https://sarabic.ae/20260729/القوات-الروسية-تستهدف-الموانئ-والسفن-التي-تعمل-لصالح-القوات-الأوكرانية--الدفاع-الروسية--1115586087.html
القوات الروسية تستهدف الموانئ والسفن التي تعمل لصالح القوات الأوكرانية – وزارة الدفاع
القوات الروسية تستهدف الموانئ والسفن التي تعمل لصالح القوات الأوكرانية – وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن الجيش الروسي يواصل استهداف الموانئ والسفن البحرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية. 29.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-29T05:33+0000
2026-07-29T05:33+0000
2026-07-29T05:42+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الوزارة في بيان: "خلال مساء 28 يوليو وليلة 29 يوليو (تموز الجاري)، واصلت القوات المسلحة الروسية الهجمات على الموانئ الأوكرانية والسفن البحرية المشاركة في تسليم الإمدادات للقوات المسلحة الأوكرانية".وتابع: "الليلة الماضية، ضربت طائرات روسية مسيرة سفينتين، حيث نقلت أسلحة ومعدات عسكرية إلى موانئ أوديسا وتشرنومورسك، أثناء عبورها البحر شرق أوديسا".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20260729/الجيش-الروسي-يدمر-70-مستودعا-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-بالقرب-من-خاركوف--مصدر-1115585006.html
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روسيا
القوات الروسية تستهدف الموانئ والسفن التي تعمل لصالح القوات الأوكرانية – وزارة الدفاع
05:33 GMT 29.07.2026 (تم التحديث: 05:42 GMT 29.07.2026)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن الجيش الروسي يواصل استهداف الموانئ والسفن البحرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.
وقالت الوزارة في بيان: "خلال مساء 28 يوليو وليلة 29 يوليو (تموز الجاري)، واصلت القوات المسلحة الروسية الهجمات على الموانئ الأوكرانية والسفن البحرية المشاركة في تسليم الإمدادات للقوات المسلحة الأوكرانية".
وأضاف البيان: "نتيجة للضربات التي شنتها المركبات الجوية غير المأهولة في ميناء نيكولايف (المؤسسة الحكومية لميناء نيكولايف التجاري البحري)، أصيبت مرافق تخزين المعدات العسكرية وخزانات الوقود ومواد التشحيم المخصصة للقوات المسلحة الأوكرانية".
وتابع: "الليلة الماضية، ضربت طائرات روسية مسيرة سفينتين، حيث نقلت أسلحة ومعدات عسكرية إلى موانئ أوديسا وتشرنومورسك، أثناء عبورها البحر شرق أوديسا".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.