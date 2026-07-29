https://sarabic.ae/20260729/الجيش-الروسي-يحرر-بلدتين-في-مقاطعة-سومي-وجمهورية-دونيتسك--الدفاع-الروسية-1115588428.html

الجيش الروسي يحرر بلدتين في جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة سومي- وزارة الدفاع

الجيش الروسي يحرر بلدتين في جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة سومي- وزارة الدفاع

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية حررت بلدتي نوفايا- سيش في مقاطعة سومي، وسفيتلوي في جمهورية دونيتسك الشعبية. 29.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-29T09:19+0000

2026-07-29T09:19+0000

2026-07-29T09:39+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقالت الدفاع الروسية: "نتيجة لإجراءات حاسمة، حررت وحدات من مجموعة قوات "المركز" بلدة سفيتلوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".وبحسب البيان فإن "قوات أسطول البحر الأسود دمرت قاربًا غير مأهول للقوات المسلحة الأوكرانية في مياه البحر الأسود".وأشار البيان إلى أن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 6 قنابل موجهة، و4 صواريخ "نبتون"، و619 طائرة مسيرة أوكرانية".وجاء في البيان: "حسّنت وحدات من تجمع قوات "الجنوب" الروسية مواقعها على طول خط الجبهة الأمامية، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو نحو 200 عسكريا، ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية".وأضاف البيان: "لقد حسنت وحدات مجموعة قوات "الشمال" وضعها التكتيكي، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعتي سومي وخاركوف، وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 200 جندي، ودبابة، و مركبات قتالية مدرعة و عدد من المدافع الميدانية".وأوضح بيان الدفاع الروسية أن "وحدات من تجمع قوات "المركز" تمكّنت من السيطرة على خطوط ومواقع أكثر تقدمًا، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة دنيبروبتروفسك، وبلغت خسائر العدو نحو 340عسكريا ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية، وتم تدمير محطة رادار مضادة للبطاريات من طراز تي بي كيو-50".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20260729/القوات-الروسية-تستهدف-الموانئ-والسفن-التي-تعمل-لصالح-القوات-الأوكرانية--الدفاع-الروسية--1115586087.html

https://sarabic.ae/20260728/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-كراسني-كوت-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية--وزارة-الدفاع-1115568154.html

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