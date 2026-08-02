https://sarabic.ae/20260802/إيران-سنستخدم-جميع-الوسائل-للدفاع-عن-أمننا-ونحمل-واشنطن-مسؤولية-التصعيد-1115696439.html

إيران: سنستخدم جميع الوسائل للدفاع عن أمننا ونحمل واشنطن مسؤولية التصعيد

إيران: سنستخدم جميع الوسائل للدفاع عن أمننا ونحمل واشنطن مسؤولية التصعيد

سبوتنيك عربي

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم السبت، أن طهران ستواصل استخدام جميع الوسائل المتاحة للدفاع عن حقوقها وأمنها القومي، معتبرة أن الضربات الأمريكية الأخيرة... 02.08.2026, سبوتنيك عربي

2026-08-02T08:08+0000

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وقالت في بيان رسمي، إن القوات المسلحة الإيرانية تواصل تنفيذ ما وصفته بـ"الضربات الدفاعية" ردًا على الهجمات الأمريكية، مشيرة إلى أن استهداف إيران ومنشآتها وبنيتها التحتية يشكل "عملًا عدوانيًا" يستوجب تحرك مجلس الأمن الدولي وفق ميثاق الأمم المتحدة، منتقدة ما اعتبرته غياباً لأي إجراءات فعالة من المجلس أو الأمين العام للأمم المتحدة.وأضافت أن "أمريكا استخدمت مزاعم تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، وتهديدات أمنية لتبرير عملياتها العسكرية"، واعتبرت أن "الهدف الحقيقي هو الضغط على إيران بسبب تمسكها باستقلالها وسيادتها الوطنية"، وفقا لوكالة أنباء "إيرنا" الإيرانية.كما أشارت وزارة الخارجية الإيرانية في بيانها إلى أن التوتر مع أمريكا يعود إلى عقود مضت، معتبرة أن "جذور الخلاف ترجع إلى خمسينيات القرن الماضي، حين اتهمت واشنطن بالتدخل في الشؤون الداخلية الإيرانية ودعم الانقلاب على حكومة رئيس الوزراء المنتخب محمد مصدق عام 1953"، مضيفة أن "هذا المسار أسس لعلاقة متوترة استمرت لعقود، وصولاً إلى القطيعة التي أعقبت الثورة الإيرانية عام 1979، وما تبعها من أزمات متتالية بين البلدين".وأضافت أن "التصعيد الحالي يأتي امتدادا للعداء التاريخي بين البلدين"، مؤكدة أن طهران ترى أن تمسكها بالاستقلال والسيادة الوطنية كان أحد أبرز أسباب استمرار الضغوط الأمريكية عليها خلال العقود الماضية.وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن اليوم الأحد، موافقته على إلغاء الهجوم الذي كان مخططًا ضد إيران، مشيرا إلى أن القرار جاء في ضوء اقتراب التوصل إلى اتفاق بين الجانبين، مع بقاء الإلغاء مشروطا بإبرام الصفقة خلال فترة قصيرة.وقال ترامب، في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، إن الولايات المتحدة "في أعلى درجات الجاهزية العسكرية"، لكنها تلقت طلبا من إيران ودول أخرى في الشرق الأوسط لتأجيل أي هجوم بعد الاتفاق على ملامح تسوية.وأوضح أن الاتفاق المقترح يتضمن "فتحا فوريا وكاملا لمضيق هرمز، وإنهاء التهديد النووي الإيراني"، مضيفا: "بناء على هذا الطلب، وافقت على إلغاء الهجوم، من أجل مستقبل العالم وازدهار إيران، بشرط أن نتمكن من إبرام صفقة بسرعة".وأشار ترامب إلى أن إسرائيل انضمت إلى هذا الالتزام بعدم تنفيذ الهجوم، شريطة إنجاز الاتفاق في أقرب وقت، داعيا جميع الأطراف إلى العمل من أجل إتمامه.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، في 8 تموز/يوليو المنصرم، أن وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مع إيران ليلة 18 حزيران/يونيو لم يعد قائما.ومنذ تاريخ 8 تموز/يوليو، شنّ الجيش الأمريكي عدة هجمات على إيران، حيث زعمت القيادة المركزية الأميركية أن هذه الهجمات جاءت ردًا على استهداف طهران للسفن التجارية العابرة لمضيق هرمز.وردّ الجيش الإيراني باستهداف قواعد أمريكية في عدة دول بالشرق الأوسط. كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار.

https://sarabic.ae/20260801/عراقجي-إيران-مستعدة-للرد-الحاسم-على-أي-اعتداء-أمريكي-1115691209.html

https://sarabic.ae/20260802/ترامب-يعلن-إلغاء-الهجوم-على-إيران-في-ظل-اقتراب-اتفاق-تسوية-1115694246.html

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