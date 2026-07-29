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الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف القاعدة الجوية للجيش الأمريكي في الأردن
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف القاعدة الجوية للجيش الأمريكي في الأردن
سبوتنيك عربي
أعلن الحرس الثوري الإيراني، في بيان صادر عن القوة الجوفضائية التابعة له، تنفيذ هجوم صاروخي استهدف قاعدة جوية للجيش الأمريكي ومقر القيادة المركزية الأمريكية في... 29.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-29T01:52+0000
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وقال الحرس الثوري، في بيان له، إن "الهجوم نُفذ رداً على الأعمال العدوانية للجيش الأمريكي"، مضيفاً أن "القوة الجوفضائية أطلقت عدة صواريخ باليستية على القاعدة المستهدفة".وأضاف البيان، أن "إيران ستواصل المقاومة طالما استمرت التهديدات ضدها، واستمرت الأعمال غير القانونية التي تنسبها إلى القوات الأمريكية ضد مصالحها"، داعياً إلى وقف ما وصفه بالتدخلات الأمريكية.وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM)، في وفقت سابق اليوم، أن الحرس الثوري الإيراني أطلق عدة صواريخ باليستية في هجوم مباغت استهدف القوات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط.وقالت القيادة المركزية، في بيان لها، إن "الهجوم وقع في تمام الساعة 5:45 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة"، مؤكدة أن جميع الصواريخ الإيرانية تم اعتراضها بنجاح.وأضافت أن "القوات الأمريكية لا تزال في حالة تأهب قصوى"، دون أن تقدم تفاصيل إضافية بشأن موقع الهجوم أو أي أضرار أو خسائر محتملة.ومنذ 8 تموز/يوليو الجاري حتى 23 تموز/يوليو، شنّ الجيش الأمريكي هجمات عدة على إيران. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أن ذلك جاء ردًا على استهداف إيران لسفن تجارية عابرة لمضيق هرمز.وردّ الجيش الإيراني بشن غارات على قواعد أمريكية في عدة دول بالمنطقة، على حد قوله. كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة وقف إطلاق النار الموقعة بين البلدين.وتوقفت في الوقت الراهن الهجمات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، عقب تعليق واشنطن عملياتها العسكرية، بالتزامن مع استمرار الجهود الدبلوماسية الدولية الرامية إلى منع تجدد التصعيد.
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إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, أخبار الأردن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, أخبار الأردن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف القاعدة الجوية للجيش الأمريكي في الأردن
01:52 GMT 29.07.2026 (تم التحديث: 01:54 GMT 29.07.2026)
أعلن الحرس الثوري الإيراني، في بيان صادر عن القوة الجوفضائية التابعة له، تنفيذ هجوم صاروخي استهدف قاعدة جوية للجيش الأمريكي ومقر القيادة المركزية الأمريكية في الأردن.
وقال الحرس الثوري، في بيان له، إن "الهجوم نُفذ رداً على الأعمال العدوانية للجيش الأمريكي"، مضيفاً أن "القوة الجوفضائية أطلقت عدة صواريخ باليستية على القاعدة المستهدفة".
وأضاف البيان، أن "إيران ستواصل المقاومة طالما استمرت التهديدات ضدها، واستمرت الأعمال غير القانونية التي تنسبها إلى القوات الأمريكية ضد مصالحها"، داعياً إلى وقف ما وصفه بالتدخلات الأمريكية.
وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM)، في وفقت سابق اليوم، أن الحرس الثوري الإيراني أطلق عدة صواريخ باليستية
في هجوم مباغت استهدف القوات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
وقالت القيادة المركزية، في بيان لها، إن "الهجوم وقع في تمام الساعة 5:45 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة"، مؤكدة أن جميع الصواريخ الإيرانية تم اعتراضها بنجاح.
وأضافت أن "القوات الأمريكية لا تزال في حالة تأهب قصوى"، دون أن تقدم تفاصيل إضافية بشأن موقع الهجوم أو أي أضرار أو خسائر محتملة.
ومنذ 8 تموز/يوليو الجاري حتى 23 تموز/يوليو، شنّ الجيش الأمريكي هجمات عدة على إيران. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية
(سنتكوم)، أن ذلك جاء ردًا على استهداف إيران لسفن تجارية عابرة لمضيق هرمز.
وردّ الجيش الإيراني بشن غارات على قواعد أمريكية في عدة دول بالمنطقة، على حد قوله. كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة وقف إطلاق النار الموقعة بين البلدين.
وتوقفت في الوقت الراهن الهجمات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، عقب تعليق واشنطن عملياتها العسكرية، بالتزامن مع استمرار الجهود الدبلوماسية الدولية الرامية إلى منع تجدد التصعيد.