https://sarabic.ae/20260730/الدفاع-الروسية-تكشف-حصيلة-ضربات-واسعة-استهدفت-منشآت-عسكرية-في-أوكرانيا-1115614948.html

الدفاع الروسية تكشف حصيلة ضربات واسعة استهدفت منشآت عسكرية في أوكرانيا

الدفاع الروسية تكشف حصيلة ضربات واسعة استهدفت منشآت عسكرية في أوكرانيا

سبوتنيك عربي

كشفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، عن أهداف الضربة الواسعة النطاق، التي نُفذت بأسلحة دقيقة بعيدة المدى أُطلقت من الجو ومن طائرات مسيرة هجومية ضد منشآت... 30.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-30T06:43+0000

2026-07-30T06:43+0000

2026-07-30T07:05+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقالت الدفاع الروسية في بيان: "الليلة الماضية، شنّت القوات المسلحة الروسية ضربة واسعة النطاق بأسلحة جوية وبرية وبحرية بعيدة المدى عالية الدقة، بالإضافة إلى طائرات مسيرة ضد مؤسسات الصناعة العسكرية ومراكز الاتصالات والخدمات اللوجستية في مدينتي كييف ولفوف، ومقاطعات إيفانو فرانكيفسك وريفني ودنيبروبتروفسك، وسفن الشحن في ميناء يوجني".وكشف بيان الدفاع الروسية الأهداف التي استهدفتها القوات الروسية في مدينة كييف، وأوضح أنهفي مدينة لفوف، أكدت الدفاع أنه تم استهداف:وأشارت الدفاع إلى أن القوات استهدفت في مقاطعة إيفانو فرانكيفسك:وأوضحت الدفاع إلى أنه في مقاطعة ريفنا، استهدف الجيش الروسي:واكدت الدفاع، أن القوات الروسية، استهدفت في مقاطعة دنيبروبتروفسك:وبحسب بيان الدفاع، فإنه في مقاطعة أوديسا، تم استهداف:وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الدفاع الروسية تكشف عن أهداف الضربة الجماعية الليلية على ميناءي أوديسا وتشورنومورسك

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https://sarabic.ae/20260730/الجيش-الروسي-يشن-هجوما-على-منشآت-المجمع-الصناعي-العسكري-والبنية-التحتية-الأوكرانية--الدفاع-الروسية-1115613563.html

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