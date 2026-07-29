https://sarabic.ae/20260729/الجيش-الروسي-يحرر-بلدتين-في-مقاطعة-سومي-وجمهورية-دونيتسك--الدفاع-الروسية-1115588428.html
الجيش الروسي يحرر بلدتين في جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة سومي- وزارة الدفاع
الجيش الروسي يحرر بلدتين في جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة سومي- وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية حررت بلدتي نوفايا- سيش في مقاطعة سومي، وسفيتلوي في جمهورية دونيتسك الشعبية. 29.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-29T09:19+0000
2026-07-29T09:19+0000
2026-07-29T09:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/07/0c/1064999629_0:38:1513:889_1920x0_80_0_0_68b1151760496bfe614569621e0e57a7.jpg
وقالت الدفاع الروسية: "نتيجة لإجراءات حاسمة، حررت وحدات من مجموعة قوات "المركز" بلدة سفيتلوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".وبحسب البيان فإن "قوات أسطول البحر الأسود دمرت قاربًا غير مأهول للقوات المسلحة الأوكرانية في مياه البحر الأسود".وأشار البيان إلى أن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 6 قنابل موجهة، و4 صواريخ "نبتون"، و619 طائرة مسيرة أوكرانية".وجاء في البيان: "حسّنت وحدات من تجمع قوات "الجنوب" الروسية مواقعها على طول خط الجبهة الأمامية، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو نحو 200 عسكريا، ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية".وأضاف البيان: "لقد حسنت وحدات مجموعة قوات "الشمال" وضعها التكتيكي، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعتي سومي وخاركوف، وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 200 جندي، ودبابة، و مركبات قتالية مدرعة و عدد من المدافع الميدانية".وأوضح بيان الدفاع الروسية أن "وحدات من تجمع قوات "المركز" تمكّنت من السيطرة على خطوط ومواقع أكثر تقدمًا، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة دنيبروبتروفسك، وبلغت خسائر العدو نحو 340عسكريا ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية، وتم تدمير محطة رادار مضادة للبطاريات من طراز تي بي كيو-50".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20260729/القوات-الروسية-تستهدف-الموانئ-والسفن-التي-تعمل-لصالح-القوات-الأوكرانية--الدفاع-الروسية--1115586087.html
https://sarabic.ae/20260728/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-كراسني-كوت-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية--وزارة-الدفاع-1115568154.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/07/0c/1064999629_229:0:1414:889_1920x0_80_0_0_de62dfb0b3a0440ed371bef9a2aadd00.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا
الجيش الروسي يحرر بلدتين في جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة سومي- وزارة الدفاع
09:19 GMT 29.07.2026 (تم التحديث: 09:39 GMT 29.07.2026)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية حررت بلدتي نوفايا- سيش في مقاطعة سومي، وسفيتلوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وقالت الدفاع الروسية: "نتيجة لإجراءات حاسمة، حررت وحدات من مجموعة قوات "المركز" بلدة سفيتلوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأضاف البيان: "نتيجة للأعمال النشطة، سيطرت وحدات من مجموعة قوات "الشمال" على بلدة نوفايا- سيش في مقاطعة سومي".
وبحسب البيان فإن "قوات أسطول البحر الأسود دمرت قاربًا غير مأهول للقوات المسلحة الأوكرانية في مياه البحر الأسود".
وأشار البيان إلى أن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 6 قنابل موجهة، و4 صواريخ "نبتون"، و619 طائرة مسيرة أوكرانية".
وجاء في البيان: "استهدفت القوات الجوية العملياتية التكتيكية، والطائرات المسيرة الهجومية، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية مستودعات الأسلحة الذخيرة والوقود، وورش عمل لإنتاج وتخزين الطائرات المسيرة والوقود والطاقة، ومرافق البنية التحتية للنقل المستخدمة لصالح القوات المسلحة الأوكرانية، وكذلك المواقع المؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 137 منطقة"
وجاء في البيان: "حسّنت وحدات من تجمع قوات "الجنوب" الروسية مواقعها على طول خط الجبهة الأمامية، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو نحو 200 عسكريا، ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية".
وتابعت الدفاع الروسية: "واصلت قوات مجموعة "الشرق" الروسية التقدم في عمق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية، والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعتي زابوروجيه ودنيبروبتروفسك، وتمكنت من دحر تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وبلغت خسائر العدو نحو 330عسكريا، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية".
وأضاف البيان: "لقد حسنت وحدات مجموعة قوات "الشمال" وضعها التكتيكي، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعتي سومي وخاركوف، وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 200 جندي، ودبابة، و مركبات قتالية مدرعة و عدد من المدافع الميدانية".
وأوضح البيان أن "وحدات من تجمع قوات "الغرب" سيطرت على خطوط ومواقع استراتيجية، وتمكنّت من إلحاق خسائر بشرية في القوات الأوكرانية، واستهدفت تشكيلات أوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية، ومقاطعة خاركوف، وبلغت خسائر العدو أكثر من 210 عسكري، ومركبات قتالية مدرعة، وتم تدمير محطتي حرب إلكترونية ومحطة استطلاع إلكترونية".
وأوضح بيان الدفاع الروسية أن "وحدات من تجمع قوات "المركز" تمكّنت من السيطرة على خطوط ومواقع أكثر تقدمًا، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة دنيبروبتروفسك، وبلغت خسائر العدو نحو 340عسكريا ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية، وتم تدمير محطة رادار مضادة للبطاريات من طراز تي بي كيو-50".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.