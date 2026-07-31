https://sarabic.ae/20260731/الحرس-الثوري-الإيراني-يعلن-استهداف-ناقلتي-نفط-حاولتا-عبور-هرمز-بدعم-أمريكي---عاجل-1115649128.html
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف ناقلتي نفط حاولتا عبور "هرمز" بدعم أمريكي
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف ناقلتي نفط حاولتا عبور "هرمز" بدعم أمريكي
سبوتنيك عربي
أعلن الحرس الثوري الإيراني، استهداف ناقلتي نفط حاولتا العبور، فجر اليوم الجمعة، من مسار غير معلن بمضيق هرمز، بدعم أمريكي، وفق تعبيره. 31.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-31T09:31+0000
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ونشر الحرس الثوري الإيراني، اليوم الجمعة، بيانًا أوضح من خلاله أن "الناقلتين المستهدفتين لم تستجيبا للتحذيرات الإيرانية"، مضيفًا أن 4 ناقلات أخرى غيّرت مسارها وعادت إلى مواقعها بعد هذا الحادث.في وقت، حذّر الحرس الثوري الإيراني من أن "التدخلات الأمريكية غير القانونية تجاه السفن في المنطقة لن تبقى دون رد"، مشددًا أن "قواتنا العسكرية مستمرة في فرض الإدارة الكاملة على مضيق هرمز وندافع عن مصالح الشعب الإيراني".وأضاف ترامب، في تصريحات لوسائل إعلام غربية، ردًا على سؤال حول ما إذا كان يفكر في استئناف حرب شاملة مع إيران: "إذا لم نحصل على 100% مما نريده، فسنعود بالتأكيد"، مشددًا في تصريحاته أن حلفاء واشنطن الأوروبيين سيواجهون "مشكلة كبيرة" إذا توقف عن صداقتهم.وأعلن الجيش الإيراني، أمس الخميس، تنفيذ هجوم بطائرات مسيّرة استهدف قاعدة الشيخ عيسى في البحرين، وذلك ضمن المرحلة السادسة والعشرين من عملية "الصاعقة".وقال الجيش الإيراني، في بيان، إن الطائرات المسيّرة استهدفت مولدات الكهرباء ومنظومة الملاحة والمباني الإدارية ومنشآت الدعم التابعة للقوات الأمريكية في قاعدة الشيخ عيسى.في المقابل، ردّ الجيش الإيراني بشن غارات على قواعد أمريكية في دول عدة في المنطقة. كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة وقف إطلاق النار الموقعة بين البلدين في يونيو/ حزيران الماضي.
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إيران, العالم, الأخبار
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف ناقلتي نفط حاولتا عبور "هرمز" بدعم أمريكي
09:31 GMT 31.07.2026 (تم التحديث: 10:23 GMT 31.07.2026)
أعلن الحرس الثوري الإيراني، استهداف ناقلتي نفط حاولتا العبور، فجر اليوم الجمعة، من مسار غير معلن بمضيق هرمز، بدعم أمريكي، وفق تعبيره.
ونشر الحرس الثوري الإيراني، اليوم الجمعة، بيانًا أوضح من خلاله أن "الناقلتين المستهدفتين لم تستجيبا للتحذيرات الإيرانية"، مضيفًا أن 4 ناقلات أخرى غيّرت مسارها وعادت إلى مواقعها بعد هذا الحادث.
في وقت، حذّر الحرس الثوري الإيراني من أن "التدخلات الأمريكية غير القانونية تجاه السفن في المنطقة لن تبقى دون رد"، مشددًا أن "قواتنا العسكرية مستمرة في فرض الإدارة الكاملة على مضيق هرمز
وندافع عن مصالح الشعب الإيراني".
وفي السياق ذاته، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الخميس، إنه سيستأنف حربا شاملة ضد إيران، "ما لم تحصل الولايات المتحدة على 100% مما تريده".
وأضاف ترامب، في تصريحات لوسائل إعلام غربية، ردًا على سؤال حول ما إذا كان يفكر في استئناف حرب شاملة مع إيران: "إذا لم نحصل على 100% مما نريده، فسنعود بالتأكيد"، مشددًا في تصريحاته أن حلفاء واشنطن الأوروبيين سيواجهون "مشكلة كبيرة" إذا توقف عن صداقتهم.
وأعلن الجيش الإيراني
، أمس الخميس، تنفيذ هجوم بطائرات مسيّرة استهدف قاعدة الشيخ عيسى في البحرين، وذلك ضمن المرحلة السادسة والعشرين من عملية "الصاعقة".
وقال الجيش الإيراني، في بيان، إن الطائرات المسيّرة استهدفت مولدات الكهرباء ومنظومة الملاحة والمباني الإدارية ومنشآت الدعم التابعة للقوات الأمريكية
في قاعدة الشيخ عيسى.
ومنذ 8 حتى 23 يوليو/ تموز الجاري، شنّ الجيش الأمريكي هجمات عدة على إيران
. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أن ذلك جاء ردًا على استهداف إيران لسفن تجارية عابرة لمضيق هرمز.
في المقابل، ردّ الجيش الإيراني بشن غارات على قواعد أمريكية في دول عدة في المنطقة. كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة وقف إطلاق النار الموقعة بين البلدين في يونيو/ حزيران الماضي.