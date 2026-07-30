الدفاع الروسية تكشف حصيلة ضربات واسعة استهدفت منشآت عسكرية في أوكرانيا
06:43 GMT 30.07.2026 (تم التحديث: 07:05 GMT 30.07.2026)
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federationصاروخ إسكندر روسي يدمر مقر قيادة أوكراني
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federation
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كشفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، عن أهداف الضربة الواسعة النطاق، التي نُفذت بأسلحة دقيقة بعيدة المدى أُطلقت من الجو ومن طائرات مسيرة هجومية ضد منشآت المجمع الصناعي العسكري والبنية التحتية الأوكرانية.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "الليلة الماضية، شنّت القوات المسلحة الروسية ضربة واسعة النطاق بأسلحة جوية وبرية وبحرية بعيدة المدى عالية الدقة، بالإضافة إلى طائرات مسيرة ضد مؤسسات الصناعة العسكرية ومراكز الاتصالات والخدمات اللوجستية في مدينتي كييف ولفوف، ومقاطعات إيفانو فرانكيفسك وريفني ودنيبروبتروفسك، وسفن الشحن في ميناء يوجني".
وكشف بيان الدفاع الروسية الأهداف التي استهدفتها القوات الروسية في مدينة كييف، وأوضح أنه
تم استهداف مصنع كييف لتجميع المدفعية والبنادق (مصنع ماياك)، الذي يصنّع المكونات والرؤوس الحربية والصواعق والذخيرة، فضلًا عن معززات الإطلاق للطائرات المسيرة طويلة ومتوسطة المدى.
تم استهداف المؤسسة الصناعية- كييف (مصنع التقنيات الكهربائية)، التي تنتج وتصنيع طائرات الاستطلاع والهجوم المسيرة متوسطة المدى.
في مدينة لفوف، أكدت الدفاع أنه تم استهداف:
مصنع تجميع وتصنيع صواريخ لفوف -1 (مصنع لفيف الحكومي )، الذي ينتج الإلكترونيات الموجودة على متن الصواريخ ذات التعديلات المختلفة، بالإضافة إلى أنظمة الرادار للصواريخ الموجهة بعيدة المدى من طراز "نبتون" ونظام الدفاع الجوي S-300 (مشروع الاستنساخ)".
مؤسسة إصلاح صناعة الطيران في لفيف (شركة لفيف للطيران المحدودة )، والتي تعمل في إنتاج وإصلاح وصيانة محركات التوربينات النفاثة المستخدمة في صواريخ كروز "فلامينغو"، بالإضافة إلى المركبات الجوية غير المأهولة طويلة ومتوسطة المدى".
وأشارت الدفاع إلى أن القوات استهدفت في مقاطعة إيفانو فرانكيفسك:
شركة كالوش الصناعية، التي تشارك في إنتاج وتخزين صواريخ "فلامنغو، والصواريخ التشغيلية والتكتيكية، و "نيبتون، وصواريخ موجهة بعيدة المدى ، فضلا عن اختبار الوحدات القتالية للصواريخ التشغيلية والتكتيكية "الرعد -2"
مؤسسة كالوش الصناعية (نفتيماش)، التي تشارك في إنتاج صواريخ كروز "فلامنغو" ، فضلا عن تخزين وتوزيع مكونات لهم، بما في ذلك تلك التي توفرها الدول الغربية.
وأوضحت الدفاع إلى أنه في مقاطعة ريفنا، استهدف الجيش الروسي:
مصنع روفنو للكيماويات (روفنوزوت)، التي تنتج مكونات المجاميع ومكونات وقود الصواريخ لصواريخ "فلامنغو"، والصواريخ التكتيكية وصواريخ غروم-2 التكتيكية.
واكدت الدفاع، أن القوات الروسية، استهدفت في مقاطعة دنيبروبتروفسك:
مؤسسة لصناعة بناء السفن كريفي ريه ، التي تطور وتجمع وتحديث وتخزين المركبات الجوية دون طيار والقوارب غير المأهولة. بالتعاون مع شركة إنرجومكومبليكت تقوم بتصنيع وإصلاح مدافع الهاوتزر ذاتية الدفع، بما في ذلك تلك المصنوعة من مكونات أجنبية.
وبحسب بيان الدفاع، فإنه في مقاطعة أوديسا، تم استهداف:
سفينة شحن تحمل إمدادات عسكرية في ميناء يوجني.
وسفينتا شحن تنقلان الأسلحة والمعدات العسكرية إلى موانئ أوديسا وتشرنومورسك جنوب وشرق أوديسا.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.