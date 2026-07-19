https://sarabic.ae/20260719/بعد-مقتل-جنديين-أمريكيين-وزير-الطاقة-الأمريكي-المهمة-في-إيران-ستستمر-1115332827.html
بعد مقتل جنديين أمريكيين... وزير الطاقة الأمريكي: "المهمة" في إيران ستستمر
بعد مقتل جنديين أمريكيين... وزير الطاقة الأمريكي: "المهمة" في إيران ستستمر
سبوتنيك عربي
أكد وزير الطاقة الأمريكي، كريس رايت، اليوم الأحد، أن العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران ستتواصل حتى تحقيق الأهداف التي حددها الرئيس دونالد ترامب، وذلك بعد... 19.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-19T18:42+0000
2026-07-19T18:42+0000
2026-07-19T18:42+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار إيران
مضيق هرمز
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وقال رايت، في مقابلة على شبكة "ايه بي سي نيوز"، إن مهمة الولايات المتحدة تهدف إلى منع إيران من امتلاك سلاح نووي وتقويض قدرتها على تهديد جيرانها والتجارة العالمية، مضيفًا: "ستستمر هذه المهمة حتى يتم إنجازها". وجاءت تصريحات الوزير عقب إعلان القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أمس السبت، مقتل جنديين أمريكيين وفقدان ثالث إثر هجوم إيراني استهدف القوات الأمريكية في الأردن. ويشنّ الجيش الأمريكي، منذ ليلة 8 يوليو/ تموز الجاري، سلسلة من الضربات العنيفة ضد إيران.وزعمت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أن ذلك جاء ردًا على الإجراءات الإيرانية ضد السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز.بدورها، توجه القوات المسلحة الإيرانية ضربات إلى قواعد أمريكية في المنطقة على سبيل الرد، في حين اتهمت السلطات الإيرانية واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين أواخر يونيو/ حزيران الماضي، والتي تنص على وقف العمليات العسكرية.
https://sarabic.ae/20260719/ترامب-المنطقة-قد-تنزلق-إلى-صراع-أوسع-نطاقا-إذا-لم-يتم-ردع-إيران-1115318941.html
https://sarabic.ae/20260719/القيادة-المركزية-الأمريكية-تعلن-الانتهاء-من-موجة-جديدة-من-الضربات-ضد-إيران-1115315665.html
الولايات المتحدة الأمريكية
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إيران, مضيق هرمز
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إيران, مضيق هرمز
بعد مقتل جنديين أمريكيين... وزير الطاقة الأمريكي: "المهمة" في إيران ستستمر
أكد وزير الطاقة الأمريكي، كريس رايت، اليوم الأحد، أن العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران ستتواصل حتى تحقيق الأهداف التي حددها الرئيس دونالد ترامب، وذلك بعد ثمانية أيام متواصلة من الضربات الأمريكية.
وقال رايت، في مقابلة على شبكة "ايه بي سي نيوز"، إن مهمة الولايات المتحدة
تهدف إلى منع إيران من امتلاك سلاح نووي وتقويض قدرتها على تهديد جيرانها والتجارة العالمية، مضيفًا: "ستستمر هذه المهمة حتى يتم إنجازها".
وجاءت تصريحات الوزير عقب إعلان القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أمس السبت، مقتل جنديين أمريكيين وفقدان ثالث إثر هجوم إيراني
استهدف القوات الأمريكية في الأردن.
ووصف رايت مقتل الجنديين بأنه "أمر مأساوي"، لكنه شدد على أن استمرار العمليات العسكرية ضروري، قائلاً إن هذه المهمة "ستسهم في إنقاذ أرواح لا تحصى في المستقبل"، على حد زعمه.
ويشنّ الجيش الأمريكي، منذ ليلة 8 يوليو/ تموز الجاري، سلسلة من الضربات العنيفة ضد إيران
.
وزعمت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أن ذلك جاء ردًا على الإجراءات الإيرانية ضد السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز
.
بدورها، توجه القوات المسلحة الإيرانية ضربات إلى قواعد أمريكية في المنطقة على سبيل الرد، في حين اتهمت السلطات الإيرانية واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين أواخر يونيو/ حزيران الماضي، والتي تنص على وقف العمليات العسكرية.