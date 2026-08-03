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نتنياهو: إسرائيل تسعى إلى توسيع تحالفاتها مع الدول العربية
نتنياهو: إسرائيل تسعى إلى توسيع تحالفاتها مع الدول العربية
سبوتنيك عربي
صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إيران تدرك أن أي هجوم على إسرائيل سيقابل برد "سيفوق توقعاتها"، معتبرًا أن "80% من الشعب الإيراني يعارض النظام". 03.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-03T17:38+0000
2026-08-03T17:38+0000
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وأضاف نتنياهو، في تصريحات له، أن اجتماعه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض خُصص لمناقشة "ثلاثة خيارات للتعامل مع إيران"، دون أن يكشف تفاصيل هذه الخيارات.وفي الشأن الفلسطيني، أقر نتنياهو بوجود خلافات مع الرئيس الأمريكي بشأن الحرب في قطاع غزة، قائلاً: "لا أخفي وجود خلافات مع الرئيس ترامب بشأن غزة، والنصر المطلق لم يتحقق بعد".وأكد أن "عملية نزع سلاح كل من حركة حماس و"حزب الله" اللبناني مستمرة""، مشددًا على أن إسرائيل ستواصل العمل لتحقيق هذا الهدف.وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه بحث مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مسألة تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل، مؤكدًا أن الطرفين "ينظران بإيجابية" إلى هذه الخطوة، وفق تعبيره.وقال ترامب، في مقابلة مع صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، إنه تحدث مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن تطبيع العلاقات بين البلدين، مضيفًا: "إنه أمر يحظى بإعجاب كبير من كلا البلدين. يمكن أن يحدث"، على حد قوله.وكان المندوب الأمريكي الدائم لدى الأمم المتحدة مايك والتز، صرّح في وقت سابق، بأن الولايات المتحدة تجري محادثات مع السعودية بشأن تطبيع العلاقات بين المملكة وإسرائيل.
https://sarabic.ae/20260723/تصويت-ما-مصير-الاتفاق-النووي-السعودي-الأمريكي-بعد-شروط-ترامب-بالتطبيع-مع-إسرائيل؟-1115440634.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, بنيامين نتنياهو, إيران, أخبار إيران, العالم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, بنيامين نتنياهو, إيران, أخبار إيران, العالم

نتنياهو: إسرائيل تسعى إلى توسيع تحالفاتها مع الدول العربية

17:38 GMT 03.08.2026
© AP Photo / Alex Brandonرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2026
© AP Photo / Alex Brandon
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صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إيران تدرك أن أي هجوم على إسرائيل سيقابل برد "سيفوق توقعاتها"، معتبرًا أن "80% من الشعب الإيراني يعارض النظام".
وأضاف نتنياهو، في تصريحات له، أن اجتماعه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض خُصص لمناقشة "ثلاثة خيارات للتعامل مع إيران"، دون أن يكشف تفاصيل هذه الخيارات.
وفي الشأن الفلسطيني، أقر نتنياهو بوجود خلافات مع الرئيس الأمريكي بشأن الحرب في قطاع غزة، قائلاً: "لا أخفي وجود خلافات مع الرئيس ترامب بشأن غزة، والنصر المطلق لم يتحقق بعد".
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2026
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وأكد أن "عملية نزع سلاح كل من حركة حماس و"حزب الله" اللبناني مستمرة""، مشددًا على أن إسرائيل ستواصل العمل لتحقيق هذا الهدف.
كما أشار نتنياهو إلى أن إسرائيل تسعى إلى توسيع تحالفاتها مع الدول العربية، في إطار جهودها لتعزيز علاقاتها الإقليمية.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه بحث مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مسألة تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل، مؤكدًا أن الطرفين "ينظران بإيجابية" إلى هذه الخطوة، وفق تعبيره.
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وقال ترامب، في مقابلة مع صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، إنه تحدث مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن تطبيع العلاقات بين البلدين، مضيفًا: "إنه أمر يحظى بإعجاب كبير من كلا البلدين. يمكن أن يحدث"، على حد قوله.
وكان المندوب الأمريكي الدائم لدى الأمم المتحدة مايك والتز، صرّح في وقت سابق، بأن الولايات المتحدة تجري محادثات مع السعودية بشأن تطبيع العلاقات بين المملكة وإسرائيل.
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