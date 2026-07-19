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رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
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المقهى الثقافي
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الأردن يستدعي القائم بأعمال السفارة الإيرانية ويطالب بوقف "الاعتداءات" على أراضيه فورا
الأردن يستدعي القائم بأعمال السفارة الإيرانية ويطالب بوقف "الاعتداءات" على أراضيه فورا
سبوتنيك عربي
استدعت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم الأحد، القائم بأعمال السفارة الإيرانية في عمّان، وسلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة، على خلفية استمرار... 19.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-19T19:03+0000
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وأكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة، فؤاد المجالي، في بيان، أن الخارجية أبلغت القائم بالأعمال رسالة واضحة إلى طهران، تطالبها بوقف "الاعتداءات" على الأردن بشكل فوري، مشددًا على أن أمن المملكة وسلامة مواطنيها يمثلان "خطًا أحمر" لا يمكن المساس به، مع ضرورة وقف التصريحات "التحريضية" المرفوضة. وأوضح المجالي أن الأردن أدان واستنكر الاعتداءات الإيرانية، معتبرًا أنها تمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة المملكة، وخرقًا واضحًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وشدد المجالي في ختام تصريحاته على أن الأردن سيواصل اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة والمتاحة لحماية أمنه وسيادته، والحفاظ على سلامة مواطنيه.ويشنّ الجيش الأمريكي، منذ ليلة 8 يوليو/ تموز الجاري، سلسلة من الضربات العنيفة ضد إيران.وزعمت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أن ذلك جاء ردًا على الإجراءات الإيرانية ضد السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز.بدورها، توجه القوات المسلحة الإيرانية ضربات إلى قواعد أمريكية في المنطقة على سبيل الرد، في حين اتهمت السلطات الإيرانية واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين أواخر يونيو/ حزيران الماضي، والتي تنص على وقف العمليات العسكرية.
https://sarabic.ae/20260719/بعد-مقتل-جنديين-أمريكيين-وزير-الطاقة-الأمريكي-المهمة-في-إيران-ستستمر-1115332827.html
https://sarabic.ae/20260719/ترامب-المنطقة-قد-تنزلق-إلى-صراع-أوسع-نطاقا-إذا-لم-يتم-ردع-إيران-1115318941.html
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أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الأردن, مضيق هرمز
أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الأردن, مضيق هرمز

الأردن يستدعي القائم بأعمال السفارة الإيرانية ويطالب بوقف "الاعتداءات" على أراضيه فورا

19:03 GMT 19.07.2026
© AP Photoقاعدة "الأزرق" الجوية، الأردن
قاعدة الأزرق الجوية، الأردن - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2026
© AP Photo
تابعنا عبر
استدعت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم الأحد، القائم بأعمال السفارة الإيرانية في عمّان، وسلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة، على خلفية استمرار "الاعتداءات الإيرانية" التي تستهدف الأراضي الأردنية، إلى جانب ما وصفته بالتصريحات "التحريضية والاستفزازية" الصادرة عن جهات رسمية إيرانية بحق المملكة.
وأكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة، فؤاد المجالي، في بيان، أن الخارجية أبلغت القائم بالأعمال رسالة واضحة إلى طهران، تطالبها بوقف "الاعتداءات" على الأردن بشكل فوري، مشددًا على أن أمن المملكة وسلامة مواطنيها يمثلان "خطًا أحمر" لا يمكن المساس به، مع ضرورة وقف التصريحات "التحريضية" المرفوضة.
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وأوضح المجالي أن الأردن أدان واستنكر الاعتداءات الإيرانية، معتبرًا أنها تمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة المملكة، وخرقًا واضحًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
كما جدد الأردن إدانته للهجمات الإيرانية التي تستهدف دول مجلس التعاون الخليجي، مؤكدًا تضامنه الكامل مع الدول الشقيقة، ودعمه لجميع الإجراءات التي تتخذها لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.
وشدد المجالي في ختام تصريحاته على أن الأردن سيواصل اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة والمتاحة لحماية أمنه وسيادته، والحفاظ على سلامة مواطنيه.
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ويشنّ الجيش الأمريكي، منذ ليلة 8 يوليو/ تموز الجاري، سلسلة من الضربات العنيفة ضد إيران.
وزعمت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أن ذلك جاء ردًا على الإجراءات الإيرانية ضد السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز.
بدورها، توجه القوات المسلحة الإيرانية ضربات إلى قواعد أمريكية في المنطقة على سبيل الرد، في حين اتهمت السلطات الإيرانية واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين أواخر يونيو/ حزيران الماضي، والتي تنص على وقف العمليات العسكرية.
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