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الجيش الأردني يعلن إحباط محاولة لاستهداف أراضي المملكة بـ5 صواريخ أطلقت من إيران
الجيش الأردني يعلن إحباط محاولة لاستهداف أراضي المملكة بـ5 صواريخ أطلقت من إيران
سبوتنيك عربي
أعلنت القوات المسلحة الأردنية، اليوم الخميس، إحباط محاولة استهداف أراضي المملكة بـ5 صواريخ أُطلقت من إيران، مؤكدة أن عمليات الاعتراض نُفذت بكفاءة واحترافية. 30.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-30T05:25+0000
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وقالت القوات المسلحة الأردنية، في بيان لها، إن "إجراءات الاعتراض نُفذت بكفاءة واحترافية، ما أسفر عن إحباط محاولة استهداف أراضي المملكة، دون تسجيل أية إصابات بشرية".وأكدت استمرارها في أداء واجبها بحماية أجواء المملكة وصون أمنها وسيادتها، مشددة على أنها تحافظ على أعلى درجات الجاهزية للتعامل بكل حزم مع أي تهديد يستهدف أمن الوطن وسلامة المواطنين.وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، في وقت سابق من اليوم، أنها نفّذت ضربات ضد إيران، في أول هجمات تستهدف أراضي إيران، منذ نحو أسبوع.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صرح بأن الولايات المتحدة ستهاجم إيران بقوة ردا على ضربات إيرانية مباغتة استهدفت قوات أمريكية في الأردن.ووصفت طهران هذه الضربات بأنها انتهاك للتفاهمات التي تم التوصل إليها، وبدأت باستهداف قواعد عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط. وجاءت موجة التصعيد الجديدة بعد ثلاثة أسابيع فقط من توقيع الطرفين مذكرة تفاهم كانت تنص على إنهاء النزاع.
https://sarabic.ae/20260729/الحرس-الثوري-الإيراني-يعلن-استهداف-القاعدة-الجوية-للجيش-الأمريكي-في-الأردن-1115583859.html
https://sarabic.ae/20260722/الأردن-يعلن-اعتراض-4-صواريخ-و4-مسيرات-إيرانية-واستمرار-حالة-التأهب-الجوي-1115397142.html
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أخبار الأردن, أخبار إيران, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم
أخبار الأردن, أخبار إيران, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم

الجيش الأردني يعلن إحباط محاولة لاستهداف أراضي المملكة بـ5 صواريخ أطلقت من إيران

05:25 GMT 30.07.2026
© AP Photo / Raad Adaylehالجيش الأردني يقوم بدورية قرب الحدود الشرقية الأردنية السورية
الجيش الأردني يقوم بدورية قرب الحدود الشرقية الأردنية السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2026
© AP Photo / Raad Adayleh
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أعلنت القوات المسلحة الأردنية، اليوم الخميس، إحباط محاولة استهداف أراضي المملكة بـ5 صواريخ أُطلقت من إيران، مؤكدة أن عمليات الاعتراض نُفذت بكفاءة واحترافية.
وقالت القوات المسلحة الأردنية، في بيان لها، إن "إجراءات الاعتراض نُفذت بكفاءة واحترافية، ما أسفر عن إحباط محاولة استهداف أراضي المملكة، دون تسجيل أية إصابات بشرية".
وأكدت استمرارها في أداء واجبها بحماية أجواء المملكة وصون أمنها وسيادتها، مشددة على أنها تحافظ على أعلى درجات الجاهزية للتعامل بكل حزم مع أي تهديد يستهدف أمن الوطن وسلامة المواطنين.
إطلاق صواريخ باليستية مضادة للسفن الحربية، الحرس الثوري الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2026
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف القاعدة الجوية للجيش الأمريكي في الأردن
أمس, 01:52 GMT
وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، في وقت سابق من اليوم، أنها نفّذت ضربات ضد إيران، في أول هجمات تستهدف أراضي إيران، منذ نحو أسبوع.
وأشارت إلى أن "هذه الضربات تهدف إلى تقليص التهديدات، التي تشكلها إيران ووكلاؤها على القوات الأمريكية، والشحن التجاري، ودول الخليج المجاورة".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صرح بأن الولايات المتحدة ستهاجم إيران بقوة ردا على ضربات إيرانية مباغتة استهدفت قوات أمريكية في الأردن.
قاعدة الأزرق الجوية، الأردن - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2026
الأردن يعلن اعتراض 4 صواريخ و4 مسيرات إيرانية واستمرار حالة التأهب الجوي
22 يوليو, 09:51 GMT
واستأنفت الولايات المتحدة، ليل 8 يوليو/ تموز الجاري، ضرباتها على إيران، متهمةً إياها بشن هجمات على سفن تجارية في مضيق هرمز.
ووصفت طهران هذه الضربات بأنها انتهاك للتفاهمات التي تم التوصل إليها، وبدأت باستهداف قواعد عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط. وجاءت موجة التصعيد الجديدة بعد ثلاثة أسابيع فقط من توقيع الطرفين مذكرة تفاهم كانت تنص على إنهاء النزاع.
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