https://sarabic.ae/20260728/نائب-وزير-الخارجية-الإيراني-أي-سفينة-أوروبية-تقترب-من-مضيق-هرمز-ستكون-هدفا-مشروعا-1115577784.html

نائب وزير الخارجية الإيراني: أي سفينة أوروبية تقترب من مضيق "هرمز" ستكون هدفا مشروعا

نائب وزير الخارجية الإيراني: أي سفينة أوروبية تقترب من مضيق "هرمز" ستكون هدفا مشروعا

سبوتنيك عربي

صرح نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية، كاظم غريب آبادي، اليوم الثلاثاء، أن أي سفينة أوروبية تقترب من مضيق "هرمز" ستعد هدفا مشروعا، مؤكدًا... 28.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-28T17:37+0000

2026-07-28T17:37+0000

2026-07-28T17:37+0000

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وأوضح غريب آبادي أن فتح الطريق الجنوبي إلى مضيق "هرمز" سيؤدي إلى فقدان السيطرة عليه، مشددا على أن إيران لا تخشى اتخاذ أي إجراءات لتعزيز سيطرتها على المضيق، حتى وإن استدعى ذلك استئناف الحرب، على حد تعبيره.وفيما يتعلق بالملف التفاوضي، قال نائب وزير الخارجية الإيراني إن بلاده لم تتلقَّ أي مقترحات للتفاوض مع الولايات المتحدة خلال الأيام الخمسة عشر الماضية.وفي سياق متصل، أوضح أن سلطنة عُمان اقترحت إشراك دولة أخرى في عمليات إزالة الألغام من الجزء الجنوبي لمضيق "هرمز""، إلا أن طهران لم تمنح موافقتها على ذلك.وأكد نائب وزير الخارجية الإيراني أنه في حال عدم موافقة سلطنة عُمان على المقترح الإيراني بشأن مسار عبور السفن، فإن مضيق "هرمز" سيبقى مغلقا، مضيفا أن بلاده "لن تعترف بالمسار الجنوبي العُماني في مضيق "هرمز" أبدا".كما أوضح أن المفاوضات الجارية بين إيران وسلطنة عُمان تقتصر على ملف مضيق "هرمز"، مشيرا إلى أن الجانبين يتفاوضان بشأن فتح مسار مؤقت لعبور السفن.

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