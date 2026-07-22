https://sarabic.ae/20260722/الجيش-الإيراني-يعلن-استهداف-قاعدة-الأزرق-في-الأردن-وقاعدة-الشيخ-عيسى-في-البحرين-1115394133.html

الجيش الإيراني يعلن استهداف قاعدة الأزرق في الأردن وقاعدة الشيخ عيسى في البحرين

الجيش الإيراني يعلن استهداف قاعدة الأزرق في الأردن وقاعدة الشيخ عيسى في البحرين

سبوتنيك عربي

أفاد الجيش الإيراني، اليوم الأربعاء، باستهداف منشآت تابعة للقوات الأمريكية في قاعدة الأزرق بالأردن وقاعدة الشيخ عيسى بالبحرين بالطائرات المسيرة. 22.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-22T06:56+0000

2026-07-22T06:56+0000

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وأوضح الجيش الإيراني في بيان: "القواعد الأمريكية في المنطقة تتعرض لوابل من هجمات الطائرات المسيّرة التابعة للجيش".وأوضح البيان أن الهجمات استهدفت في قاعدة الأزرق بالأردن مباني الإسكان، ومرافق، ومستودعات معدات تابعة للجيش الأمريكي.وأعلنت إيران، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، أن قواتها المسلحة استهدفت البنية التحتية المركزية لمركز بيانات تابع لشركة "أمازون" في البحرين، في إطار الموجة الرابعة والعشرين من عملية "نصر 2".وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية، في وقت سابق اليوم، استكمال جولة جديدة من الضربات العسكرية ضد إيران، مؤكدة استهداف مراكز قيادة عسكرية ومواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة ومنظومات الدفاع الجوي.وقالت القيادة المركزية، في بيان، إن العمليات تهدف إلى تقويض القدرات الإيرانية المستخدمة في مهاجمة السفن التجارية، والحفاظ على أمن الملاحة في المنطقة.كما أعلن الجيش الأردني تفعيل منظومات الدفاع الجوي، واعتراض أجسام جوية دخلت المجال الجوي للمملكة، في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة تنفيذ عملياتها العسكرية، وسط مخاوف متزايدة من اتساع رقعة المواجهة، وانعكاسها على أمن الخليج وحركة الملاحة في مضيق هرمز.

https://sarabic.ae/20260722/القيادة-المركزية-الأمريكية-استكمال-الليلة-الحادية-عشرة-من-الضربات-العسكرية-ضد-إيران-1115391908.html

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