بزشكيان: بتوجيهات المرشد دخلنا المفاوضات ولن نتخلى عن حقوق إيران

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اليمن.. حيث الشباب هم الوقود والموت مهنة من لا مهنة له
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مساحة حرة
ما هي أضرار القهوة المغشوشة على الصحة العامة؟
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المقهى الثقافي
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عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
09:47 GMT
13 د
بين بيروت والقاهرة
بعد الزيدي رئيس الجمهورية اللبنانية في واشنطن... الحكومة السورية، هل تنجح في تحييد دمشق عن حرب إيران؟
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
استخدام الذكاء الاصطناعي، ومنصات الدفع، والأمن الغذائي في المنطقة أولويات قمة "روسيا-أفريقيا"
12:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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عالم سبوتنيك
"سوبر نينيو" خارق يمثل تهديدا وشيكا للأرض
16:03 GMT
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موزاييك
علم الخلافات الزوجية: من العادات التلقائية إلى الحلول الذكية
16:33 GMT
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عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
16:49 GMT
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بلا قيود
خبير: أوكرانيا تحاول إقحام كل دول الجوار في الحرب الدائرة بدعم الناتو
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59 د
روسيا والعالم العربي
الشراكة الاستراتيجية بين المغرب وروسيا تفتح آفاقا جديدا أمام القارة الأفريقية
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مرايا العلوم
القناع الرقمي خطر يهدد أموالنا وأحوالنا والحر يجعل الحيوانات أكثر عنفا وغباءا
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29 د
مدار الليل والنهار
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الحدث من سبوتنيك
6 رواتب إضافية للعاملين في القطاع العام في لبنان... ماذا عن قانون الإعلام الجديد في إسرائيل؟
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57 د
بين بيروت والقاهرة
بعد الزيدي رئيس الجمهورية اللبنانية في واشنطن... الحكومة السورية، هل تنجح في تحييد دمشق عن حرب إيران؟
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57 د
مدار الليل والنهار
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الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
08:30 GMT
29 د
من الملعب
إسبانيا تتربع على عرش كرة القدم العالمية للمرة الثانية
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دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
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الحدث من سبوتنيك
خط نفطي جديد يربط العراق وسوريا ... ما هي تفاصيله؟
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هل يمكننا استرجاع الذكريات من دماغ شخص متوفى؟
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بزشكيان: بتوجيهات المرشد دخلنا المفاوضات ولن نتخلى عن حقوق إيران
بزشكيان: بتوجيهات المرشد دخلنا المفاوضات ولن نتخلى عن حقوق إيران
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، أن بلاده لن تتنازل عن حقوقها في أي مفاوضات، مشددًا على أن الأجهزة الدبلوماسية الإيرانية ستواصل الدفاع عن مصالح الشعب... 21.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-21T11:02+0000
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وقال بزشكيان، خلال احتفال اليوم الوطني للصناعة والتعدين، إن "الأعداء فرضوا حربًا شاملة على الشعب الإيراني، بهدف خلق ضغط داخلي وانهيار اجتماعي، لكن المنتجين والصناعيين وقفوا بثبات وأفشلوا تلك المخططات"، معتبرًا أنهم خاضوا "المعركة على الجبهة الاقتصادية" ومنعوا البلاد من مواجهة نقص في السلع أو مجاعة.وأضاف الرئيس الإيراني أن جميع الإنجازات التي حققتها البلاد جاءت بفضل "تلاحم الشعب وصمود الصناعيين"، مؤكدًا أن الحكومة ستواصل دعم القطاعين الصناعي والإنتاجي في مواجهة التحديات.وفيما يتعلق بالملف الدبلوماسي، شدد بزشكيان على أن "الأجهزة الدبلوماسية لن تتنازل أبدًا عن حقوق الشعب الإيراني"، موضحًا أن طهران دخلت المفاوضات "انطلاقًا من شرف الوطن وحكمته وكرامته"، وأنها تحركت فيها "خطوة بخطوة".وأشار إلى أن أحد المواقف الأساسية لإيران خلال المفاوضات، تمثل في ضمان فتح مضيق هرمز لتصدير النفط ومعالجة قضايا حيوية أخرى، لكنه اتهم الطرف الآخر بعدم الالتزام بما تم التوافق عليه.وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية، في وقت سابق اليوم، استكمال جولة جديدة من الضربات العسكرية ضد إيران، مؤكدة استهداف مراكز قيادة عسكرية ومواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة ومنظومات الدفاع الجوي.فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني، تنفيذ هجمات استهدفت مواقع ومنظومات عسكرية أمريكية في البحرين والكويت والأردن، ضمن الموجة الرابعة والعشرين من عملية "نصر 2"، مؤكدًا تدمير رادارات ومنظومات دفاع جوي وطائرات مسيّرة.وشهدت الساعات الماضية تصاعدًا في التوتر الإقليمي، بعدما أعلنت أغلبية دول الخليج، تصدي منظوماتها الدفاعية لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة.كما أعلن الجيش الأردني تفعيل منظومات الدفاع الجوي، واعتراض أجسام جوية دخلت المجال الجوي للمملكة، في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة تنفيذ عملياتها العسكرية، وسط مخاوف متزايدة من اتساع رقعة المواجهة وانعكاسها على أمن الخليج وحركة الملاحة في مضيق هرمز.
https://sarabic.ae/20260721/قطر-تصعد-ضد-إيران-شكوى-في-مجلس-الأمن-والأمم-المتحدة-ومطالبة-بالتعويض-1115359711.html
https://sarabic.ae/20260720/ترامب-يتوعد-إيران-بدفع-أضعاف-الثمن-مقابل-كل-جندي-أمريكي-تقتله-1115351711.html
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إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم

بزشكيان: بتوجيهات المرشد دخلنا المفاوضات ولن نتخلى عن حقوق إيران

11:02 GMT 21.07.2026
© AP Photo / Angelina Katsanisالرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان
الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2026
© AP Photo / Angelina Katsanis
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أكد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، أن بلاده لن تتنازل عن حقوقها في أي مفاوضات، مشددًا على أن الأجهزة الدبلوماسية الإيرانية ستواصل الدفاع عن مصالح الشعب الإيراني.
وقال بزشكيان، خلال احتفال اليوم الوطني للصناعة والتعدين، إن "الأعداء فرضوا حربًا شاملة على الشعب الإيراني، بهدف خلق ضغط داخلي وانهيار اجتماعي، لكن المنتجين والصناعيين وقفوا بثبات وأفشلوا تلك المخططات"، معتبرًا أنهم خاضوا "المعركة على الجبهة الاقتصادية" ومنعوا البلاد من مواجهة نقص في السلع أو مجاعة.
وأضاف الرئيس الإيراني أن جميع الإنجازات التي حققتها البلاد جاءت بفضل "تلاحم الشعب وصمود الصناعيين"، مؤكدًا أن الحكومة ستواصل دعم القطاعين الصناعي والإنتاجي في مواجهة التحديات.
الدوحة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2026
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وفيما يتعلق بالملف الدبلوماسي، شدد بزشكيان على أن "الأجهزة الدبلوماسية لن تتنازل أبدًا عن حقوق الشعب الإيراني"، موضحًا أن طهران دخلت المفاوضات "انطلاقًا من شرف الوطن وحكمته وكرامته"، وأنها تحركت فيها "خطوة بخطوة".
وأشار إلى أن أحد المواقف الأساسية لإيران خلال المفاوضات، تمثل في ضمان فتح مضيق هرمز لتصدير النفط ومعالجة قضايا حيوية أخرى، لكنه اتهم الطرف الآخر بعدم الالتزام بما تم التوافق عليه.
كما أكد الرئيس الإيراني أن بلاده ستواصل مسيرتها بدعم المرشد الأعلى، مضيفًا: "لا نخشى الاستشهاد في سبيل خدمة الشعب، فليس هناك ما هو أثمن من التضحية من أجل الوطن والشعب".
وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية، في وقت سابق اليوم، استكمال جولة جديدة من الضربات العسكرية ضد إيران، مؤكدة استهداف مراكز قيادة عسكرية ومواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة ومنظومات الدفاع الجوي.
فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني، تنفيذ هجمات استهدفت مواقع ومنظومات عسكرية أمريكية في البحرين والكويت والأردن، ضمن الموجة الرابعة والعشرين من عملية "نصر 2"، مؤكدًا تدمير رادارات ومنظومات دفاع جوي وطائرات مسيّرة.
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وشهدت الساعات الماضية تصاعدًا في التوتر الإقليمي، بعدما أعلنت أغلبية دول الخليج، تصدي منظوماتها الدفاعية لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة.
كما أعلن الجيش الأردني تفعيل منظومات الدفاع الجوي، واعتراض أجسام جوية دخلت المجال الجوي للمملكة، في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة تنفيذ عملياتها العسكرية، وسط مخاوف متزايدة من اتساع رقعة المواجهة وانعكاسها على أمن الخليج وحركة الملاحة في مضيق هرمز.
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