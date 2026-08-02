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إعلام إسرائيلي: مجلس السلام قد يبدأ تنفيذ مشاريع للبنى التحتية في غزة الشهر الجاري
إعلام إسرائيلي: مجلس السلام قد يبدأ تنفيذ مشاريع للبنى التحتية في غزة الشهر الجاري
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، بأن "مجلس السلام" يعمل على مشاريع للبنية التحتية في غزة، مع توقعات ببدء تنفيذها خلال الشهر الجاري. 02.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-02T18:29+0000
2026-08-02T18:31+0000
إيران
أخبار إيران
قطاع غزة
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
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ولفتت هيئة البث الإسرائبية إلى أن هذه المشاريع لا تركز على إعادة إعمار قطاع غزة، وإنما على تنفيذ بعض المشاريع للبنية التحتية، مع توقعات ببدء تنفيذها خلال شهر أغسطس/آب الجاري.وفيما يتعلق بالحرب مع إيران، ذكرت أن الولايات المتحدة ألغت في اللحظة الأخيرة هجومًا كان مخططًا له ضد إيران، مشيرة إلى أن نتنياهو وأعضاء المجلس الوزاري المصغر علموا بإلغاء العملية من خلال منشور للرئيس دونالد ترامب.وأكدت أن إسرائيل كانت قد استعدت، مساء أمس، لهجوم أمريكي واسع على إيران، كان من المفترض أن يشمل استهداف منشآت للطاقة وبنى تحتية، مضيفة أنه رغم رفع حالة التأهب في إسرائيل تحسبًا لرد إيراني، أصدر ترامب قرارًا بإلغاء الهجوم بعد ساعات وصفتها بـ"العصيبة والمتوترة" في إسرائيل والمنطقة.وأضافت أن هذه هي المرة الثانية خلال أسبوع التي تبلغ فيها الولايات المتحدة إسرائيل بوجود هجوم وشيك قد يغيّر معادلات الشرق الأوسط، قبل أن يتم إلغاؤه في اللحظة الأخيرة دون تقديم تفسير.وبحسب الهيئة، فإن طريقة تعامل الإدارة الأمريكية ألحقت ضررًا بالجاهزية العملياتية الإسرائيلية واستنزفتها، معتبرة أن من الصعب التخطيط والاستعداد للمستقبل في ظل عدم وضوح القرارات الأمريكية.وأشارت إلى أن آلاف المسؤولين في الجيش الإسرائيلي والمنظومة الأمنية استعدوا خلال عطلة نهاية الأسبوع لاحتمال تصعيد إقليمي، لافتة إلى استمرار التساؤلات بشأن مخزون اليورانيوم الإيراني وتعهدات إدارة ترامب تجاه سلوك طهران.كما أوضحت الهيئة أن غالبية المحادثات الحالية تتركز على ملف مضيق هرمز، في حين لا يزال مصير بقية القضايا غير واضح، مؤكدة أن إيران تبقى أولوية بالنسبة لإسرائيل، التي تواجه، بحسب التقرير، صعوبات ناجمة عن غياب وضوح الموقف الأمريكي.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، أمس الجمعة، التوصل إلى "اتفاق تاريخي" يقضي بـ"النزع الكامل لسلاح حماس وجميع الجماعات المسلحة الأخرى في قطاع غزة"، معتبرًا أن ذلك "يمثل خطوة كبيرة نحو تحقيق السلام والأمن الدائمين".وقال ترامب، في منشور عبر منصة "تروث سوشال" إن "مجلس السلام" توصل إلى اتفاق تاريخي بشأن النزع الكامل لسلاح "حماس" وجميع الجماعات المسلحة الأخرى في غزة. وهذه خطوة هائلة نحو سلام وأمن دائمين. يمثل هذا الاتفاق خطوة حاسمة نحو أن تدار غزة أخيرًا من قبل حكومة فلسطينية جديدة ستعمل عن كثب مع مجلس السلام لمساعدة الشعب الفلسطيني. وفي الوقت نفسه، ستحصل إسرائيل على الأمن الذي تستحقه، ولن تُستخدم غزة بعد الآن قاعدة لشن هجمات إرهابية"وأضاف ترامب: "يمثل هذا إنجازًا رئيسيًا في تنفيذ خطة ترامب ذات النقاط العشرين. وسينفذ الاتفاق على مراحل منظمة بعناية. ومع استكمال عملية نزع السلاح، ستنسحب القوات الإسرائيلية، وستعمل قوة الاستقرار الدولية مع قوة شرطة فلسطينية جديدة لتتولى مسؤولية جعل غزة آمنة لسكانها وجيرانها".وأعلنت الولايات المتحدة، في 14 يناير/كانون الثاني الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة ترامب، المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إدخال المساعدات الغذائية بما لا يقل عن 600 شاحنة يوميًا، وإعادة إعمار القطاع، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".
https://sarabic.ae/20260802/عراقجي-المفاوضات-بين-إيران-وعمان-بشأن-مضيق-هرمز-في-مراحلها-النهائية-1115711064.html
https://sarabic.ae/20260802/تصويت-برأيك-ما-هو-سر-تراجع-ترامب-عن-ضربته-القوية-ضد-إيران؟-1115698819.html
https://sarabic.ae/20260731/بن-غفير-مسودة-الاتفاق-التي-نشرها-مجلس-السلام-غير-مقبولة-بالنسبة-لإسرائيل-1115658920.html
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إيران, أخبار إيران, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة
إيران, أخبار إيران, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة

إعلام إسرائيلي: مجلس السلام قد يبدأ تنفيذ مشاريع للبنى التحتية في غزة الشهر الجاري

18:29 GMT 02.08.2026 (تم التحديث: 18:31 GMT 02.08.2026)
© Пресс-служба президента Республики Казахстан / الانتقال إلى بنك الصورحفل توقيع وثيقة "ميثاق مجلس السلام" في دافوس
حفل توقيع وثيقة ميثاق مجلس السلام في دافوس - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2026
© Пресс-служба президента Республики Казахстан
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، بأن "مجلس السلام" يعمل على مشاريع للبنية التحتية في غزة، مع توقعات ببدء تنفيذها خلال الشهر الجاري.
ولفتت هيئة البث الإسرائبية إلى أن هذه المشاريع لا تركز على إعادة إعمار قطاع غزة، وإنما على تنفيذ بعض المشاريع للبنية التحتية، مع توقعات ببدء تنفيذها خلال شهر أغسطس/آب الجاري.
وفيما يتعلق بالحرب مع إيران، ذكرت أن الولايات المتحدة ألغت في اللحظة الأخيرة هجومًا كان مخططًا له ضد إيران، مشيرة إلى أن نتنياهو وأعضاء المجلس الوزاري المصغر علموا بإلغاء العملية من خلال منشور للرئيس دونالد ترامب.
وأكدت أن إسرائيل كانت قد استعدت، مساء أمس، لهجوم أمريكي واسع على إيران، كان من المفترض أن يشمل استهداف منشآت للطاقة وبنى تحتية، مضيفة أنه رغم رفع حالة التأهب في إسرائيل تحسبًا لرد إيراني، أصدر ترامب قرارًا بإلغاء الهجوم بعد ساعات وصفتها بـ"العصيبة والمتوترة" في إسرائيل والمنطقة.
وأضافت أن هذه هي المرة الثانية خلال أسبوع التي تبلغ فيها الولايات المتحدة إسرائيل بوجود هجوم وشيك قد يغيّر معادلات الشرق الأوسط، قبل أن يتم إلغاؤه في اللحظة الأخيرة دون تقديم تفسير.
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وبحسب الهيئة، فإن طريقة تعامل الإدارة الأمريكية ألحقت ضررًا بالجاهزية العملياتية الإسرائيلية واستنزفتها، معتبرة أن من الصعب التخطيط والاستعداد للمستقبل في ظل عدم وضوح القرارات الأمريكية.
وأشارت إلى أن آلاف المسؤولين في الجيش الإسرائيلي والمنظومة الأمنية استعدوا خلال عطلة نهاية الأسبوع لاحتمال تصعيد إقليمي، لافتة إلى استمرار التساؤلات بشأن مخزون اليورانيوم الإيراني وتعهدات إدارة ترامب تجاه سلوك طهران.
كما أوضحت الهيئة أن غالبية المحادثات الحالية تتركز على ملف مضيق هرمز، في حين لا يزال مصير بقية القضايا غير واضح، مؤكدة أن إيران تبقى أولوية بالنسبة لإسرائيل، التي تواجه، بحسب التقرير، صعوبات ناجمة عن غياب وضوح الموقف الأمريكي.
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وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، أمس الجمعة، التوصل إلى "اتفاق تاريخي" يقضي بـ"النزع الكامل لسلاح حماس وجميع الجماعات المسلحة الأخرى في قطاع غزة"، معتبرًا أن ذلك "يمثل خطوة كبيرة نحو تحقيق السلام والأمن الدائمين".
وقال ترامب، في منشور عبر منصة "تروث سوشال" إن "مجلس السلام" توصل إلى اتفاق تاريخي بشأن النزع الكامل لسلاح "حماس" وجميع الجماعات المسلحة الأخرى في غزة. وهذه خطوة هائلة نحو سلام وأمن دائمين. يمثل هذا الاتفاق خطوة حاسمة نحو أن تدار غزة أخيرًا من قبل حكومة فلسطينية جديدة ستعمل عن كثب مع مجلس السلام لمساعدة الشعب الفلسطيني. وفي الوقت نفسه، ستحصل إسرائيل على الأمن الذي تستحقه، ولن تُستخدم غزة بعد الآن قاعدة لشن هجمات إرهابية"
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وأضاف ترامب: "يمثل هذا إنجازًا رئيسيًا في تنفيذ خطة ترامب ذات النقاط العشرين. وسينفذ الاتفاق على مراحل منظمة بعناية. ومع استكمال عملية نزع السلاح، ستنسحب القوات الإسرائيلية، وستعمل قوة الاستقرار الدولية مع قوة شرطة فلسطينية جديدة لتتولى مسؤولية جعل غزة آمنة لسكانها وجيرانها".
وأعلنت الولايات المتحدة، في 14 يناير/كانون الثاني الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة ترامب، المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إدخال المساعدات الغذائية بما لا يقل عن 600 شاحنة يوميًا، وإعادة إعمار القطاع، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".
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