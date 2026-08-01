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وزير الخارجية السعودي يبحث هاتفيا مع نظيريه التركي والكويتي جهود خفض التصعيد بالمنطقة
وزير الخارجية السعودي يبحث هاتفيا مع نظيريه التركي والكويتي جهود خفض التصعيد بالمنطقة
سبوتنيك عربي
أجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم السبت، مباحثات هاتفية منفصلة مع نظيريه التركي هاكان فيدان، والكويتي جراح جابر الأحمد الصباح، أسفرت عن... 01.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-01T12:35+0000
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وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، بأن "الأمير فيصل بن فرحان، أجرى اتصالًا هاتفيًا مع فيدان (وزير الخارجية التركي هاكان)، وجرى بحث التطورات الإقليمية، وتبادل الرؤى حيالها، والتأكيد على أهمية تعزيز ودعم كافة الجهود الدبلوماسية الرامية لخفض التصعيد واحتواء الأزمة في المنطقة".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 8 يوليو/ تموز الجاري، أن وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مع إيران، ليلة 18 يونيو/ حزيران الماضي، "لم يعد ساري المفعول"، وفق تعبيره.ووصفت طهران هذه الضربات بأنها انتهاك للتفاهمات التي تم التوصل إليها، وبدأت باستهداف قواعد عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط. وجاءت موجة التصعيد الجديدة بعد ثلاثة أسابيع فقط من توقيع الطرفين مذكرة تفاهم كانت تنص على إنهاء النزاع.الدفاع الكويتية تعلن اعتراض منظوماتها لمسيرات إيرانية فوق أراضي البلادقائد "مقر خاتم الأنبياء" الإيراني: أي دولة تتخذ من أمريكا "درعا واقيا" ستحرق في نار الحرب
https://sarabic.ae/20260801/الدفاع-الكويتية-تعلن-اعتراض-منظوماتها-لمسيرات-إيرانية-فوق-أراضي-البلاد---عاجل-1115675265.html
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إيران, أخبار إيران, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, السعودية, أخبار السعودية اليوم
إيران, أخبار إيران, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, السعودية, أخبار السعودية اليوم

وزير الخارجية السعودي يبحث هاتفيا مع نظيريه التركي والكويتي جهود خفض التصعيد بالمنطقة

12:35 GMT 01.08.2026
© Photo / Unsplash/ ANAS MAQSOODالرياض، المملكة العربية السعودية
الرياض، المملكة العربية السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2026
© Photo / Unsplash/ ANAS MAQSOOD
تابعنا عبر
أجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم السبت، مباحثات هاتفية منفصلة مع نظيريه التركي هاكان فيدان، والكويتي جراح جابر الأحمد الصباح، أسفرت عن توافق في الرؤى حول أهمية تكثيف الجهود الدبلوماسية لتهدئة الأوضاع بالمنطقة والحفاظ على حرية الملاحة البحرية.
وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، بأن "الأمير فيصل بن فرحان، أجرى اتصالًا هاتفيًا مع فيدان (وزير الخارجية التركي هاكان)، وجرى بحث التطورات الإقليمية، وتبادل الرؤى حيالها، والتأكيد على أهمية تعزيز ودعم كافة الجهود الدبلوماسية الرامية لخفض التصعيد واحتواء الأزمة في المنطقة".

وأضافت الوكالة أن "وزير الخارجية السعودي، تلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره الكويتي (جراح جابر الأحمد الصباح)، وجرى خلال الاتصال، بحث التطورات التي تشهدها المنطقة، وأهمية مواصلة التشاور والتنسيق ودعم الجهود الدبلوماسية بما يسهم في خفض التصعيد وحماية حرية الملاحة، والحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة".

الكويت - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2026
الدفاع الكويتية تعلن اعتراض منظوماتها لمسيرات إيرانية فوق أراضي البلاد
06:40 GMT
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 8 يوليو/ تموز الجاري، أن وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مع إيران، ليلة 18 يونيو/ حزيران الماضي، "لم يعد ساري المفعول"، وفق تعبيره.

واستأنفت الولايات المتحدة، ليل 8 يوليو الماضي، ضرباتها على إيران، متهمة إياها بشن هجمات على سفن تجارية في مضيق هرمز.

ووصفت طهران هذه الضربات بأنها انتهاك للتفاهمات التي تم التوصل إليها، وبدأت باستهداف قواعد عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط. وجاءت موجة التصعيد الجديدة بعد ثلاثة أسابيع فقط من توقيع الطرفين مذكرة تفاهم كانت تنص على إنهاء النزاع.
الدفاع الكويتية تعلن اعتراض منظوماتها لمسيرات إيرانية فوق أراضي البلاد
قائد "مقر خاتم الأنبياء" الإيراني: أي دولة تتخذ من أمريكا "درعا واقيا" ستحرق في نار الحرب
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