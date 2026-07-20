https://sarabic.ae/20260720/الحرس-الثوري-الإيراني-يكشف-عن-تعاون-أردني-في-هجمات-استهدفت-مواقع-أمريكية-في-العقبة-1115336682.html

الحرس الثوري الإيراني يكشف عن "تعاون أردني" في هجمات استهدفت "مواقع أمريكية" في العقبة

الحرس الثوري الإيراني يكشف عن "تعاون أردني" في هجمات استهدفت "مواقع أمريكية" في العقبة

سبوتنيك عربي

أعلن الحرس الثوري الإيراني أن قواته استهدفت بصواريخ بالستية طائرات نقل عسكرية أمريكية من طراز "سي-17" وطائرات قيادة وسيطرة من طراز "بي-8" في مطار العقبة... 20.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-20T05:32+0000

2026-07-20T05:32+0000

2026-07-20T05:32+0000

إيران

أخبار إيران

أخبار الأردن

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار العالم الآن

العالم

الحرس الثوري الإيراني

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/14/1111687215_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_bfd87f61064646410a1c76c7079eab70.jpg

وأضاف الحرس الثوري، في بيان له، أن "الهجمات شملت أيضًا، استهداف 20 ملجأ تتمركز فيها قوات أمريكية في منطقة الأزرق شرقي الأردن"، متابعًا أن "العملية أسفرت عن مقتل العشرات من الجنود الأمريكيين".كما تضمن البيان رسالة شكر لما وصفه بـ"الشعب الأردني النبيل" على ما قال إنه "تعاون صادق ومعلومات دقيقة" ساعدت في تنفيذ تلك الهجمات، وفق تعبيره.وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، في وقت سابق، بإجلاء طائرات التزويد بالوقود الأمريكية من مطار "رامون" جنوبي إسرائيل، عقب إطلاق صواريخ من إيران باتجاه مدينة العقبة الأردنية.وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان أول أمس السبت، إن "الشريك الأمريكي قرر تعديل انتشاره في المنطقة، وفي إطار ذلك، وبالتنسيق مع الجيش الإسرائيلي، تقرر تعزيز أسطول طائرات التزويد بالوقود الموجود في إسرائيل بإضافة طائرات تزويد بالوقود أخرى".من جهتها، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أمس الأحد، بأن أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية اعترضت صواريخ إيرانية أُطلقت باتجاه مدينة العقبة الأردنية، مضيفة أن منظومة "القبة الحديدية" الإسرائيلية، اعترضت شظايا صاروخية، قالت إنه "كان من المحتمل أن تصيب مدينة إيلات".بدورها، توجه القوات المسلحة الإيرانية ضربات إلى قواعد أمريكية في المنطقة على سبيل الرد، في حين اتهمت السلطات الإيرانية واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين أواخر يونيو/ حزيران الماضي، والتي تنص على وقف العمليات العسكرية.

https://sarabic.ae/20260719/الحكومة-الأردنية-تنفي-إعلان-أمريكا-إصدار-أمر-إخلاء-لمطار-وميناء-العقبة-1115322160.html

https://sarabic.ae/20260720/إيران-تعلن-إطلاق-موجة-صاروخية-جديدة-من-محافظة-لرستان-باتجاه-أهداف-معادية-1115335161.html

إيران

أخبار إيران

إسرائيل

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, أخبار الأردن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم, الحرس الثوري الإيراني