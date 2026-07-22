https://sarabic.ae/20260722/الأردن-يعلن-اعتراض-4-صواريخ-و4-مسيرات-إيرانية-واستمرار-حالة-التأهب-الجوي-1115397142.html

الأردن يعلن اعتراض 4 صواريخ و4 مسيرات إيرانية واستمرار حالة التأهب الجوي

الأردن يعلن اعتراض 4 صواريخ و4 مسيرات إيرانية واستمرار حالة التأهب الجوي

سبوتنيك عربي

أعلنت القوات المسلحة الأردنية، اليوم الأربعاء، أن منظومات الدفاع الجوي وسلاح الجو الملكي تمكنت من اعتراض وإسقاط صواريخ وطائرات مسيّرة قادمة من الأراضي... 22.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-22T09:51+0000

2026-07-22T09:51+0000

2026-07-22T09:51+0000

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وقال مصدر عسكري مسؤول، إن الدفاعات الجوية رصدت ست صواريخ قادمة من الأراضي الإيرانية وتعاملت معها فور دخولها المجال الجوي الأردني، حيث تمكنت من اعتراض وإسقاط أربعة منها، بينما سقط الصاروخان الآخران في منطقتين نائيتين خاليتين من السكان، دون وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية، حسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا".وأضاف المصدر أن "سلاح الجو الملكي اعترض وأسقط أربع طائرات مسيّرة قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة"، مؤكدًا أن عمليات الاعتراض لم تسفر عن أي خسائر بشرية أو مادية.وأشار إلى أن فرق سلاح الهندسة الملكي، تحركت إلى مواقع سقوط الصواريخ والشظايا الناتجة عن عمليات الاعتراض، وعملت على تأمين المواقع والتعامل مع المخلفات وفق الإجراءات الفنية والأمنية المعتمدة.وأكدت القوات المسلحة الأردنية، استمرار مراقبة أجواء المملكة، والحفاظ على أعلى درجات الجاهزية العملياتية للتعامل مع أي تهديد يستهدف أمن الأردن وسلامة مواطنيه.وأفاد الجيش الإيراني، في وقت سابق اليوم، باستهداف منشآت تابعة للقوات الأمريكية في قاعدة الأزرق بالأردن وقاعدة الشيخ عيسى بالبحرين بالطائرات المسيرة.وأوضح الجيش الإيراني في بيان: "القواعد الأمريكية في المنطقة تتعرض لوابل من هجمات الطائرات المسيّرة التابعة للجيش".وأوضح البيان أن الهجمات استهدفت في قاعدة الأزرق بالأردن مباني الإسكان، ومرافق، ومستودعات معدات تابعة للجيش الأمريكي.كما أشار إلى استهداف مستودعات المعدات الثقيلة، وهناجر صيانة الطائرات الثقيلة التابعة للجيش الأمريكي في قاعدة الشيخ عيسى في البحرين، بمسيرات "آرش" الانتحارية.وأعلنت إيران، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، أن قواتها المسلحة استهدفت البنية التحتية المركزية لمركز بيانات تابع لشركة "أمازون" في البحرين، في إطار الموجة الرابعة والعشرين من عملية "نصر 2".وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية، في وقت سابق اليوم، استكمال جولة جديدة من الضربات العسكرية ضد إيران، مؤكدة استهداف مراكز قيادة عسكرية ومواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة ومنظومات الدفاع الجوي.وقالت القيادة المركزية، في بيان، إن العمليات تهدف إلى تقويض القدرات الإيرانية المستخدمة في مهاجمة السفن التجارية، والحفاظ على أمن الملاحة في المنطقة.وشهدت الساعات الماضية تصاعدًا في التوتر الإقليمي، بعدما أعلنت أغلبية دول الخليج، تصدي منظوماتها الدفاعية لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة.كما أعلن الجيش الأردني تفعيل منظومات الدفاع الجوي، واعتراض أجسام جوية دخلت المجال الجوي للمملكة، في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة تنفيذ عملياتها العسكرية، وسط مخاوف متزايدة من اتساع رقعة المواجهة، وانعكاسها على أمن الخليج وحركة الملاحة في مضيق هرمز.

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