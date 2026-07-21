https://sarabic.ae/20260721/بزشكيان-بتوجيهات-المرشد-دخلنا-المفاوضات-ولن-نتخلى-عن-حقوق-إيران-1115373236.html
بزشكيان: بتوجيهات المرشد دخلنا المفاوضات ولن نتخلى عن حقوق إيران
بزشكيان: بتوجيهات المرشد دخلنا المفاوضات ولن نتخلى عن حقوق إيران
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، أن بلاده لن تتنازل عن حقوقها في أي مفاوضات، مشددًا على أن الأجهزة الدبلوماسية الإيرانية ستواصل الدفاع عن مصالح الشعب... 21.07.2026, سبوتنيك عربي
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وقال بزشكيان، خلال احتفال اليوم الوطني للصناعة والتعدين، إن "الأعداء فرضوا حربًا شاملة على الشعب الإيراني، بهدف خلق ضغط داخلي وانهيار اجتماعي، لكن المنتجين والصناعيين وقفوا بثبات وأفشلوا تلك المخططات"، معتبرًا أنهم خاضوا "المعركة على الجبهة الاقتصادية" ومنعوا البلاد من مواجهة نقص في السلع أو مجاعة.وأضاف الرئيس الإيراني أن جميع الإنجازات التي حققتها البلاد جاءت بفضل "تلاحم الشعب وصمود الصناعيين"، مؤكدًا أن الحكومة ستواصل دعم القطاعين الصناعي والإنتاجي في مواجهة التحديات.وفيما يتعلق بالملف الدبلوماسي، شدد بزشكيان على أن "الأجهزة الدبلوماسية لن تتنازل أبدًا عن حقوق الشعب الإيراني"، موضحًا أن طهران دخلت المفاوضات "انطلاقًا من شرف الوطن وحكمته وكرامته"، وأنها تحركت فيها "خطوة بخطوة".وأشار إلى أن أحد المواقف الأساسية لإيران خلال المفاوضات، تمثل في ضمان فتح مضيق هرمز لتصدير النفط ومعالجة قضايا حيوية أخرى، لكنه اتهم الطرف الآخر بعدم الالتزام بما تم التوافق عليه.وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية، في وقت سابق اليوم، استكمال جولة جديدة من الضربات العسكرية ضد إيران، مؤكدة استهداف مراكز قيادة عسكرية ومواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة ومنظومات الدفاع الجوي.فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني، تنفيذ هجمات استهدفت مواقع ومنظومات عسكرية أمريكية في البحرين والكويت والأردن، ضمن الموجة الرابعة والعشرين من عملية "نصر 2"، مؤكدًا تدمير رادارات ومنظومات دفاع جوي وطائرات مسيّرة.وشهدت الساعات الماضية تصاعدًا في التوتر الإقليمي، بعدما أعلنت أغلبية دول الخليج، تصدي منظوماتها الدفاعية لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة.كما أعلن الجيش الأردني تفعيل منظومات الدفاع الجوي، واعتراض أجسام جوية دخلت المجال الجوي للمملكة، في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة تنفيذ عملياتها العسكرية، وسط مخاوف متزايدة من اتساع رقعة المواجهة وانعكاسها على أمن الخليج وحركة الملاحة في مضيق هرمز.
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إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم
بزشكيان: بتوجيهات المرشد دخلنا المفاوضات ولن نتخلى عن حقوق إيران
أكد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، أن بلاده لن تتنازل عن حقوقها في أي مفاوضات، مشددًا على أن الأجهزة الدبلوماسية الإيرانية ستواصل الدفاع عن مصالح الشعب الإيراني.
وقال بزشكيان، خلال احتفال اليوم الوطني للصناعة والتعدين، إن "الأعداء فرضوا حربًا شاملة على الشعب الإيراني، بهدف خلق ضغط داخلي وانهيار اجتماعي، لكن المنتجين والصناعيين وقفوا بثبات وأفشلوا تلك المخططات"، معتبرًا أنهم خاضوا "المعركة على الجبهة الاقتصادية" ومنعوا البلاد من مواجهة نقص في السلع أو مجاعة.
وأضاف الرئيس الإيراني أن جميع الإنجازات التي حققتها البلاد جاءت بفضل "تلاحم الشعب وصمود الصناعيين"، مؤكدًا أن الحكومة ستواصل دعم القطاعين الصناعي والإنتاجي في مواجهة التحديات.
وفيما يتعلق بالملف الدبلوماسي، شدد بزشكيان على أن "الأجهزة الدبلوماسية لن تتنازل أبدًا عن حقوق الشعب الإيراني"، موضحًا أن طهران دخلت المفاوضات "انطلاقًا من شرف الوطن وحكمته وكرامته"، وأنها تحركت فيها "خطوة بخطوة".
وأشار إلى أن أحد المواقف الأساسية لإيران خلال المفاوضات، تمثل في ضمان فتح مضيق هرمز لتصدير النفط ومعالجة قضايا حيوية أخرى، لكنه اتهم الطرف الآخر بعدم الالتزام بما تم التوافق عليه.
كما أكد الرئيس الإيراني أن بلاده ستواصل مسيرتها بدعم المرشد الأعلى، مضيفًا: "لا نخشى الاستشهاد في سبيل خدمة الشعب، فليس هناك ما هو أثمن من التضحية من أجل الوطن والشعب".
وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية، في وقت سابق اليوم، استكمال جولة جديدة من الضربات العسكرية ضد إيران
، مؤكدة استهداف مراكز قيادة عسكرية ومواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة ومنظومات الدفاع الجوي.
فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني، تنفيذ هجمات استهدفت مواقع ومنظومات عسكرية أمريكية
في البحرين والكويت والأردن، ضمن الموجة الرابعة والعشرين من عملية "نصر 2"، مؤكدًا تدمير رادارات ومنظومات دفاع جوي وطائرات مسيّرة.
وشهدت الساعات الماضية تصاعدًا في التوتر الإقليمي، بعدما أعلنت أغلبية دول الخليج
، تصدي منظوماتها الدفاعية لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة.
كما أعلن الجيش الأردني تفعيل منظومات الدفاع الجوي، واعتراض أجسام جوية دخلت المجال الجوي للمملكة، في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة تنفيذ عملياتها العسكرية، وسط مخاوف متزايدة من اتساع رقعة المواجهة وانعكاسها على أمن الخليج وحركة الملاحة في مضيق هرمز.