https://sarabic.ae/20260801/قائد-مقر-خاتم-الأنبياء-الإيراني-أي-دولة-تتخذ-من-أمريكا-درعا-واقيا-ستحرق-في-نار-الحرب-1115678876.html
قائد "مقر خاتم الأنبياء" الإيراني: أي دولة تتخذ من أمريكا "درعا واقيا" ستحرق في نار الحرب
قائد "مقر خاتم الأنبياء" الإيراني: أي دولة تتخذ من أمريكا "درعا واقيا" ستحرق في نار الحرب
سبوتنيك عربي
دعا قائد "مقر خاتم الأنبياء" المركزي في إيران اللواء علي عبد اللهي، اليوم السبت، الدول الإسلامية إلى "إعادة النظر في تعاونها وعلاقاتها مع الولايات المتحدة"،... 01.08.2026, سبوتنيك عربي
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وقال عبد اللهي، في رسالة له، إن "أمريكا تسعى إلى توسيع نطاق الصراع الإقليمي عبر سياسات تهدف إلى فرض الهيمنة"، معتبرًا أن "الحرب الأخيرة ضد إيران، أظهرت استعداد واشنطن للإضرار بمصالح وموارد دول المنطقة لتحقيق أهدافها"، على حد قوله. وأضاف أن أمريكا "تستفيد من إمكانات وثروات بعض دول المنطقة لتعزيز قدراتها العسكرية ودعم إسرائيل"، مشيرًا إلى أن "التطورات الأخيرة أظهرت تغيرًا في موازين القوى الإقليمية"، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية. وحذّر المسؤول العسكري الإيراني من أن أي دولة تتخذ من أمريكا "درعًا واقيًا" قد تواجه تداعيات الحرب، داعيًا الدول الإسلامية إلى "مراقبة السياسات الأمريكية بحذر وإعادة تقييم تحالفاتها معها"، وفق تعبيره.وقال: "من الواضح جليًّا أنه على الدول الإسلامية أن تراقب جرائم الولايات المتحدة بحذرٍ وتُعيد النظر في تعاونها وتحالفها معها، وإلا فإن أي دولةٍ تتخذ من أمريكا المُجرمة والمُعتدية درعًا واقيًا ستُحرق في نار الحرب".ومنذ 8 حتى 23 يوليو/ تموز 2026، شنّ الجيش الأمريكي هجمات عدة على إيران.وفي المقابل، ردّ الجيش الإيراني بشن غارات على قواعد أمريكية في دول عدة بالمنطقة. كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة وقف إطلاق النار الموقعة بين البلدين في يونيو/ حزيران الماضي.
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قائد "مقر خاتم الأنبياء" الإيراني: أي دولة تتخذ من أمريكا "درعا واقيا" ستحرق في نار الحرب
دعا قائد "مقر خاتم الأنبياء" المركزي في إيران اللواء علي عبد اللهي، اليوم السبت، الدول الإسلامية إلى "إعادة النظر في تعاونها وعلاقاتها مع الولايات المتحدة"، محذرًا من تداعيات استمرار هذا التعاون في ظل ما وصفه بـ"الجرائم الأمريكية" في المنطقة، وفق تعبيره.
وقال عبد اللهي، في رسالة له، إن "أمريكا تسعى إلى توسيع نطاق الصراع الإقليمي عبر سياسات تهدف إلى فرض الهيمنة"، معتبرًا أن "الحرب الأخيرة ضد إيران، أظهرت استعداد واشنطن للإضرار بمصالح وموارد دول المنطقة لتحقيق أهدافها"، على حد قوله.
وأضاف أن أمريكا "تستفيد من إمكانات وثروات بعض دول المنطقة لتعزيز قدراتها العسكرية ودعم إسرائيل"، مشيرًا إلى أن "التطورات الأخيرة أظهرت تغيرًا في موازين القوى الإقليمية"، وفقا لوكالة
أنباء "مهر" الإيرانية.
وفي هذا الصدد، قال عبد اللهي: "ينبغي أن تعلم الدول الإسلامية في المنطقة أن الولايات المتحدة، باستغلالها لرؤوس أموالها وثرواتها وبنيتها التحتية الحيوية ومواردها الإستراتيجية، تستخدمها كدرع دفاعي لجيشها المنهك، وفي الوقت نفسه تعزز آلة الحرب وأمن الكيان الصهيوني الإرهابي القاتل للأطفال".
وحذّر المسؤول العسكري الإيراني من أن أي دولة تتخذ من أمريكا "درعًا واقيًا" قد تواجه تداعيات الحرب، داعيًا الدول الإسلامية إلى "مراقبة السياسات الأمريكية بحذر وإعادة تقييم تحالفاتها معها"، وفق تعبيره.
وقال: "من الواضح جليًّا أنه على الدول الإسلامية أن تراقب جرائم الولايات المتحدة بحذرٍ وتُعيد النظر في تعاونها وتحالفها معها، وإلا فإن أي دولةٍ تتخذ من أمريكا المُجرمة والمُعتدية درعًا واقيًا ستُحرق في نار الحرب".
ومنذ 8 حتى 23 يوليو/ تموز 2026، شنّ الجيش الأمريكي هجمات عدة على إيران
.
وذكرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أن ذلك جاء ردًا على استهداف إيران لسفن تجارية عابرة لمضيق هرمز.
وفي المقابل، ردّ الجيش الإيراني بشن غارات على قواعد أمريكية في دول عدة بالمنطقة
. كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة وقف إطلاق النار الموقعة بين البلدين في يونيو/ حزيران الماضي.