https://sarabic.ae/20260731/كاتس-إذا-طلب-ترامب-منا-فسننضم-إلى-الهجوم-على-إيران-1115650461.html

كاتس: إذا طلب ترامب منا فسننضم إلى الهجوم على إيران

كاتس: إذا طلب ترامب منا فسننضم إلى الهجوم على إيران

سبوتنيك عربي

صرّح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، بأنه إذا طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من بلاده، "ستنضم إلى الهجوم على إيران"، وفق تعبيره. 31.07.2026, سبوتنيك عربي

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ونقلت القناة السابعة الإسرائيلية، ظهر اليوم الجمعة، عن كاتس، خلال مؤتمر انتخابي لحزبه "الليكود" الحاكم، أن بلاده "مصممة على تحقيق جميع الأهداف التي وضعتها لنفسها، مع الاعتماد على التعاون المثمر والوثيق مع الولايات المتحدة".وقال: "نريد مواصلة عملنا، والمضي قدما في خطوات مهمة، والعمل بطرق مبتكرة وغير تقليدية لتحقيق الأهداف التي وضعناها"، مشيرًا إلى أن "العلاقات الإستراتيجية مع واشنطن تُشكل حجر الزاوية في مفهوم الأمن الإسرائيلي".وأوضح أنه "تم عقد اجتماعات سياسية مهمة في الأيام الأخيرة مع كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية، بهدف تعزيز وتعميق التنسيق المتبادل".وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي: "لقد دمرنا البرنامج النووي الإيراني، وأزلنا تهديدًا وجوديًا من دولة إسرائيل، والآن، تكمن مسؤوليتنا في ضمان عدم قدرتهم على استعادته".وفي السياق ذاته، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الخميس، إنه سيستأنف حربا شاملة ضد إيران، "ما لم تحصل الولايات المتحدة على 100% مما تريده".وأعلن الجيش الإيراني، أمس الخميس، تنفيذ هجوم بطائرات مسيّرة استهدف قاعدة الشيخ عيسى في البحرين، وذلك ضمن المرحلة السادسة والعشرين من عملية "الصاعقة".وقال الجيش الإيراني، في بيان، إن الطائرات المسيّرة استهدفت مولدات الكهرباء ومنظومة الملاحة والمباني الإدارية ومنشآت الدعم التابعة للقوات الأمريكية في قاعدة الشيخ عيسى.ومنذ 8 حتى 23 يوليو/ تموز الجاري، شنّ الجيش الأمريكي هجمات عدة على إيران. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أن ذلك جاء ردًا على استهداف إيران لسفن تجارية عابرة لمضيق هرمز.في المقابل، ردّ الجيش الإيراني بشن غارات على قواعد أمريكية في دول عدة في المنطقة. كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة وقف إطلاق النار الموقعة بين البلدين في يونيو/ حزيران الماضي.

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