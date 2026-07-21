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نبض افريقيا
استخدام الذكاء الاصطناعي، ومنصات الدفع، والأمن الغذائي في المنطقة أولويات قمة "روسيا-أفريقيا"
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مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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علم الخلافات الزوجية: من العادات التلقائية إلى الحلول الذكية
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بين بيروت والقاهرة
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57 د
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وزير الحرب الأمريكي: واشنطن أنفقت 37.5 مليار دولار على الحرب ضد إيران
وزير الحرب الأمريكي: واشنطن أنفقت 37.5 مليار دولار على الحرب ضد إيران
سبوتنيك عربي
صرح وزير الحرب الأمريكي، بيت هيغسيث، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة أنفقت 37.5 مليار دولار على الحملة العسكرية ضد إيران حتى اليوم. 21.07.2026, سبوتنيك عربي
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الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
أخبار إيران
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وقال هيغسيث أمام لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ الأمريكي، ردًا على سؤال حول تكاليف العملية العسكرية ضد إيران: "التقديرات المتاحة لدينا حتى اليوم هي 37.5 مليار دولار".وفي 18 حزيران/ يونيو، أفادت بيانات من متتبع تكاليف الحرب الأمريكية على إيران، أن الإنفاق الأمريكي على العملية استقر عند 113.3 مليار دولار ولم يعد في ازدياد.واستأنفت واشنطن، في 8 يوليو/تموز الجاري، توجيه ضربات إلى إيران، مدعية أنها جاءت ردًا على تحركات إيرانية ضد سفن تجارية في مضيق هرمز، فيما اعتبرت طهران تلك الهجمات انتهاكًا جسيمًا للتفاهمات التي جرى التوصل إليها.وتتهم إيران الولايات المتحدة بمواصلة "أعمالها العدوانية" ضد أراضيها وارتكاب "جرائم حرب"، ودعت مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقف الهجمات ومحاسبة واشنطن.إعلام: سماع دوي انفجار في شيراز الإيرانية وأنباء أولية عن هجوم جوي
https://sarabic.ae/20260721/ترامب-يبحث-مع-رئيس-الوزراء-البريطاني-الجديد-إزالة-الألغام-من-مضيق-هرمز-1115357396.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار إيران

وزير الحرب الأمريكي: واشنطن أنفقت 37.5 مليار دولار على الحرب ضد إيران

21:51 GMT 21.07.2026
© AP Photoالبنتاغون
البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2026
© AP Photo
تابعنا عبر
صرح وزير الحرب الأمريكي، بيت هيغسيث، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة أنفقت 37.5 مليار دولار على الحملة العسكرية ضد إيران حتى اليوم.
وقال هيغسيث أمام لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ الأمريكي، ردًا على سؤال حول تكاليف العملية العسكرية ضد إيران: "التقديرات المتاحة لدينا حتى اليوم هي 37.5 مليار دولار".
وفي 18 حزيران/ يونيو، أفادت بيانات من متتبع تكاليف الحرب الأمريكية على إيران، أن الإنفاق الأمريكي على العملية استقر عند 113.3 مليار دولار ولم يعد في ازدياد.
وبحسب الحسابات النهائية للبوابة، فقد كلّف الصراع الذي استمر 108 أيام في الشرق الأوسط، دافعي الضرائب الأمريكيين ما يقرب من 113.3 مليار دولار.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2026
ترامب يبحث مع رئيس الوزراء البريطاني الجديد إزالة الألغام من مضيق هرمز
00:31 GMT
واستأنفت واشنطن، في 8 يوليو/تموز الجاري، توجيه ضربات إلى إيران، مدعية أنها جاءت ردًا على تحركات إيرانية ضد سفن تجارية في مضيق هرمز، فيما اعتبرت طهران تلك الهجمات انتهاكًا جسيمًا للتفاهمات التي جرى التوصل إليها.
بدورها، توجه القوات المسلحة الإيرانية ضربات إلى قواعد أمريكية في المنطقة على سبيل الرد، في حين اتهمت السلطات الإيرانية واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم التي تنص على وقف العمليات العسكرية.
وتتهم إيران الولايات المتحدة بمواصلة "أعمالها العدوانية" ضد أراضيها وارتكاب "جرائم حرب"، ودعت مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقف الهجمات ومحاسبة واشنطن.
إعلام: سماع دوي انفجار في شيراز الإيرانية وأنباء أولية عن هجوم جوي
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