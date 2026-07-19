https://sarabic.ae/20260719/إعلام-إجلاء-طائرات-التزود-بالوقود-الأمريكية-من-إسرائيل-بعد-اعتراض-صواريخ-إيرانية-في-العقبة-1115324795.html
إعلام: إجلاء طائرات التزود بالوقود الأمريكية من إسرائيل بعد اعتراض صواريخ إيرانية في العقبة
إعلام: إجلاء طائرات التزود بالوقود الأمريكية من إسرائيل بعد اعتراض صواريخ إيرانية في العقبة
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإجلاء طائرات التزود بالوقود الأمريكية من مطار رامون جنوبي إسرائيل، عقب إطلاق صواريخ من إيران باتجاه مدينة العقبة الأردنية. 19.07.2026, سبوتنيك عربي
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وقالت القناة "13" الإسرائيلية، اليوم الأحد: "عقب إطلاق الصواريخ من إيران باتجاه العقبة، تم إجلاء طائرات التزود بالوقود الأمريكية من مطار رامون جنوبي إسرائيل".وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، يوم أمس السبت، إن "الشريك الأمريكي قرر تعديل انتشاره في المنطقة، وفي إطار ذلك، وبالتنسيق مع الجيش الإسرائيلي، تقرر تعزيز أسطول طائرات التزود بالوقود الموجود في إسرائيل بإضافة طائرات تزويد بالوقود أخرى".وأضاف البيان أنه "ومن أجل الحد من التأثير على حركة الطيران المدني، ولأسباب عملياتية ولوجستية، اختار الشريك الأمريكي، بالتنسيق مع الجيش الإسرائيلي، إنزال طائرات التزود بالوقود أيضًا في قواعد سلاح الجو الإسرائيلي".يشار إلى أن صحيفة "يديعوت أحرونوت" قد ذكرت، يوم الجمعة، أن "الولايات المتحدة الأمريكية سترسل إلى إسرائيل، اليوم السبت وغدا الأحد، نحو 10 طائرات لتزويد المقاتلات الحربية بالوقود جوا، وذلك في إطار الاستعدادات لاحتمال تصعيد الهجمات على إيران في الأيام المقبلة".
https://sarabic.ae/20260719/عراقجي-يكشف-كواليس-الهجوم-على-مقر-خامنئي-ثغرة-استخبارية-خطيرة-ما-تزال-قائمة-1115321039.html
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العالم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية
إعلام: إجلاء طائرات التزود بالوقود الأمريكية من إسرائيل بعد اعتراض صواريخ إيرانية في العقبة
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإجلاء طائرات التزود بالوقود الأمريكية من مطار رامون جنوبي إسرائيل، عقب إطلاق صواريخ من إيران باتجاه مدينة العقبة الأردنية.
وقالت القناة "13" الإسرائيلية، اليوم الأحد: "عقب إطلاق الصواريخ من إيران باتجاه العقبة، تم إجلاء طائرات التزود بالوقود الأمريكية من مطار رامون جنوبي إسرائيل".
أعلن الجيش الإسرائيلي أن الولايات المتحدة سترسل طائرات تزود بالوقود إلى مطارات عسكرية إسرائيلية، في خطوة تهدف إلى تعديل انتشاره في المنطقة.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، يوم أمس السبت، إن "الشريك الأمريكي قرر تعديل انتشاره في المنطقة، وفي إطار ذلك، وبالتنسيق مع الجيش الإسرائيلي، تقرر تعزيز أسطول طائرات التزود بالوقود الموجود في إسرائيل بإضافة طائرات تزويد بالوقود أخرى".
وأضاف البيان أنه "ومن أجل الحد من التأثير على حركة الطيران المدني، ولأسباب عملياتية ولوجستية، اختار الشريك الأمريكي، بالتنسيق مع الجيش الإسرائيلي، إنزال طائرات التزود بالوقود أيضًا في قواعد سلاح الجو الإسرائيلي".
وأشار إلى أن "هذا الانتشار أصبح في قواعد سلاح الجو ممكنا بفضل الاستعدادات المسبقة التي أجراها الجيش الإسرائيلي بالتعاون مع الشريك الأمريكي".
يشار إلى أن صحيفة "يديعوت أحرونوت" قد ذكرت، يوم الجمعة، أن "الولايات المتحدة الأمريكية سترسل إلى إسرائيل، اليوم السبت وغدا الأحد، نحو 10 طائرات لتزويد المقاتلات الحربية بالوقود جوا، وذلك في إطار الاستعدادات لاحتمال تصعيد الهجمات على إيران في الأيام المقبلة".