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الجيش الإيراني يعلن استهداف معسكر الدوحة الأمريكي في الكويت
الجيش الإيراني يعلن استهداف معسكر الدوحة الأمريكي في الكويت
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإيراني، اليوم الأربعاء، استهداف معسكر الدوحة الأمريكي في الكويت بهجوم واسع نفذته طائرات مسيّرة، ضمن المرحلة الحادية والعشرين من عملية "صاعقة"، في... 22.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-22T04:02+0000
2026-07-22T04:02+0000
إيران
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الجيش الإيراني
الولايات المتحدة الأمريكية
الكويت
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وقال الجيش الإيراني، في بيان، إن الهجوم استهدف مخازن الذخيرة والمعدات اللوجستية التابعة لمركز قيادة القوات البرية الأمريكية في معسكر الدوحة غرب الكويت، باستخدام عدد كبير من الطائرات المسيّرة الانتحارية، وذلك ردًا على الضربات الأمريكية المتواصلة داخل الأراضي الإيرانية.وفي وقت سابق، أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات بطائرات مسيّرة معادية، مؤكدة أن أصوات الانفجارات التي سُمعت في عدد من المناطق كانت ناجمة عن اعتراض تلك المسيّرات بواسطة منظومات الدفاع الجوي.ويأتي ذلك بعد ساعات من إعلان القيادة المركزية الأمريكية استكمال الليلة الحادية عشرة على التوالي من الضربات العسكرية ضد إيران، والتي استهدفت مراكز عمليات عسكرية ومنشآت بحرية وحظائر للطائرات ومنشآت تخزين المسيّرات والبنية اللوجستية، بهدف تقويض قدرات طهران على تهديد الملاحة في مضيق هرمز.كما أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي أربعة انفجارات بالتزامن مع تحليق مقاتلات أمريكية فوق مدينة تشابهار في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران، في مؤشر على استمرار العمليات العسكرية واتساع نطاقها.وفي السياق ذاته، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن واشنطن لا تزال منفتحة على الحوار، لكنه اتهم إيران بعدم الجدية في المفاوضات، محذرًا من أن تهديد الممرات المائية الدولية يشكل خطرًا على الاقتصاد العالمي وقد يؤدي إلى تداعيات تتجاوز منطقة الشرق الأوسط.
https://sarabic.ae/20260722/روبيو-واشنطن-منفتحة-على-الحوار-وإيران-لا-تتعامل-بجدية-مع-المفاوضات-1115392393.html
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إيران, أخبار إيران, الجيش الإيراني, الولايات المتحدة الأمريكية, الكويت, العالم
إيران, أخبار إيران, الجيش الإيراني, الولايات المتحدة الأمريكية, الكويت, العالم

الجيش الإيراني يعلن استهداف معسكر الدوحة الأمريكي في الكويت

04:02 GMT 22.07.2026
© Photoصواريخ إيران على إسرائيل
صواريخ إيران على إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2026
© Photo
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أعلن الجيش الإيراني، اليوم الأربعاء، استهداف معسكر الدوحة الأمريكي في الكويت بهجوم واسع نفذته طائرات مسيّرة، ضمن المرحلة الحادية والعشرين من عملية "صاعقة"، في تصعيد جديد للمواجهة العسكرية مع الولايات المتحدة.
وقال الجيش الإيراني، في بيان، إن الهجوم استهدف مخازن الذخيرة والمعدات اللوجستية التابعة لمركز قيادة القوات البرية الأمريكية في معسكر الدوحة غرب الكويت، باستخدام عدد كبير من الطائرات المسيّرة الانتحارية، وذلك ردًا على الضربات الأمريكية المتواصلة داخل الأراضي الإيرانية.
وأضاف أن معسكر الدوحة يُعد من أكبر القواعد العسكرية الأمريكية في الكويت، ويستخدم مركزًا رئيسيًا لدعم القوات الأمريكية المنتشرة في منطقة غرب آسيا، ويضم قوات برية وبحرية وجوية، إلى جانب كميات كبيرة من المعدات العسكرية.
وفي وقت سابق، أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات بطائرات مسيّرة معادية، مؤكدة أن أصوات الانفجارات التي سُمعت في عدد من المناطق كانت ناجمة عن اعتراض تلك المسيّرات بواسطة منظومات الدفاع الجوي.
ويأتي ذلك بعد ساعات من إعلان القيادة المركزية الأمريكية استكمال الليلة الحادية عشرة على التوالي من الضربات العسكرية ضد إيران، والتي استهدفت مراكز عمليات عسكرية ومنشآت بحرية وحظائر للطائرات ومنشآت تخزين المسيّرات والبنية اللوجستية، بهدف تقويض قدرات طهران على تهديد الملاحة في مضيق هرمز.
وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2026
روبيو: واشنطن منفتحة على الحوار وإيران لا تتعامل بجدية مع المفاوضات
03:15 GMT
كما أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي أربعة انفجارات بالتزامن مع تحليق مقاتلات أمريكية فوق مدينة تشابهار في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران، في مؤشر على استمرار العمليات العسكرية واتساع نطاقها.
وفي السياق ذاته، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن واشنطن لا تزال منفتحة على الحوار، لكنه اتهم إيران بعدم الجدية في المفاوضات، محذرًا من أن تهديد الممرات المائية الدولية يشكل خطرًا على الاقتصاد العالمي وقد يؤدي إلى تداعيات تتجاوز منطقة الشرق الأوسط.
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