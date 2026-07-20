https://sarabic.ae/20260720/مساعدة-رئيس-النواب-الأردني-العقبة-خالية-من-القواعد-العسكرية-ونرفض-تحويل-المملكة-إلى-جبهة-صراع-1115351045.html

مساعدة رئيس النواب الأردني: "العقبة" خالية من القواعد العسكرية ونرفض تحويل المملكة إلى جبهة صراع

مساعدة رئيس النواب الأردني: "العقبة" خالية من القواعد العسكرية ونرفض تحويل المملكة إلى جبهة صراع

سبوتنيك عربي

قالت النائبة هالة الجراح، مساعدة رئيس مجلس النواب الأردني، إن هناك تخوفات حقيقية من توسع النزاع في المنطقة ودخول الأردن دائرة الصراع المشتعلة بين أمريكا وإيران... 20.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-20T17:23+0000

2026-07-20T17:23+0000

2026-07-20T17:23+0000

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وأضافت في تصريحات لـ "سبوتنيك، أن هذه المخاوف تزداد بسبب استمرار استهداف إيران لأراضي المملكة على امتداد الأيام القليلة الماضية، والتي أسفرت أخيرًا عن مقتل جنديين أمريكيين وإصابة آخرين.وأوضحت أن استهداف مدينة العقبة التي تعتبر المنفذ البحري الوحيد للمملكة، يمثل بحد ذاته نفيا للمبررات التي تقدمها طهران لقصف الأردن، مشددةً على أن العقبة مدينة مدنية حيوية وخالية من القواعد العسكرية.وتابعت: "بالتالي هذا الاستهداف لا يمكن تفسيره إلا بالسعي المباشر لضرب اقتصاد المملكة، لكون استهداف المناطق الحيوية يمثل أحد أشكال الضغط غير المباشر في الصراعات الحديثة للتأثير على حركة التجارة والممرات الاقتصادية".وشددت مساعدة رئيس مجلس النواب أن الأردن أكد منذ البداية وأكثر من مرة على أن المنشآت العسكرية في المملكة هي منشآت وطنية أردنية خالصة، وأن التعاون العسكري مع الولايات المتحدة يندرج تماما ضمن أطر التنسيق والتعاون اللوجستي بهدف مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود، مشيرةً إلى أن إيران باستهدافها الأردن وعددا من الدول الخليجية، رغم وجود أهداف عسكرية أمريكية مباشرة في المنطقة، تسعى بوضوح إلى التصعيد غير المباشر في هذه الحرب.وأعلن الحرس الثوري الإيراني أن قواته استهدفت بصواريخ بالستية طائرات نقل عسكرية أمريكية من طراز "سي-17" وطائرات قيادة وسيطرة من طراز "بي-8" في مطار العقبة في الأردن، مشيرًا إلى أن الهجوم ألحق بها "أضرارًا جسيمة"، على حد قوله.وأضاف الحرس الثوري، في بيان له، أن "الهجمات شملت أيضًا، استهداف 20 ملجأ تتمركز فيها قوات أمريكية في منطقة الأزرق شرقي الأردن"، متابعًا أن "العملية أسفرت عن مقتل العشرات من الجنود الأمريكيين".استدعت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، أمس الأحد، القائم بأعمال السفارة الإيرانية في عمّان، وسلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة، على خلفية استمرار "الاعتداءات الإيرانية" التي تستهدف الأراضي الأردنية، إلى جانب ما وصفته بالتصريحات "التحريضية والاستفزازية" الصادرة عن جهات رسمية إيرانية بحق المملكة.وأكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة، فؤاد المجالي، في بيان، أن الخارجية أبلغت القائم بالأعمال رسالة واضحة إلى طهران، تطالبها بوقف "الاعتداءات" على الأردن بشكل فوري، مشددًا على أن أمن المملكة وسلامة مواطنيها يمثلان "خطًا أحمر" لا يمكن المساس به، مع ضرورة وقف التصريحات "التحريضية" المرفوضة.وأوضح المجالي أن الأردن أدان واستنكر الاعتداءات الإيرانية، معتبرًا أنها تمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة المملكة، وخرقًا واضحًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.كما جدد الأردن إدانته للهجمات الإيرانية التي تستهدف دول مجلس التعاون الخليجي، مؤكدًا تضامنه الكامل مع الدول الشقيقة، ودعمه لجميع الإجراءات التي تتخذها لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.وشدد المجالي في ختام تصريحاته على أن الأردن سيواصل اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة والمتاحة لحماية أمنه وسيادته، والحفاظ على سلامة مواطنيه.

https://sarabic.ae/20260719/الأردن-يستدعي-القائم-بأعمال-السفارة-الإيرانية-ويطالب-بوقف-الاعتداءات-على-أراضيه-فورا---1115333423.html

https://sarabic.ae/20260720/الحرس-الثوري-الإيراني-يكشف-عن-تعاون-أردني-في-هجمات-استهدفت-مواقع-أمريكية-في-العقبة-1115336682.html

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أخبار الأردن, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, حصري