هرمز.كما أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي أربعة انفجارات بالتزامن مع تحليق مقاتلات أمريكية فوق مدينة تشابهار في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران، في مؤشر على استمرار العمليات العسكرية واتساع نطاقها.وفي السياق ذاته، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن واشنطن لا تزال منفتحة على الحوار، لكنه اتهم إيران بعدم الجدية في المفاوضات، محذرًا من أن تهديد الممرات المائية الدولية يشكل خطرًا على الاقتصاد العالمي وقد يؤدي إلى تداعيات تتجاوز منطقة الشرق الأوسط.

https://sarabic.ae/20260722/روبيو-واشنطن-منفتحة-على-الحوار-وإيران-لا-تتعامل-بجدية-مع-المفاوضات-1115392393.html

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