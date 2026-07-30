عربي
الدفاع الروسية تكشف حصيلة ضربات واسعة استهدفت منشآت عسكرية في أوكرانيا
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
الحدث من سبوتنيك
ما بين الدولة والقطاع الخاص ... كيف تبدو خريطة الكهرباء في لبنان؟
00:30 GMT
57 د
الحدث من سبوتنيك
بريطانيا تغرق في الديون... ما هي الصعوبات؟ وهل من حلول؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
جدل قانوني بسبب قرار وقف محامية مصرية عن العمل
08:30 GMT
29 د
صدى الحياة
المشهد الثقافي في سوريا.. بين التهميش والمقاومة الصامتة
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
09:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
الحدث من سبوتنيك
بسبب إغلاق هرمز... هل يدخل لبنان في موجة تضخم إضافية؟
10:00 GMT
123 د
من الملعب
الاتحاد الدولي لكرة القدم يدرس رفع عدد المنتخبات في المونديال المقبل
12:03 GMT
28 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
الحرب في إيران.. بين المباحثات والتلويح بالخيار العسكري
16:03 GMT
29 د
موزاييك
القهوة وصحة الكبد... علاقة إيجابية أوضحتها الدراسات
16:33 GMT
12 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
16:45 GMT
15 د
بلا قيود
حقوقي: إدخال الإمارات الذكاء الاصطناعي بالقضاء سيوفر الوقت
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
81 حزبًا ليبيا يقدمون رؤية وطنية لمعالجة الأزمة الليبية وتعزيز الحوار
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي هاكر مستقل.. وحقيقة الثورة العلاجية للشيخوخة باستخدام الببتيدات
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
بسبب إغلاق هرمز... هل يدخل لبنان في موجة تضخم إضافية؟
00:30 GMT
57 د
الحدث من سبوتنيك
الأمارات تتصدّر الإزدهار عريباً... ما أهم المقومات التي ساهمت في هذا النجاح؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
09:03 GMT
39 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
09:42 GMT
17 د
الحدث من سبوتنيك
الحدث من سبوتنيك
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
قضية المياه والصرف الصحي أولويات الدورة العادية للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي في أديس أبابا
12:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
12:33 GMT
19 د
موزاييك
ثمانون دقيقة مفقودة من النوم... ماذا يحدث لجسمك؟
12:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
حملة "لستُ شجرة": شرارة رقمية تشعل صراع الهويات في سوريا
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
16:34 GMT
27 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260730/الدفاع-الروسية-تكشف-حصيلة-ضربات-واسعة-استهدفت-منشآت-عسكرية-في-أوكرانيا-1115614948.html
الدفاع الروسية تكشف حصيلة ضربات واسعة استهدفت منشآت عسكرية في أوكرانيا
الدفاع الروسية تكشف حصيلة ضربات واسعة استهدفت منشآت عسكرية في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
كشفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، عن أهداف الضربة الواسعة النطاق، التي نُفذت بأسلحة دقيقة بعيدة المدى أُطلقت من الجو ومن طائرات مسيرة هجومية ضد منشآت... 30.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-30T06:43+0000
2026-07-30T07:05+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/18/1091085993_0:104:1441:915_1920x0_80_0_0_16d0cadf1bccd0df35b6256ad19c375a.jpg
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "الليلة الماضية، شنّت القوات المسلحة الروسية ضربة واسعة النطاق بأسلحة جوية وبرية وبحرية بعيدة المدى عالية الدقة، بالإضافة إلى طائرات مسيرة ضد مؤسسات الصناعة العسكرية ومراكز الاتصالات والخدمات اللوجستية في مدينتي كييف ولفوف، ومقاطعات إيفانو فرانكيفسك وريفني ودنيبروبتروفسك، وسفن الشحن في ميناء يوجني".وكشف بيان الدفاع الروسية الأهداف التي استهدفتها القوات الروسية في مدينة كييف، وأوضح أنهفي مدينة لفوف، أكدت الدفاع أنه تم استهداف:وأشارت الدفاع إلى أن القوات استهدفت في مقاطعة إيفانو فرانكيفسك:وأوضحت الدفاع إلى أنه في مقاطعة ريفنا، استهدف الجيش الروسي:واكدت الدفاع، أن القوات الروسية، استهدفت في مقاطعة دنيبروبتروفسك:وبحسب بيان الدفاع، فإنه في مقاطعة أوديسا، تم استهداف:وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الدفاع الروسية تكشف عن أهداف الضربة الجماعية الليلية على ميناءي أوديسا وتشورنومورسك
https://sarabic.ae/20260730/المدفعية-الروسية-تدمر-10-نقاط-تحكم-بالطائرات-المسيرة-للقوات-الأوكرانية-خلال-الليل--مصدر-1115613252.html
https://sarabic.ae/20260730/الجيش-الروسي-يشن-هجوما-على-منشآت-المجمع-الصناعي-العسكري-والبنية-التحتية-الأوكرانية--الدفاع-الروسية-1115613563.html
https://sarabic.ae/20260715/الدفاع-الروسية-تكشف-عن-أصول-عسكرية-مهمة-لنظام-كييف-تم-تدميرها-في-ميناء-بحري-بينها-سفينتان-1115215776.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/18/1091085993_96:0:1316:915_1920x0_80_0_0_eaed3e545e65746423dceeaa32e2a888.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

الدفاع الروسية تكشف حصيلة ضربات واسعة استهدفت منشآت عسكرية في أوكرانيا

06:43 GMT 30.07.2026 (تم التحديث: 07:05 GMT 30.07.2026)
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federationصاروخ إسكندر روسي يدمر مقر قيادة أوكراني
صاروخ إسكندر روسي يدمر مقر قيادة أوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2026
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federation
تابعنا عبر
كشفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، عن أهداف الضربة الواسعة النطاق، التي نُفذت بأسلحة دقيقة بعيدة المدى أُطلقت من الجو ومن طائرات مسيرة هجومية ضد منشآت المجمع الصناعي العسكري والبنية التحتية الأوكرانية.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "الليلة الماضية، شنّت القوات المسلحة الروسية ضربة واسعة النطاق بأسلحة جوية وبرية وبحرية بعيدة المدى عالية الدقة، بالإضافة إلى طائرات مسيرة ضد مؤسسات الصناعة العسكرية ومراكز الاتصالات والخدمات اللوجستية في مدينتي كييف ولفوف، ومقاطعات إيفانو فرانكيفسك وريفني ودنيبروبتروفسك، وسفن الشحن في ميناء يوجني".
وكشف بيان الدفاع الروسية الأهداف التي استهدفتها القوات الروسية في مدينة كييف، وأوضح أنه
تم استهداف مصنع كييف لتجميع المدفعية والبنادق (مصنع ماياك)، الذي يصنّع المكونات والرؤوس الحربية والصواعق والذخيرة، فضلًا عن معززات الإطلاق للطائرات المسيرة طويلة ومتوسطة المدى.
تم استهداف المؤسسة الصناعية- كييف (مصنع التقنيات الكهربائية)، التي تنتج وتصنيع طائرات الاستطلاع والهجوم المسيرة متوسطة المدى.
طواقم قوات المدفعية 2إس3 أكاتسيا من مجموعة قوات بريسا، التابعة للقوات الخاصة أخمات، في منطقة مقاطعة كورسك الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
المدفعية الروسية تدمر 10 نقاط تحكم بالطائرات المسيرة للقوات الأوكرانية خلال الليل- مصدر
05:23 GMT
في مدينة لفوف، أكدت الدفاع أنه تم استهداف:
مصنع تجميع وتصنيع صواريخ لفوف -1 (مصنع لفيف الحكومي )، الذي ينتج الإلكترونيات الموجودة على متن الصواريخ ذات التعديلات المختلفة، بالإضافة إلى أنظمة الرادار للصواريخ الموجهة بعيدة المدى من طراز "نبتون" ونظام الدفاع الجوي S-300 (مشروع الاستنساخ)".
مؤسسة إصلاح صناعة الطيران في لفيف (شركة لفيف للطيران المحدودة )، والتي تعمل في إنتاج وإصلاح وصيانة محركات التوربينات النفاثة المستخدمة في صواريخ كروز "فلامينغو"، بالإضافة إلى المركبات الجوية غير المأهولة طويلة ومتوسطة المدى".
وأشارت الدفاع إلى أن القوات استهدفت في مقاطعة إيفانو فرانكيفسك:
شركة كالوش الصناعية، التي تشارك في إنتاج وتخزين صواريخ "فلامنغو، والصواريخ التشغيلية والتكتيكية، و "نيبتون، وصواريخ موجهة بعيدة المدى ، فضلا عن اختبار الوحدات القتالية للصواريخ التشغيلية والتكتيكية "الرعد -2"
مؤسسة كالوش الصناعية (نفتيماش)، التي تشارك في إنتاج صواريخ كروز "فلامنغو" ، فضلا عن تخزين وتوزيع مكونات لهم، بما في ذلك تلك التي توفرها الدول الغربية.
مشاهد لتدمير طائرة ميغ - 29 ومنصة إس-300 بي إس تابعة لنظام كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يشن هجوما على منشآت المجمع الصناعي العسكري والبنية التحتية الأوكرانية- وزارة الدفاع
05:19 GMT
وأوضحت الدفاع إلى أنه في مقاطعة ريفنا، استهدف الجيش الروسي:
مصنع روفنو للكيماويات (روفنوزوت)، التي تنتج مكونات المجاميع ومكونات وقود الصواريخ لصواريخ "فلامنغو"، والصواريخ التكتيكية وصواريخ غروم-2 التكتيكية.
واكدت الدفاع، أن القوات الروسية، استهدفت في مقاطعة دنيبروبتروفسك:
مؤسسة لصناعة بناء السفن كريفي ريه ، التي تطور وتجمع وتحديث وتخزين المركبات الجوية دون طيار والقوارب غير المأهولة. بالتعاون مع شركة إنرجومكومبليكت تقوم بتصنيع وإصلاح مدافع الهاوتزر ذاتية الدفع، بما في ذلك تلك المصنوعة من مكونات أجنبية.
وبحسب بيان الدفاع، فإنه في مقاطعة أوديسا، تم استهداف:
سفينة شحن تحمل إمدادات عسكرية في ميناء يوجني.
وسفينتا شحن تنقلان الأسلحة والمعدات العسكرية إلى موانئ أوديسا وتشرنومورسك جنوب وشرق أوديسا.
سفن أسطول البحر الأسود - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية تكشف عن أصول عسكرية مهمة لنظام كييف تم تدميرها في ميناء بحري بينها سفينتان
15 يوليو, 07:00 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
الدفاع الروسية تكشف عن أهداف الضربة الجماعية الليلية على ميناءي أوديسا وتشورنومورسك
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала