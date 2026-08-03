https://sarabic.ae/20260803/نتنياهو-يجب-تجريد-حماس-من-سلاحها-قبل-الانتقال-إلى-مرحلة-الإعمار-1115742445.html
نتنياهو: يجب تجريد "حماس" من سلاحها قبل الانتقال إلى مرحلة الإعمار
نتنياهو: يجب تجريد "حماس" من سلاحها قبل الانتقال إلى مرحلة الإعمار
سبوتنيك عربي
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، ضرورة تجريد حركة حماس من سلاحها وجعل قطاع غزة منزوع السلاح قبل الانتقال إلى مرحلة الإعمار. 03.08.2026, سبوتنيك عربي
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وقال نتنياهو، في بيان: "لدي اعتراضات بخصوص حماس وقد أثرتها، وأنا في الواقع أكن التقدير للحوار الذي دار بيني وبين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكبار قادة إدارته في واشنطن بخصوص إيران، لكن لا أخفي أن هنالك خلافات في وجهات النظر بخصوص حماس وبخصوص الخطة. لا أعتقد أن حماس سوف تتحول إلى مجرد قط لطيف لكي نبني لهم الأبراج السكنية".وتابع أن "هناك أمر آخر يجب فعله، وهو السماح للناس أن يغادروا. توجد دولتين في العالم لا يسمح لسكانها بالخروج منها كوريا الديمقراطية الشعبية وغزة. غزة ليست دولة لكنها كانت الدولة الفلسطينية ورأينا ما خرج منها".وأشار إلى أنه "من غزة ممنوع الخروج، والعالم يأتي بادعاءات حقوق الإنسان، وأنا أقول هناك 50% وهنالك من يقول 80% من الغزيين يريدون الخروج، افتحوا الأبواب واجعلوهم يخرجون لماذا لا يوجد للغزيين الحق كما لمليارات البشر أن يتنقلوا من مكان إلى آخر، عندها يدعون أن هذا ترانسفير (تهجير) أن تترك الناس يخرجون من دون تهديد السلاح يسمون ذلك جريمة حرب".وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أكد مجلس السلام في غزة، أن الانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي إلى ما وراء الخط الأصفر في قطاع غزة سيحدث فقط بعد إكمال عملية نزع سلاح حركة حماس.تصويت... ما مصير الاتفاق النووي السعودي-الأمريكي بعد شروط ترامب بالتطبيع مع إسرائيل؟عسكري سعودي لـ"سبوتنيك": الرياض ومسقط أفشلتا ضغوط واشنطن للتطبيع المجاني.. وموقفنا ليس مناورة سياسية
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
نتنياهو: يجب تجريد "حماس" من سلاحها قبل الانتقال إلى مرحلة الإعمار
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، ضرورة تجريد حركة حماس من سلاحها وجعل قطاع غزة منزوع السلاح قبل الانتقال إلى مرحلة الإعمار.
وقال نتنياهو، في بيان: "لدي اعتراضات بخصوص حماس وقد أثرتها، وأنا في الواقع أكن التقدير للحوار الذي دار بيني وبين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكبار قادة إدارته في واشنطن بخصوص إيران، لكن لا أخفي أن هنالك خلافات في وجهات النظر بخصوص حماس وبخصوص الخطة. لا أعتقد أن حماس سوف تتحول إلى مجرد قط لطيف لكي نبني لهم الأبراج السكنية".
وأضاف نتنياهو أن "حماس يجب أن تجرد من سلاحها وقطاع غزة يجب أن يكون منزوع السلاح، وفقط بعدها يمكن الانتقال إلى إعادة الإعمار، وربما إعادة تأهيل القطاع من التطرف".
وتابع أن "هناك أمر آخر يجب فعله، وهو السماح للناس أن يغادروا. توجد دولتين في العالم لا يسمح لسكانها بالخروج منها كوريا الديمقراطية الشعبية وغزة. غزة ليست دولة لكنها كانت الدولة الفلسطينية ورأينا ما خرج منها".
وأشار إلى أنه "من غزة ممنوع الخروج، والعالم يأتي بادعاءات حقوق الإنسان، وأنا أقول هناك 50% وهنالك من يقول 80% من الغزيين يريدون الخروج، افتحوا الأبواب واجعلوهم يخرجون لماذا لا يوجد للغزيين الحق كما لمليارات البشر أن يتنقلوا من مكان إلى آخر، عندها يدعون أن هذا ترانسفير (تهجير) أن تترك الناس يخرجون من دون تهديد السلاح يسمون ذلك جريمة حرب".
وفي وقت سابق، صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إيران تدرك أن أي هجوم على إسرائيل سيقابل برد "سيفوق توقعاتها"، معتبرًا أن "80% من الشعب الإيراني يعارض النظام".
وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أكد مجلس السلام في غزة، أن الانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي
إلى ما وراء الخط الأصفر في قطاع غزة سيحدث فقط بعد إكمال عملية نزع سلاح حركة حماس.