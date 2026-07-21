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البحرين والأردن يعلنان إحباط هجمات جوية إيرانية
البحرين والأردن يعلنان إحباط هجمات جوية إيرانية
سبوتنيك عربي
أعلنت كل من البحرين والأردن، اليوم الثلاثاء، اعتراض هجمات جوية وصاروخية نُسبت إلى إيران. 21.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-21T12:44+0000
2026-07-21T12:44+0000
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وقالت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، إن منظومات الدفاع الجوي تمكنت من اعتراض وتدمير عدد من الهجمات الجوية الإيرانية، مؤكدة أن قواتها في أعلى درجات الجاهزية والاستعداد لحماية المملكة.وأضافت أن استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة بالصواريخ والطائرات المسيّرة، يمثل "انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني"، مشددة على استمرار اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أمن المواطنين والمقيمين.وفي الأردن، أعلنت القوات المسلحة إسقاط ثلاثة صواريخ إيرانية كانت تستهدف أراضي المملكة، مؤكدة أن عملية الاعتراض لم تسفر عن وقوع إصابات أو أضرار مادية.وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن مسؤوليته عن تنفيذ هجمات ضمن الموجة الرابعة والعشرين من عملية "نصر 2"، قائلاً إنها استهدفت مواقع ومنظومات عسكرية أمريكية في البحرين والكويت والأردن، بما في ذلك رادارات ومنظومات دفاع جوي وطائرات مسيّرة.كما أعلن الحرس الثوري أن ناقلتي نفط تعرضتا لانفجار وحريق قرب مضيق هرمز، مدعيًا أنهما حاولتا عبور المسار الجنوبي للمضيق استنادًا إلى "معلومات مضللة" من الجيش الأمريكي، داعيًا شركات الملاحة إلى تجنب تلك المسارات.وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية، في وقت سابق اليوم، استكمال جولة جديدة من الضربات العسكرية ضد إيران، مؤكدة استهداف مراكز قيادة عسكرية ومواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة ومنظومات الدفاع الجوي.وقالت القيادة المركزية، في بيان، إن العمليات تهدف إلى تقويض القدرات الإيرانية المستخدمة في مهاجمة السفن التجارية، والحفاظ على أمن الملاحة في المنطقة.وشهدت الساعات الماضية تصاعدًا في التوتر الإقليمي، بعدما أعلنت أغلبية دول الخليج، تصدي منظوماتها الدفاعية لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة.كما أعلن الجيش الأردني تفعيل منظومات الدفاع الجوي، واعتراض أجسام جوية دخلت المجال الجوي للمملكة، في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة تنفيذ عملياتها العسكرية، وسط مخاوف متزايدة من اتساع رقعة المواجهة، وانعكاسها على أمن الخليج وحركة الملاحة في مضيق هرمز.
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https://sarabic.ae/20260721/القيادة-المركزية-الأمريكية-تعلن-استكمال-جولة-جديدة-من-الضربات-على-إيران-1115358584.html
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إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, البحرين, أخبار الأردن, العالم العربي
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, البحرين, أخبار الأردن, العالم العربي

البحرين والأردن يعلنان إحباط هجمات جوية إيرانية

12:44 GMT 21.07.2026
© AP Photo / Alireza Sotakbarتغطية مباشرة للحرب على إيران
تغطية مباشرة للحرب على إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2026
© AP Photo / Alireza Sotakbar
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أعلنت كل من البحرين والأردن، اليوم الثلاثاء، اعتراض هجمات جوية وصاروخية نُسبت إلى إيران.
وقالت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، إن منظومات الدفاع الجوي تمكنت من اعتراض وتدمير عدد من الهجمات الجوية الإيرانية، مؤكدة أن قواتها في أعلى درجات الجاهزية والاستعداد لحماية المملكة.
وأضافت أن استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة بالصواريخ والطائرات المسيّرة، يمثل "انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني"، مشددة على استمرار اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أمن المواطنين والمقيمين.
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وفي الأردن، أعلنت القوات المسلحة إسقاط ثلاثة صواريخ إيرانية كانت تستهدف أراضي المملكة، مؤكدة أن عملية الاعتراض لم تسفر عن وقوع إصابات أو أضرار مادية.
وأوضح الجيش الأردني أن منظومات الدفاع الجوي تعاملت مع الصواريخ قبل وصولها إلى أهدافها، فيما تولت فرق سلاح الهندسة الملكي تأمين مواقع سقوط الشظايا، مع استمرار مراقبة الأجواء ورفع مستوى الجاهزية للتعامل مع أي تهديد.
وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن مسؤوليته عن تنفيذ هجمات ضمن الموجة الرابعة والعشرين من عملية "نصر 2"، قائلاً إنها استهدفت مواقع ومنظومات عسكرية أمريكية في البحرين والكويت والأردن، بما في ذلك رادارات ومنظومات دفاع جوي وطائرات مسيّرة.
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كما أعلن الحرس الثوري أن ناقلتي نفط تعرضتا لانفجار وحريق قرب مضيق هرمز، مدعيًا أنهما حاولتا عبور المسار الجنوبي للمضيق استنادًا إلى "معلومات مضللة" من الجيش الأمريكي، داعيًا شركات الملاحة إلى تجنب تلك المسارات.
وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية، في وقت سابق اليوم، استكمال جولة جديدة من الضربات العسكرية ضد إيران، مؤكدة استهداف مراكز قيادة عسكرية ومواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة ومنظومات الدفاع الجوي.
وقالت القيادة المركزية، في بيان، إن العمليات تهدف إلى تقويض القدرات الإيرانية المستخدمة في مهاجمة السفن التجارية، والحفاظ على أمن الملاحة في المنطقة.
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وشهدت الساعات الماضية تصاعدًا في التوتر الإقليمي، بعدما أعلنت أغلبية دول الخليج، تصدي منظوماتها الدفاعية لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة.
كما أعلن الجيش الأردني تفعيل منظومات الدفاع الجوي، واعتراض أجسام جوية دخلت المجال الجوي للمملكة، في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة تنفيذ عملياتها العسكرية، وسط مخاوف متزايدة من اتساع رقعة المواجهة، وانعكاسها على أمن الخليج وحركة الملاحة في مضيق هرمز.
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