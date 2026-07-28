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نائب وزير الخارجية الإيراني: أي سفينة أوروبية تقترب من مضيق "هرمز" ستكون هدفا مشروعا
نائب وزير الخارجية الإيراني: أي سفينة أوروبية تقترب من مضيق "هرمز" ستكون هدفا مشروعا
سبوتنيك عربي
صرح نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية، كاظم غريب آبادي، اليوم الثلاثاء، أن أي سفينة أوروبية تقترب من مضيق "هرمز" ستعد هدفا مشروعا، مؤكدًا... 28.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-28T17:37+0000
2026-07-28T17:37+0000
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وأوضح غريب آبادي أن فتح الطريق الجنوبي إلى مضيق "هرمز" سيؤدي إلى فقدان السيطرة عليه، مشددا على أن إيران لا تخشى اتخاذ أي إجراءات لتعزيز سيطرتها على المضيق، حتى وإن استدعى ذلك استئناف الحرب، على حد تعبيره.وفيما يتعلق بالملف التفاوضي، قال نائب وزير الخارجية الإيراني إن بلاده لم تتلقَّ أي مقترحات للتفاوض مع الولايات المتحدة خلال الأيام الخمسة عشر الماضية.وفي سياق متصل، أوضح أن سلطنة عُمان اقترحت إشراك دولة أخرى في عمليات إزالة الألغام من الجزء الجنوبي لمضيق "هرمز""، إلا أن طهران لم تمنح موافقتها على ذلك.وأكد نائب وزير الخارجية الإيراني أنه في حال عدم موافقة سلطنة عُمان على المقترح الإيراني بشأن مسار عبور السفن، فإن مضيق "هرمز" سيبقى مغلقا، مضيفا أن بلاده "لن تعترف بالمسار الجنوبي العُماني في مضيق "هرمز" أبدا".كما أوضح أن المفاوضات الجارية بين إيران وسلطنة عُمان تقتصر على ملف مضيق "هرمز"، مشيرا إلى أن الجانبين يتفاوضان بشأن فتح مسار مؤقت لعبور السفن.
https://sarabic.ae/20260728/ترامب-من-الأفضل-التوصل-إلى-اتفاق-مع-إيران-بدل-تدمير-باقي-البلد-1115571441.html
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إيران, أخبار إيران, مضيق هرمز, العالم, سلطنة عمان
إيران, أخبار إيران, مضيق هرمز, العالم, سلطنة عمان

نائب وزير الخارجية الإيراني: أي سفينة أوروبية تقترب من مضيق "هرمز" ستكون هدفا مشروعا

17:37 GMT 28.07.2026
© AP Photo / Amirhosein Khorgooiمضيق هرمز
مضيق هرمز - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2026
© AP Photo / Amirhosein Khorgooi
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صرح نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية، كاظم غريب آبادي، اليوم الثلاثاء، أن أي سفينة أوروبية تقترب من مضيق "هرمز" ستعد هدفا مشروعا، مؤكدًا أن سياسة إيران تقوم على ضمان عدم عودة المضيق إلى ما كان عليه قبل الحرب.
وأوضح غريب آبادي أن فتح الطريق الجنوبي إلى مضيق "هرمز" سيؤدي إلى فقدان السيطرة عليه، مشددا على أن إيران لا تخشى اتخاذ أي إجراءات لتعزيز سيطرتها على المضيق، حتى وإن استدعى ذلك استئناف الحرب، على حد تعبيره.

وأضاف آبادي أن مضيق "هرمز" يعد جزءا من الأمن القومي الإيراني، ويمثل إحدى ركائز القوة الدفاعية لإيران.

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وفيما يتعلق بالملف التفاوضي، قال نائب وزير الخارجية الإيراني إن بلاده لم تتلقَّ أي مقترحات للتفاوض مع الولايات المتحدة خلال الأيام الخمسة عشر الماضية.

وأشار غريب آبادي إلى أن الولايات المتحدة أبلغت إيران، عبر سلطنة عمان، بأنها لا تنوي تنفيذ أي عمل عسكري ضدها.

وفي سياق متصل، أوضح أن سلطنة عُمان اقترحت إشراك دولة أخرى في عمليات إزالة الألغام من الجزء الجنوبي لمضيق "هرمز""، إلا أن طهران لم تمنح موافقتها على ذلك.
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وأكد نائب وزير الخارجية الإيراني أنه في حال عدم موافقة سلطنة عُمان على المقترح الإيراني بشأن مسار عبور السفن، فإن مضيق "هرمز" سيبقى مغلقا، مضيفا أن بلاده "لن تعترف بالمسار الجنوبي العُماني في مضيق "هرمز" أبدا".
كما أوضح أن المفاوضات الجارية بين إيران وسلطنة عُمان تقتصر على ملف مضيق "هرمز"، مشيرا إلى أن الجانبين يتفاوضان بشأن فتح مسار مؤقت لعبور السفن.
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