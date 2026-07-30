https://sarabic.ae/20260730/المدفعية-الروسية-تدمر-10-نقاط-تحكم-بالطائرات-المسيرة-للقوات-الأوكرانية-خلال-الليل--مصدر-1115613252.html
المدفعية الروسية تدمر 10 نقاط تحكم بالطائرات المسيرة للقوات الأوكرانية خلال الليل- مصدر
المدفعية الروسية تدمر 10 نقاط تحكم بالطائرات المسيرة للقوات الأوكرانية خلال الليل- مصدر
سبوتنيك عربي
أفادت قوات مجموعة "الشمال" الروسية، اليوم الخميس، بأن المدفعية الروسية دمرت خلال الليلة الماضية، 10 مراكز تحكم بالطائرات المسيرة تابعة للقوات المسلحة... 30.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-30T05:23+0000
2026-07-30T05:23+0000
2026-07-30T05:31+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/0b/1094671010_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_bcf3783625333c9d47a1671d3defcf68.jpg
وقال قائد المجموعة لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك": "خلال الليلة الماضية، دمرت أطقم المدفعية التابعة لقوات مجموعة "الشمال" في مقاطعتي خاركوف وسومي... 10 مراكز تحكم بالطائرات المسيرة وحيّدت أكثر من 70 فردًا من القوات المسلحة الأوكرانية، نتيجة لضربات المدفعية وراجمات الصواريخ المتعددة".وأشار إلى أنه تم تدمير مستودع ذخيرة ومركبتين تابعتين للقوات المسلحة الأوكرانية.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20260729/الجيش-الروسي-يحرر-بلدتين-في-مقاطعة-سومي-وجمهورية-دونيتسك--الدفاع-الروسية-1115588428.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/0b/1094671010_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_097e77210592fa032ef662371e11656b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا
المدفعية الروسية تدمر 10 نقاط تحكم بالطائرات المسيرة للقوات الأوكرانية خلال الليل- مصدر
05:23 GMT 30.07.2026 (تم التحديث: 05:31 GMT 30.07.2026)
أفادت قوات مجموعة "الشمال" الروسية، اليوم الخميس، بأن المدفعية الروسية دمرت خلال الليلة الماضية، 10 مراكز تحكم بالطائرات المسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وحيّدت أكثر من 70 جنديًا أوكرانيًا في مقاطعتي خاركوف وسومي.
وقال قائد المجموعة لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك": "خلال الليلة الماضية، دمرت أطقم المدفعية التابعة لقوات مجموعة "الشمال" في مقاطعتي خاركوف وسومي... 10 مراكز تحكم بالطائرات المسيرة وحيّدت أكثر من 70 فردًا من القوات المسلحة الأوكرانية، نتيجة لضربات المدفعية وراجمات الصواريخ المتعددة".
وأشار إلى أنه تم تدمير مستودع ذخيرة ومركبتين تابعتين للقوات المسلحة الأوكرانية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.