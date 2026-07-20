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الحرس الثوري الإيراني يكشف عن "تعاون أردني" في هجمات استهدفت "مواقع أمريكية" في العقبة
الحرس الثوري الإيراني يكشف عن "تعاون أردني" في هجمات استهدفت "مواقع أمريكية" في العقبة
سبوتنيك عربي
أعلن الحرس الثوري الإيراني أن قواته استهدفت بصواريخ بالستية طائرات نقل عسكرية أمريكية من طراز "سي-17" وطائرات قيادة وسيطرة من طراز "بي-8" في مطار العقبة... 20.07.2026, سبوتنيك عربي
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وأضاف الحرس الثوري، في بيان له، أن "الهجمات شملت أيضًا، استهداف 20 ملجأ تتمركز فيها قوات أمريكية في منطقة الأزرق شرقي الأردن"، متابعًا أن "العملية أسفرت عن مقتل العشرات من الجنود الأمريكيين".كما تضمن البيان رسالة شكر لما وصفه بـ"الشعب الأردني النبيل" على ما قال إنه "تعاون صادق ومعلومات دقيقة" ساعدت في تنفيذ تلك الهجمات، وفق تعبيره.وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، في وقت سابق، بإجلاء طائرات التزويد بالوقود الأمريكية من مطار "رامون" جنوبي إسرائيل، عقب إطلاق صواريخ من إيران باتجاه مدينة العقبة الأردنية.وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان أول أمس السبت، إن "الشريك الأمريكي قرر تعديل انتشاره في المنطقة، وفي إطار ذلك، وبالتنسيق مع الجيش الإسرائيلي، تقرر تعزيز أسطول طائرات التزويد بالوقود الموجود في إسرائيل بإضافة طائرات تزويد بالوقود أخرى".من جهتها، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أمس الأحد، بأن أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية اعترضت صواريخ إيرانية أُطلقت باتجاه مدينة العقبة الأردنية، مضيفة أن منظومة "القبة الحديدية" الإسرائيلية، اعترضت شظايا صاروخية، قالت إنه "كان من المحتمل أن تصيب مدينة إيلات".بدورها، توجه القوات المسلحة الإيرانية ضربات إلى قواعد أمريكية في المنطقة على سبيل الرد، في حين اتهمت السلطات الإيرانية واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين أواخر يونيو/ حزيران الماضي، والتي تنص على وقف العمليات العسكرية.
https://sarabic.ae/20260719/الحكومة-الأردنية-تنفي-إعلان-أمريكا-إصدار-أمر-إخلاء-لمطار-وميناء-العقبة-1115322160.html
https://sarabic.ae/20260720/إيران-تعلن-إطلاق-موجة-صاروخية-جديدة-من-محافظة-لرستان-باتجاه-أهداف-معادية-1115335161.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار الأردن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم, الحرس الثوري الإيراني

الحرس الثوري الإيراني يكشف عن "تعاون أردني" في هجمات استهدفت "مواقع أمريكية" في العقبة

05:32 GMT 20.07.2026
إطلاق صواريخ باليستية مضادة للسفن الحربية، الحرس الثوري الإيراني
إطلاق صواريخ باليستية مضادة للسفن الحربية، الحرس الثوري الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2026
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أعلن الحرس الثوري الإيراني أن قواته استهدفت بصواريخ بالستية طائرات نقل عسكرية أمريكية من طراز "سي-17" وطائرات قيادة وسيطرة من طراز "بي-8" في مطار العقبة بالأردن، مشيرًا إلى أن الهجوم ألحق بها "أضرارًا جسيمة"، على حد قوله.
وأضاف الحرس الثوري، في بيان له، أن "الهجمات شملت أيضًا، استهداف 20 ملجأ تتمركز فيها قوات أمريكية في منطقة الأزرق شرقي الأردن"، متابعًا أن "العملية أسفرت عن مقتل العشرات من الجنود الأمريكيين".
كما تضمن البيان رسالة شكر لما وصفه بـ"الشعب الأردني النبيل" على ما قال إنه "تعاون صادق ومعلومات دقيقة" ساعدت في تنفيذ تلك الهجمات، وفق تعبيره.
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أمس, 11:51 GMT
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، في وقت سابق، بإجلاء طائرات التزويد بالوقود الأمريكية من مطار "رامون" جنوبي إسرائيل، عقب إطلاق صواريخ من إيران باتجاه مدينة العقبة الأردنية.
وأعلن الجيش الإسرائيلي أن الولايات المتحدة سترسل طائرات تزود بالوقود إلى مطارات عسكرية إسرائيلية، في خطوة تهدف إلى تعديل انتشاره في المنطقة.
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان أول أمس السبت، إن "الشريك الأمريكي قرر تعديل انتشاره في المنطقة، وفي إطار ذلك، وبالتنسيق مع الجيش الإسرائيلي، تقرر تعزيز أسطول طائرات التزويد بالوقود الموجود في إسرائيل بإضافة طائرات تزويد بالوقود أخرى".
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01:19 GMT
من جهتها، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أمس الأحد، بأن أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية اعترضت صواريخ إيرانية أُطلقت باتجاه مدينة العقبة الأردنية، مضيفة أن منظومة "القبة الحديدية" الإسرائيلية، اعترضت شظايا صاروخية، قالت إنه "كان من المحتمل أن تصيب مدينة إيلات".
ويشنّ الجيش الأمريكي، منذ ليلة 8 يوليو/ تموز الجاري، سلسلة من الضربات العنيفة ضد إيران. وزعمت القيادة المركزية الأمريكية أن ذلك جاء ردًا على الإجراءات الإيرانية ضد السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز.
بدورها، توجه القوات المسلحة الإيرانية ضربات إلى قواعد أمريكية في المنطقة على سبيل الرد، في حين اتهمت السلطات الإيرانية واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين أواخر يونيو/ حزيران الماضي، والتي تنص على وقف العمليات العسكرية.
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