ترامب يبحث مع رئيس الوزراء البريطاني الجديد إزالة الألغام من مضيق هرمز

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
اليمن.. حيث الشباب هم الوقود والموت مهنة من لا مهنة له
08:30 GMT
29 د
مساحة حرة
ما هي أضرار القهوة المغشوشة على الصحة العامة؟
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:33 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
09:47 GMT
13 د
بين بيروت والقاهرة
بعد الزيدي رئيس الجمهورية اللبنانية في واشنطن... الحكومة السورية، هل تنجح في تحييد دمشق عن حرب إيران؟
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
استخدام الذكاء الاصطناعي، ومنصات الدفع، والأمن الغذائي في المنطقة أولويات قمة "روسيا-أفريقيا"
12:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:33 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عالم سبوتنيك
"سوبر نينيو" خارق يمثل تهديدا وشيكا للأرض
16:03 GMT
29 د
موزاييك
علم الخلافات الزوجية: من العادات التلقائية إلى الحلول الذكية
16:33 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
16:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبير: أوكرانيا تحاول إقحام كل دول الجوار في الحرب الدائرة بدعم الناتو
17:00 GMT
59 د
روسيا والعالم العربي
الشراكة الاستراتيجية بين المغرب وروسيا تفتح آفاقا جديدا أمام القارة الأفريقية
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
القناع الرقمي خطر يهدد أموالنا وأحوالنا والحر يجعل الحيوانات أكثر عنفا وغباءا
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
6 رواتب إضافية للعاملين في القطاع العام في لبنان... ماذا عن قانون الإعلام الجديد في إسرائيل؟
00:30 GMT
57 د
بين بيروت والقاهرة
بعد الزيدي رئيس الجمهورية اللبنانية في واشنطن... الحكومة السورية، هل تنجح في تحييد دمشق عن حرب إيران؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
08:30 GMT
29 د
من الملعب
إسبانيا تتربع على عرش كرة القدم العالمية للمرة الثانية
09:03 GMT
28 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
09:31 GMT
28 د
الحدث من سبوتنيك
الحدث من سبوتنيك
10:00 GMT
123 د
مرايا العلوم
هل يمكننا استرجاع الذكريات من دماغ شخص متوفى؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
12:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
ثقافة بصرية فريدة: كيف يعيد الجيل الرقمي صياغة التراث العربي؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
16:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
16:50 GMT
10 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260721/ترامب-يبحث-مع-رئيس-الوزراء-البريطاني-الجديد-إزالة-الألغام-من-مضيق-هرمز-1115357396.html
ترامب يبحث مع رئيس الوزراء البريطاني الجديد إزالة الألغام من مضيق هرمز
ترامب يبحث مع رئيس الوزراء البريطاني الجديد إزالة الألغام من مضيق هرمز
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أنه أجرى "محادثة جيدة جدًا" مع رئيس الوزراء البريطاني الجديد آندي برنهام، تناولت ملفات ثنائية ودولية عدة. 21.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-21T00:31+0000
2026-07-21T00:31+0000
ترامب
بريطانيا
مضيق هرمز
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/07/13/1115317250_0:0:1620:912_1920x0_80_0_0_441da80ce57c8c74d847dde9be0f0fd0.jpg
وقال ترامب، في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، إن الجانبين ناقشا متانة العلاقات بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، واتفقا على عقد لقاء قريب لمواصلة التنسيق بشأن القضايا المشتركة.وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن برنهام يواجه تحديات كبيرة في بداية ولايته، مؤكدًا أن واشنطن ستواصل دعم لندن في مختلف الملفات.ويأتي الحديث عن مضيق هرمز في ظل تصاعد التوتر العسكري بالمنطقة، بعد تعرض ناقلة نفط لمقذوف مجهول قرب ميناء ليما العماني، وفق هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية.كما تتزامن هذه التطورات مع استمرار الضربات الأمريكية على إيران لليوم العاشر، وسط تقارير عن غارات استهدفت مواقع جنوب شرقي البلاد وانفجارات في مدن عدة، بينها كنارك وتشابهار وبندر عباس.وتشير التصريحات الأمريكية الأخيرة إلى استمرار التركيز على تأمين الملاحة في مضيق هرمز، الذي يمر عبره جزء كبير من صادرات النفط العالمية، في وقت تتزايد فيه المخاوف من اتساع نطاق المواجهة العسكرية في الخليج.
https://sarabic.ae/20260720/14-انفجارا-يهز-كنارك-وتشابهار-مع-بدء-جولة-أمريكية-جديدة-من-الضربات-على-إيران-1115356660.html
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/07/13/1115317250_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_53be7a5fc52c4014d988dfabb20256c2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ترامب, بريطانيا, مضيق هرمز, العالم
ترامب, بريطانيا, مضيق هرمز, العالم

ترامب يبحث مع رئيس الوزراء البريطاني الجديد إزالة الألغام من مضيق هرمز

00:31 GMT 21.07.2026
© REUTERS Evan Vucciالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2026
© REUTERS Evan Vucci
تابعنا عبر
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أنه أجرى "محادثة جيدة جدًا" مع رئيس الوزراء البريطاني الجديد آندي برنهام، تناولت ملفات ثنائية ودولية عدة.
وقال ترامب، في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، إن الجانبين ناقشا متانة العلاقات بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، واتفقا على عقد لقاء قريب لمواصلة التنسيق بشأن القضايا المشتركة.
وأضاف أن المحادثات شملت نفط بحر الشمال، والتجارة، والتحالف العسكري، إلى جانب ملف إزالة الألغام من مضيق هرمز.
وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن برنهام يواجه تحديات كبيرة في بداية ولايته، مؤكدًا أن واشنطن ستواصل دعم لندن في مختلف الملفات.
ويأتي الحديث عن مضيق هرمز في ظل تصاعد التوتر العسكري بالمنطقة، بعد تعرض ناقلة نفط لمقذوف مجهول قرب ميناء ليما العماني، وفق هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية.
انفجار في منشأة لمستودع للنفط في شهران غرب طهران، إيران. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2026
14 انفجارا يهز كنارك وتشابهار مع بدء جولة أمريكية جديدة من الضربات على إيران
أمس, 21:28 GMT
كما تتزامن هذه التطورات مع استمرار الضربات الأمريكية على إيران لليوم العاشر، وسط تقارير عن غارات استهدفت مواقع جنوب شرقي البلاد وانفجارات في مدن عدة، بينها كنارك وتشابهار وبندر عباس.
وتشير التصريحات الأمريكية الأخيرة إلى استمرار التركيز على تأمين الملاحة في مضيق هرمز، الذي يمر عبره جزء كبير من صادرات النفط العالمية، في وقت تتزايد فيه المخاوف من اتساع نطاق المواجهة العسكرية في الخليج.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала