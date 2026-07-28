https://sarabic.ae/20260728/الجيش-الأمريكي-يعلن-التصدي-لصواريخ-إيرانية-استهدفت-قواته-بالشرق-الأوسط-1115582544.html
الجيش الأمريكي يعلن التصدي لصواريخ إيرانية استهدفت قواته بالشرق الأوسط
الجيش الأمريكي يعلن التصدي لصواريخ إيرانية استهدفت قواته بالشرق الأوسط
سبوتنيك عربي
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) أن الحرس الثوري الإيراني أطلق عدة صواريخ باليستية في هجوم مباغت استهدف القوات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط. 28.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-28T22:57+0000
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وقالت القيادة المركزية، في بيان لها، إن "الهجوم وقع في تمام الساعة 5:45 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة"، مؤكدة أن جميع الصواريخ الإيرانية تم اعتراضها بنجاح.وأضافت أن "القوات الأمريكية لا تزال في حالة تأهب قصوى"، دون أن تقدم تفاصيل إضافية بشأن موقع الهجوم أو أي أضرار أو خسائر محتملة.من جهته، نقل التلفزيون الإيراني عن مسؤول عسكري مطلع، إنه "لم يصدر حتى الآن أي بيان رسمي إيراني بشأن هجمات تعرضت لها قاعدة أمريكية في الأردن"، مؤكدا أنه لا صلة لنا بأي مقذوفات أطلقت من دول أخرى باتجاه أهداف في السعودية.ومنذ 8 تموز/يوليو الجاري حتى 23 تموز/يوليو، شنّ الجيش الأمريكي هجمات عدة على إيران. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أن ذلك جاء ردًا على استهداف إيران لسفن تجارية عابرة لمضيق هرمز.وتوقفت في الوقت الراهن الهجمات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، عقب تعليق واشنطن عملياتها العسكرية، بالتزامن مع استمرار الجهود الدبلوماسية الدولية الرامية إلى منع تجدد التصعيد.
https://sarabic.ae/20260728/خاتم-الأنبياء-كل-شركة-أو-دولة-تتلقى-أموالا-من-الأصول-الإيرانية-لن-يسمح-لسفنها-بالعبور-عبر-المضيق-1115573873.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إيران, إيران, الحرس الثوري الإيراني, أخبار العالم الآن, العالم, أخبار الأردن
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إيران, إيران, الحرس الثوري الإيراني, أخبار العالم الآن, العالم, أخبار الأردن
الجيش الأمريكي يعلن التصدي لصواريخ إيرانية استهدفت قواته بالشرق الأوسط
22:57 GMT 28.07.2026 (تم التحديث: 23:12 GMT 28.07.2026)
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) أن الحرس الثوري الإيراني أطلق عدة صواريخ باليستية في هجوم مباغت استهدف القوات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
وقالت القيادة المركزية، في بيان لها، إن "الهجوم وقع في تمام الساعة 5:45 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة"، مؤكدة أن جميع الصواريخ الإيرانية تم اعتراضها بنجاح.
وأضافت أن "القوات الأمريكية لا تزال في حالة تأهب قصوى"، دون أن تقدم تفاصيل إضافية بشأن موقع الهجوم أو أي أضرار أو خسائر محتملة.
من جهته، نقل التلفزيون الإيراني عن مسؤول عسكري مطلع، إنه "لم يصدر حتى الآن أي بيان رسمي إيراني بشأن هجمات تعرضت لها قاعدة أمريكية في الأردن"، مؤكدا أنه لا صلة لنا بأي مقذوفات أطلقت من دول أخرى باتجاه أهداف في السعودية.
ومنذ 8 تموز/يوليو الجاري حتى 23 تموز/يوليو، شنّ الجيش الأمريكي هجمات عدة على إيران. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية
(سنتكوم)، أن ذلك جاء ردًا على استهداف إيران لسفن تجارية عابرة لمضيق هرمز.
وردّ الجيش الإيراني بشن غارات على قواعد أمريكية في عدة دول بالمنطقة، على حد قوله. كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة وقف إطلاق النار الموقعة بين البلدين.
وتوقفت في الوقت الراهن الهجمات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، عقب تعليق واشنطن عملياتها العسكرية، بالتزامن مع استمرار الجهود الدبلوماسية الدولية الرامية إلى منع تجدد التصعيد.