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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260730/الجيش-الروسي-يشن-هجوما-على-منشآت-المجمع-الصناعي-العسكري-والبنية-التحتية-الأوكرانية--الدفاع-الروسية-1115613563.html
الجيش الروسي يشن هجوما على منشآت المجمع الصناعي العسكري والبنية التحتية الأوكرانية- وزارة الدفاع
الجيش الروسي يشن هجوما على منشآت المجمع الصناعي العسكري والبنية التحتية الأوكرانية- وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن القوات المسلحة الروسية شنّت غارة جوية مكثفة ليلة أمس، استهدفت مراكز الاتصالات العسكرية ومؤسسات المجمع الصناعي... 30.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-30T05:19+0000
2026-07-30T05:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الوزارة في بيان: "الليلة الماضية، شنّت القوات المسلحة الروسية ضربة واسعة النطاق بأسلحة برية وجوية وبحرية عالية الدقة بعيدة المدى، بالإضافة إلى طائرات مسيرة، أصابت المطارات العسكرية ومؤسسات المجمع الصناعي العسكري والاتصالات العسكرية ومراكز الخدمات اللوجستية في أوكرانيا، في مدينتي كييف ولفوف، ومقاطعات إيفانو فرانكيفسك وزيتومير وريفنا وفينيتسا ودنيبروبتروفسك".وأشار بيان الدفاع الروسية إلى أنه "تم استهداف سفينة شحن في ميناء يوجني وسفينتي شحن شرق وجنوب أوديسا، مخصصتان لنقل الأسلحة والمعدات العسكرية".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20260718/الدفاع-الروسية-تكشف-عن-أهداف-الضربة-الجماعية-الليلية-على-ميناءي-أوديسا-وتشورنومورسك-1115297728.html
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روسيا

الجيش الروسي يشن هجوما على منشآت المجمع الصناعي العسكري والبنية التحتية الأوكرانية- وزارة الدفاع

05:19 GMT 30.07.2026 (تم التحديث: 05:30 GMT 30.07.2026)
© Photo / Defense Minister of the Russian Federationمشاهد لتدمير طائرة "ميغ - 29" ومنصة إس-300 بي إس" تابعة لنظام كييف
مشاهد لتدمير طائرة ميغ - 29 ومنصة إس-300 بي إس تابعة لنظام كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2026
© Photo / Defense Minister of the Russian Federation
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن القوات المسلحة الروسية شنّت غارة جوية مكثفة ليلة أمس، استهدفت مراكز الاتصالات العسكرية ومؤسسات المجمع الصناعي العسكري والبنية التحتية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.
وقالت الوزارة في بيان: "الليلة الماضية، شنّت القوات المسلحة الروسية ضربة واسعة النطاق بأسلحة برية وجوية وبحرية عالية الدقة بعيدة المدى، بالإضافة إلى طائرات مسيرة، أصابت المطارات العسكرية ومؤسسات المجمع الصناعي العسكري والاتصالات العسكرية ومراكز الخدمات اللوجستية في أوكرانيا، في مدينتي كييف ولفوف، ومقاطعات إيفانو فرانكيفسك وزيتومير وريفنا وفينيتسا ودنيبروبتروفسك".

وأضافت أن تلك المنشآت "كانت تشارك في إنتاج وتخزين ونقل الأسلحة الصاروخية والطائرات المسيرة لأغراض مختلفة، وكذلك في دعم عمل منظومة المراقبة الجوية".

وأشار بيان الدفاع الروسية إلى أنه "تم استهداف سفينة شحن في ميناء يوجني وسفينتي شحن شرق وجنوب أوديسا، مخصصتان لنقل الأسلحة والمعدات العسكرية".
ضربة صاروخية روسية تدمر قطارا عسكريا محملا بالذخيرة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية تكشف عن أهداف الضربة الجماعية الليلية على ميناءي أوديسا وتشورنومورسك
18 يوليو, 06:03 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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