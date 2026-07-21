https://sarabic.ae/20260721/ترامب-يبحث-مع-رئيس-الوزراء-البريطاني-الجديد-إزالة-الألغام-من-مضيق-هرمز-1115357396.html

ترامب يبحث مع رئيس الوزراء البريطاني الجديد إزالة الألغام من مضيق هرمز

ترامب يبحث مع رئيس الوزراء البريطاني الجديد إزالة الألغام من مضيق هرمز

سبوتنيك عربي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أنه أجرى "محادثة جيدة جدًا" مع رئيس الوزراء البريطاني الجديد آندي برنهام، تناولت ملفات ثنائية ودولية عدة. 21.07.2026, سبوتنيك عربي

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2026-07-21T00:31+0000

2026-07-21T00:31+0000

ترامب

بريطانيا

مضيق هرمز

العالم

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وقال ترامب، في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، إن الجانبين ناقشا متانة العلاقات بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، واتفقا على عقد لقاء قريب لمواصلة التنسيق بشأن القضايا المشتركة.وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن برنهام يواجه تحديات كبيرة في بداية ولايته، مؤكدًا أن واشنطن ستواصل دعم لندن في مختلف الملفات.ويأتي الحديث عن مضيق هرمز في ظل تصاعد التوتر العسكري بالمنطقة، بعد تعرض ناقلة نفط لمقذوف مجهول قرب ميناء ليما العماني، وفق هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية.كما تتزامن هذه التطورات مع استمرار الضربات الأمريكية على إيران لليوم العاشر، وسط تقارير عن غارات استهدفت مواقع جنوب شرقي البلاد وانفجارات في مدن عدة، بينها كنارك وتشابهار وبندر عباس.وتشير التصريحات الأمريكية الأخيرة إلى استمرار التركيز على تأمين الملاحة في مضيق هرمز، الذي يمر عبره جزء كبير من صادرات النفط العالمية، في وقت تتزايد فيه المخاوف من اتساع نطاق المواجهة العسكرية في الخليج.

https://sarabic.ae/20260720/14-انفجارا-يهز-كنارك-وتشابهار-مع-بدء-جولة-أمريكية-جديدة-من-الضربات-على-إيران-1115356660.html

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ترامب, بريطانيا, مضيق هرمز, العالم