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كاتس: إذا طلب ترامب منا فسننضم إلى الهجوم على إيران
كاتس: إذا طلب ترامب منا فسننضم إلى الهجوم على إيران
سبوتنيك عربي
صرّح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، بأنه إذا طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من بلاده، "ستنضم إلى الهجوم على إيران"، وفق تعبيره. 31.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-31T11:12+0000
2026-07-31T11:12+0000
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ونقلت القناة السابعة الإسرائيلية، ظهر اليوم الجمعة، عن كاتس، خلال مؤتمر انتخابي لحزبه "الليكود" الحاكم، أن بلاده "مصممة على تحقيق جميع الأهداف التي وضعتها لنفسها، مع الاعتماد على التعاون المثمر والوثيق مع الولايات المتحدة".وقال: "نريد مواصلة عملنا، والمضي قدما في خطوات مهمة، والعمل بطرق مبتكرة وغير تقليدية لتحقيق الأهداف التي وضعناها"، مشيرًا إلى أن "العلاقات الإستراتيجية مع واشنطن تُشكل حجر الزاوية في مفهوم الأمن الإسرائيلي".وأوضح أنه "تم عقد اجتماعات سياسية مهمة في الأيام الأخيرة مع كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية، بهدف تعزيز وتعميق التنسيق المتبادل".وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي: "لقد دمرنا البرنامج النووي الإيراني، وأزلنا تهديدًا وجوديًا من دولة إسرائيل، والآن، تكمن مسؤوليتنا في ضمان عدم قدرتهم على استعادته".وفي السياق ذاته، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الخميس، إنه سيستأنف حربا شاملة ضد إيران، "ما لم تحصل الولايات المتحدة على 100% مما تريده".وأعلن الجيش الإيراني، أمس الخميس، تنفيذ هجوم بطائرات مسيّرة استهدف قاعدة الشيخ عيسى في البحرين، وذلك ضمن المرحلة السادسة والعشرين من عملية "الصاعقة".وقال الجيش الإيراني، في بيان، إن الطائرات المسيّرة استهدفت مولدات الكهرباء ومنظومة الملاحة والمباني الإدارية ومنشآت الدعم التابعة للقوات الأمريكية في قاعدة الشيخ عيسى.ومنذ 8 حتى 23 يوليو/ تموز الجاري، شنّ الجيش الأمريكي هجمات عدة على إيران. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أن ذلك جاء ردًا على استهداف إيران لسفن تجارية عابرة لمضيق هرمز.في المقابل، ردّ الجيش الإيراني بشن غارات على قواعد أمريكية في دول عدة في المنطقة. كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة وقف إطلاق النار الموقعة بين البلدين في يونيو/ حزيران الماضي.
https://sarabic.ae/20260729/إعلام-إيران-كثفت-محاولات-استهداف-مسؤولين-إسرائيليين-كبار-خلال-الأيام-الأخيرة-1115586371.html
https://sarabic.ae/20260731/الحرس-الثوري-الإيراني-يعلن-استهداف-ناقلتي-نفط-حاولتا-عبور-هرمز-بدعم-أمريكي---عاجل-1115649128.html
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إيران, العالم العربي, الأخبار
إيران, العالم العربي, الأخبار

كاتس: إذا طلب ترامب منا فسننضم إلى الهجوم على إيران

11:12 GMT 31.07.2026
© AP Photo / Thanassis Stavrakisوزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس
وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2026
© AP Photo / Thanassis Stavrakis
تابعنا عبر
صرّح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، بأنه إذا طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من بلاده، "ستنضم إلى الهجوم على إيران"، وفق تعبيره.
ونقلت القناة السابعة الإسرائيلية، ظهر اليوم الجمعة، عن كاتس، خلال مؤتمر انتخابي لحزبه "الليكود" الحاكم، أن بلاده "مصممة على تحقيق جميع الأهداف التي وضعتها لنفسها، مع الاعتماد على التعاون المثمر والوثيق مع الولايات المتحدة".
وقال: "نريد مواصلة عملنا، والمضي قدما في خطوات مهمة، والعمل بطرق مبتكرة وغير تقليدية لتحقيق الأهداف التي وضعناها"، مشيرًا إلى أن "العلاقات الإستراتيجية مع واشنطن تُشكل حجر الزاوية في مفهوم الأمن الإسرائيلي".
وأوضح أنه "تم عقد اجتماعات سياسية مهمة في الأيام الأخيرة مع كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية، بهدف تعزيز وتعميق التنسيق المتبادل".
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وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي: "لقد دمرنا البرنامج النووي الإيراني، وأزلنا تهديدًا وجوديًا من دولة إسرائيل، والآن، تكمن مسؤوليتنا في ضمان عدم قدرتهم على استعادته".

وتابع كاتس: "إذا هاجمنا الإيرانيون، فسنرد بكل قوة وهذه هي سياستنا، وهي واضحة تمامًا، لقد ألحقنا أضرارًا جسيمة بالبنية التحتية العسكرية والإستراتيجية الإيرانية".

وفي السياق ذاته، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الخميس، إنه سيستأنف حربا شاملة ضد إيران، "ما لم تحصل الولايات المتحدة على 100% مما تريده".
وأضاف ترامب، في تصريحات لوسائل إعلام غربية، ردًا على سؤال حول ما إذا كان يفكر في استئناف حرب شاملة مع إيران: "إذا لم نحصل على 100% مما نريده، فسنعود بالتأكيد"، مشددًا في تصريحاته أن حلفاء واشنطن الأوروبيين سيواجهون "مشكلة كبيرة" إذا توقف عن صداقتهم.
وأعلن الجيش الإيراني، أمس الخميس، تنفيذ هجوم بطائرات مسيّرة استهدف قاعدة الشيخ عيسى في البحرين، وذلك ضمن المرحلة السادسة والعشرين من عملية "الصاعقة".
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وقال الجيش الإيراني، في بيان، إن الطائرات المسيّرة استهدفت مولدات الكهرباء ومنظومة الملاحة والمباني الإدارية ومنشآت الدعم التابعة للقوات الأمريكية في قاعدة الشيخ عيسى.
ومنذ 8 حتى 23 يوليو/ تموز الجاري، شنّ الجيش الأمريكي هجمات عدة على إيران. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أن ذلك جاء ردًا على استهداف إيران لسفن تجارية عابرة لمضيق هرمز.
في المقابل، ردّ الجيش الإيراني بشن غارات على قواعد أمريكية في دول عدة في المنطقة. كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة وقف إطلاق النار الموقعة بين البلدين في يونيو/ حزيران الماضي.
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