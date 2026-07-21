https://sarabic.ae/20260721/وزير-الحرب-الأمريكي-واشنطن-أنفقت-375-مليار-دولار-على-الحرب-ضد-إيران-1115390335.html
وزير الحرب الأمريكي: واشنطن أنفقت 37.5 مليار دولار على الحرب ضد إيران
وزير الحرب الأمريكي: واشنطن أنفقت 37.5 مليار دولار على الحرب ضد إيران
سبوتنيك عربي
صرح وزير الحرب الأمريكي، بيت هيغسيث، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة أنفقت 37.5 مليار دولار على الحملة العسكرية ضد إيران حتى اليوم. 21.07.2026, سبوتنيك عربي
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وقال هيغسيث أمام لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ الأمريكي، ردًا على سؤال حول تكاليف العملية العسكرية ضد إيران: "التقديرات المتاحة لدينا حتى اليوم هي 37.5 مليار دولار".وفي 18 حزيران/ يونيو، أفادت بيانات من متتبع تكاليف الحرب الأمريكية على إيران، أن الإنفاق الأمريكي على العملية استقر عند 113.3 مليار دولار ولم يعد في ازدياد.واستأنفت واشنطن، في 8 يوليو/تموز الجاري، توجيه ضربات إلى إيران، مدعية أنها جاءت ردًا على تحركات إيرانية ضد سفن تجارية في مضيق هرمز، فيما اعتبرت طهران تلك الهجمات انتهاكًا جسيمًا للتفاهمات التي جرى التوصل إليها.وتتهم إيران الولايات المتحدة بمواصلة "أعمالها العدوانية" ضد أراضيها وارتكاب "جرائم حرب"، ودعت مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقف الهجمات ومحاسبة واشنطن.إعلام: سماع دوي انفجار في شيراز الإيرانية وأنباء أولية عن هجوم جوي
https://sarabic.ae/20260721/ترامب-يبحث-مع-رئيس-الوزراء-البريطاني-الجديد-إزالة-الألغام-من-مضيق-هرمز-1115357396.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار إيران
وزير الحرب الأمريكي: واشنطن أنفقت 37.5 مليار دولار على الحرب ضد إيران
صرح وزير الحرب الأمريكي، بيت هيغسيث، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة أنفقت 37.5 مليار دولار على الحملة العسكرية ضد إيران حتى اليوم.
وقال هيغسيث أمام لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ الأمريكي، ردًا على سؤال حول تكاليف العملية العسكرية ضد إيران: "التقديرات المتاحة لدينا حتى اليوم هي 37.5 مليار دولار".
وفي 18 حزيران/ يونيو، أفادت بيانات من متتبع تكاليف الحرب الأمريكية على إيران، أن الإنفاق الأمريكي على العملية استقر عند 113.3 مليار دولار ولم يعد في ازدياد.
وبحسب الحسابات النهائية للبوابة، فقد كلّف الصراع الذي استمر 108 أيام في الشرق الأوسط، دافعي الضرائب الأمريكيين ما يقرب من 113.3 مليار دولار.
واستأنفت واشنطن، في 8 يوليو/تموز الجاري، توجيه ضربات إلى إيران، مدعية أنها جاءت ردًا على تحركات إيرانية ضد سفن تجارية في مضيق هرمز، فيما اعتبرت طهران تلك الهجمات انتهاكًا جسيمًا للتفاهمات التي جرى التوصل إليها.
بدورها، توجه القوات المسلحة الإيرانية ضربات إلى قواعد أمريكية في المنطقة على سبيل الرد، في حين اتهمت السلطات الإيرانية واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم التي تنص على وقف العمليات العسكرية.
وتتهم إيران الولايات المتحدة بمواصلة "أعمالها العدوانية" ضد أراضيها وارتكاب "جرائم حرب"، ودعت مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقف الهجمات ومحاسبة واشنطن.