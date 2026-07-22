https://sarabic.ae/20260722/القيادة-المركزية-الأمريكية-استكمال-الليلة-الحادية-عشرة-من-الضربات-العسكرية-ضد-إيران-1115391908.html

القيادة المركزية الأمريكية: استكمال الليلة الحادية عشرة من الضربات العسكرية ضد إيران

القيادة المركزية الأمريكية: استكمال الليلة الحادية عشرة من الضربات العسكرية ضد إيران

سبوتنيك عربي

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، اليوم الأربعاء، استكمال الليلة الحادية عشرة على التوالي من الضربات العسكرية ضد إيران، مؤكدة تنفيذ العمليات بنجاح ضمن... 22.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-22T01:54+0000

2026-07-22T01:54+0000

2026-07-22T01:54+0000

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وقالت القيادة، في بيان عبر منصة "إكس"، إن قواتها استهدفت مراكز العمليات العسكرية الإيرانية، والقدرات البحرية، وحظائر الطائرات، ومنشآت تخزين الطائرات المسيّرة، إضافة إلى البنية التحتية اللوجستية العسكرية، بهدف تقليص قدرة إيران على تهديد الملاحة التجارية في مضيق هرمز.وأضافت أن إيران شنت خلال الأشهر الثلاثة الماضية هجمات على أكثر من 30 سفينة تجارية أثناء عبورها الممر المائي، معتبرة أن تلك الهجمات عرضت مئات البحارة المدنيين للخطر وأثرت في حرية الملاحة الدولية.وتأتي هذه الضربات في إطار تصعيد عسكري متواصل بين الولايات المتحدة وإيران، إذ أعلنت واشنطن في وقت سابق أن عملياتها تستهدف إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية المستخدمة في تهديد خطوط الملاحة، مع التركيز على المواقع البحرية ومنشآت الطائرات المسيّرة ومراكز القيادة.وفي المقابل، شهدت مناطق عدة داخل إيران خلال الساعات الماضية ضربات جديدة، حيث أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي أربعة انفجارات بالتزامن مع تحليق مقاتلات أمريكية فوق مدينة تشابهار بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي البلاد، في مؤشر على اتساع نطاق العمليات العسكرية.كما تزامنت التطورات مع إعلان رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي تصدي الدفاعات الجوية لهجمات بطائرات مسيّرة معادية، في حادثة تعكس اتساع تأثير المواجهة إلى محيط الخليج، وسط رفع مستوى الجاهزية العسكرية في عدد من دول المنطقة.ويُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية لنقل الطاقة عالميًا، إذ يمر عبره جزء كبير من صادرات النفط والغاز، ما يجعل أي اضطراب أمني فيه مصدر قلق للأسواق العالمية، في وقت تتواصل فيه الجهود الدولية للحفاظ على حرية الملاحة ومنع اتساع رقعة الصراع.

https://sarabic.ae/20260721/وزير-الحرب-الأمريكي-واشنطن-أنفقت-375-مليار-دولار-على-الحرب-ضد-إيران-1115390335.html

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العالم, القيادة المركزية الأمريكية, إيران, أخبار إيران