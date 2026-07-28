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الخارجية اليمنية تتهم "أنصار الله" بالسعي لنقل نموذج هرمز إلى باب المندب

الخارجية اليمنية تتهم "أنصار الله" بالسعي لنقل نموذج هرمز إلى باب المندب

سبوتنيك عربي

صرحت وزيرة الخارجية اليمنية المكلفة، أفراح الزوبة، أن جماعة "أنصار الله" تعمل على "نقل النموذج الإيراني في مضيق هرمز إلى باب المندب"، معتبرة أن "الهجمات التي... 28.07.2026, سبوتنيك عربي

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وقالت الزوبة، في تصريحات لها، إن "الحكومة اليمنية لا تزال تعتبر التسوية السياسية الخيار الأساسي لإنهاء الأزمة، لكنها لن تتردد في اتخاذ خطوات تصعيدية إذا استمرت جماعة الحوثي في توسيع عملياتها العسكرية أو ممارسة الضغوط على الحكومة".وأضافت أن خطوط التماس بين القوات الحكومية و"أنصار الله"، "لا تزال تشهد اشتباكات وتبادلاً لإطلاق النار، بما يؤكد استمرار التوتر العسكري على الأرض، رغم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تهدئة الأوضاع".وأشارت إلى "عدم وجود أي مفاوضات مباشرة مع جماعة الحوثي في الوقت الحالي"، موضحة أن سلطنة عُمان تواصل جهود الوساطة بين الجانبين في محاولة لإحياء مسار الحل السياسي.وقالت إن الجماعة تعمل على تسيير رحلات جوية مباشرة مع إيران بهدف تعزيز مصادر التمويل والدعم العسكري، في مؤشر، بحسب قولها، على استمرار التنسيق بين الطرفين.وفي السياق ذاته، أوضحت الوزيرة أن الحكومة اليمنية اتخذت حزمة من الإجراءات الأمنية لتأمين صادرات النفط، تحسباً لأي محاولات قد تستهدف تعطيلها أو الإضرار بها.وكانت جماعة "أنصار الله" اليمنية نفت الأنباء المتداولة بشأن إغلاق مضيق باب المندب، مؤكدةً أن إجراءاتها البحرية تستهدف السفن السعودية فقط، ولا تشمل حركة الملاحة الدولية عبر المضيق.وقال رئيس الوفد المفاوض والمتحدث باسم الجماعة، محمد عبد السلام، عبر تغريدة على منصة "إكس": "لا إغلاق لباب المندب كما يروّج البعض"، مشيرا إلى أن الحظر البحري الذي أعلنته الجماعة يقتصر على "الجانب السعودي"، وبرر ذلك بأنه يأتي ردا على ما وصفه بـ"الحصار المفروض على اليمن" ورفض الرياض القبول بحل يضمن أمن وسيادة واستقلال اليمن.وشهدت الأيام الماضية تصعيدا في التوتر بين الطرفين، بعدما هدد زعيم "أنصار الله"، عبد الملك الحوثي، باستهداف منشآت نفطية وحيوية في السعودية إذا شنت المملكة هجمات جديدة على مناطق سيطرة الجماعة، على خلفية تسيير رحلات جوية بين صنعاء وطهران دون موافقة الرياض، مؤكدا رفض استمرار ما وصفه بـ"الحصار" والتحكم بالمطارات والموانئ اليمنية.وتأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه البحر الأحمر ومنطقة باب المندب تصاعداً في التوترات الأمنية، عقب سلسلة هجمات استهدفت سفناً تجارية وعسكرية، الأمر الذي دفع الولايات المتحدة وحلفاءها إلى تعزيز انتشارهم العسكري في المنطقة لتأمين حركة الملاحة.

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