https://sarabic.ae/20260719/بعد-مقتل-جنديين-أمريكيين-وزير-الطاقة-الأمريكي-المهمة-في-إيران-ستستمر-1115332827.html

بعد مقتل جنديين أمريكيين... وزير الطاقة الأمريكي: "المهمة" في إيران ستستمر

بعد مقتل جنديين أمريكيين... وزير الطاقة الأمريكي: "المهمة" في إيران ستستمر

سبوتنيك عربي

أكد وزير الطاقة الأمريكي، كريس رايت، اليوم الأحد، أن العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران ستتواصل حتى تحقيق الأهداف التي حددها الرئيس دونالد ترامب، وذلك بعد... 19.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-19T18:42+0000

2026-07-19T18:42+0000

2026-07-19T18:42+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار إيران

مضيق هرمز

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وقال رايت، في مقابلة على شبكة "ايه بي سي نيوز"، إن مهمة الولايات المتحدة تهدف إلى منع إيران من امتلاك سلاح نووي وتقويض قدرتها على تهديد جيرانها والتجارة العالمية، مضيفًا: "ستستمر هذه المهمة حتى يتم إنجازها". وجاءت تصريحات الوزير عقب إعلان القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أمس السبت، مقتل جنديين أمريكيين وفقدان ثالث إثر هجوم إيراني استهدف القوات الأمريكية في الأردن. ويشنّ الجيش الأمريكي، منذ ليلة 8 يوليو/ تموز الجاري، سلسلة من الضربات العنيفة ضد إيران.وزعمت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أن ذلك جاء ردًا على الإجراءات الإيرانية ضد السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز.بدورها، توجه القوات المسلحة الإيرانية ضربات إلى قواعد أمريكية في المنطقة على سبيل الرد، في حين اتهمت السلطات الإيرانية واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين أواخر يونيو/ حزيران الماضي، والتي تنص على وقف العمليات العسكرية.

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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إيران, مضيق هرمز