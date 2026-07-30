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الكويت تعلن مقتل شخص إثر "هجوم إيراني" استهدف مبنى تابعا لشركة صينية شمالي البلاد
الكويت تعلن مقتل شخص إثر "هجوم إيراني" استهدف مبنى تابعا لشركة صينية شمالي البلاد
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الكويتية، اليوم الخميس، مقتل شخص إثر "هجوم إيراني" استهدف مبنى تابعًا لشركة صينية شمالي البلاد، متسببًا أيضًا في أضرار مادية جسيمة. 30.07.2026, سبوتنيك عربي
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وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع، العقيد سعود العتيبي، إن "العدوان الإيراني استهدف مبنى تابعًا لشركة صينية في شمال البلاد، ما أسفر عن مقتل أحد العاملين وإلحاق أضرار مادية جسيمة بالمبنى"، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الكويتية (كونا). وأضاف العتيبي أن الجهات المختصة باشرت، فور وقوع الحادث، اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتتعامل مع الموقف بالتنسيق مع الجهات المعنية.وأشارت إلى أن "هذه الضربات تهدف إلى تقليص التهديدات، التي تشكلها إيران ووكلاؤها على القوات الأمريكية، والشحن التجاري، ودول الخليج المجاورة".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صرح بأن الولايات المتحدة ستهاجم إيران بقوة ردا على ضربات إيرانية مباغتة استهدفت قوات أمريكية في الأردن.واستأنفت الولايات المتحدة، ليل 8 يوليو/ تموز الجاري، ضرباتها على إيران، متهمةً إياها بشن هجمات على سفن تجارية في مضيق هرمز.ووصفت طهران هذه الضربات بأنها انتهاك للتفاهمات التي تم التوصل إليها، وبدأت باستهداف قواعد عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط. وجاءت موجة التصعيد الجديدة بعد ثلاثة أسابيع فقط من توقيع الطرفين مذكرة تفاهم كانت تنص على إنهاء النزاع.
https://sarabic.ae/20260730/الجيش-الأردني-يعلن-إحباط-محاولة-لاستهداف-أراضي-المملكة-بـ5-صواريخ-أطلقت-من-إيران-1115613409.html
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أخبار الكويت اليوم, أخبار إيران, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار الكويت اليوم, أخبار إيران, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية
الكويت تعلن مقتل شخص إثر "هجوم إيراني" استهدف مبنى تابعا لشركة صينية شمالي البلاد
أعلنت وزارة الدفاع الكويتية، اليوم الخميس، مقتل شخص إثر "هجوم إيراني" استهدف مبنى تابعًا لشركة صينية شمالي البلاد، متسببًا أيضًا في أضرار مادية جسيمة.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع، العقيد سعود العتيبي، إن "العدوان الإيراني استهدف مبنى تابعًا لشركة صينية في شمال البلاد، ما أسفر عن مقتل أحد العاملين وإلحاق أضرار مادية جسيمة بالمبنى"، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الكويتية (كونا).
وأضاف العتيبي أن الجهات المختصة باشرت، فور وقوع الحادث، اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتتعامل مع الموقف بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، في وقت سابق من اليوم الخميس، أنها نفّذت ضربات ضد إيران
، في أول هجمات تستهدف أراضي إيران، منذ نحو أسبوع.
وأشارت إلى أن "هذه الضربات تهدف إلى تقليص التهديدات، التي تشكلها إيران ووكلاؤها على القوات الأمريكية، والشحن التجاري، ودول الخليج المجاورة".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صرح بأن الولايات المتحدة ستهاجم إيران بقوة
ردا على ضربات إيرانية مباغتة استهدفت قوات أمريكية في الأردن.
واستأنفت الولايات المتحدة، ليل 8 يوليو/ تموز الجاري، ضرباتها على إيران، متهمةً إياها بشن هجمات على سفن تجارية في مضيق هرمز.
ووصفت طهران
هذه الضربات بأنها انتهاك للتفاهمات التي تم التوصل إليها، وبدأت باستهداف قواعد عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط. وجاءت موجة التصعيد الجديدة بعد ثلاثة أسابيع فقط من توقيع الطرفين مذكرة تفاهم كانت تنص على إنهاء النزاع.