https://sarabic.ae/20260728/خاتم-الأنبياء-كل-شركة-أو-دولة-تتلقى-أموالا-من-الأصول-الإيرانية-لن-يسمح-لسفنها-بالعبور-عبر-المضيق-1115573873.html

"خاتم الأنبياء": كل شركة أو دولة تتلقى أموالا من الأصول الإيرانية لن يسمح لسفنها بالعبور عبر المضيق

"خاتم الأنبياء": كل شركة أو دولة تتلقى أموالا من الأصول الإيرانية لن يسمح لسفنها بالعبور عبر المضيق

سبوتنيك عربي

أكدت القيادة المركزية لمقر "خاتم الأنبياء" في إيران، اليوم الثلاثاء، أن كل شركة أو دولة تتلقى أموالا من الأصول الإيرانية لن يُسمح لسفنها بالعبور عبر المضيق. 28.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-28T14:22+0000

2026-07-28T14:22+0000

2026-07-28T14:22+0000

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ونقلت وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء، مساء اليوم الثلاثاء، عن بيان للمتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء المركزي، أن "رئيس أمريكا، في سياق سياساته العدوانية ومحاولاته المتواصلة لزعزعة استقرار المنطقة، أعلن أنه سيقوم بتعويض الأضرار التي لحقت بالسفن المتضررة خلال الحرب المفروضة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية".وأضاف القائد العسكري الإيراني "وذلك نتيجة انعدام الأمن، الذي تسبب به الجيش الأمريكي، ومخالفة تلك السفن لعبورها عبر المسار غير القانوني وغير الآمن جنوب مضيق هرمز، وذلك من الأصول الإيرانية المجمدة.وشدد القائد العسكري على تحذير الرئيس ترامب من تداعيات هذا الإجراء غير القانوني، فإننا "نعلن لجميع الشركات والدول التي ترحب باقتراح ترامب وتستفيد من الأصول الإيرانية المجمدة تحت هذا العنوان، أنه اعتبارا من الآن لن تسمح القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية لأي من سفن تلك الشركات أو الدول بالمرور عبر مضيق هرمز".ومنذ 8 تموز/يوليو الجاري حتى 23 تموز/يوليو، شنّ الجيش الأمريكي هجمات عدة على إيران. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أن ذلك جاء ردًا على استهداف إيران لسفن تجارية عابرة لمضيق هرمز.وردّ الجيش الإيراني بشن غارات على قواعد أمريكية في عدة دول بالمنطقة، على حد قوله. كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة وقف إطلاق النار الموقعة بين البلدين.وتوقفت في الوقت الراهن الهجمات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، عقب تعليق واشنطن عملياتها العسكرية، بالتزامن مع استمرار الجهود الدبلوماسية الدولية الرامية إلى منع تجدد التصعيد.

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