https://sarabic.ae/20260731/إعلام-ترامب-ونتنياهو-يدرسان-مقترحا-لفرض-حصار-بري-على-إيران-1115665317.html

إعلام: ترامب ونتنياهو يدرسان مقترحا لفرض "حصار بري" على إيران

إعلام: ترامب ونتنياهو يدرسان مقترحا لفرض "حصار بري" على إيران

سبوتنيك عربي

ناقش رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال اجتماعهما في واشنطن، خيارات جديدة لزيادة الضغط الاقتصادي على إيران، من بينها... 31.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-31T16:01+0000

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وبحسب تقرير نشرته صحيفة بريطانية، يعتمد المقترح على الضغط على الدول المجاورة لإيران لتقييد أو وقف حركة التجارة البرية عبر الحدود، بهدف استهداف طرق الإمداد التجارية وتقليص تدفق السلع والواردات والصادرات غير النفطية، كبديل للعمليات العسكرية الواسعة داخل الأراضي الإيرانية. وأوضحت الصحيفة أن تنفيذ هذه الخطة يستلزم تعاوناً من الدول التي تشترك في حدود برية مع طهران، وهي العراق، وتركيا، وأرمينيا، وأذربيجان، وتركمانستان، وأفغانستان، وباكستان. ومنذ 8 حتى 23 يوليو/ تموز الجاري، شنّ الجيش الأمريكي هجمات عدة على إيران. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أن ذلك جاء ردًا على استهداف إيران لسفن تجارية عابرة لمضيق هرمز.في المقابل، ردّ الجيش الإيراني بشن غارات على قواعد أمريكية في دول عدة في المنطقة. كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة وقف إطلاق النار الموقعة بين البلدين في يونيو/ حزيران الماضي.

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