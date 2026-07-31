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ترامب: بحثت مع ولي العهد السعودي ونتنياهو تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل
ترامب: بحثت مع ولي العهد السعودي ونتنياهو تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أنه بحث مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مسألة تطبيع... 31.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-31T02:08+0000
2026-07-31T02:08+0000
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وقال ترامب، في مقابلة مع صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، إنه تحدث مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن تطبيع العلاقات بين البلدين، مضيفًا: "إنه أمر يحظى بإعجاب كبير من كلا البلدين. يمكن أن يحدث."وكان المندوب الأمريكي الدائم لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، قد صرح، في وقت سابق، بأن الولايات المتحدة تجري محادثات مع السعودية بشأن تطبيع العلاقات بين الرياض وإسرائيل.
https://sarabic.ae/20260528/ترامب-الاتفاق-مع-إيران-مرهون-بانضمام-السعودية-وقطر-لاتفاقات-التطبيع-مع-إسرائيل-1113831013.html
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ترامب, السعودية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
ترامب, السعودية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

ترامب: بحثت مع ولي العهد السعودي ونتنياهو تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل

02:08 GMT 31.07.2026
© REUTERS Kylie Cooperالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يلقي كلمة خلال احتفال بالذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة، في جبل رشمور في كيستون، ساوث داكوتا، الولايات المتحدة، 3 يوليو/ تموز 2026
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يلقي كلمة خلال احتفال بالذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة، في جبل رشمور في كيستون، ساوث داكوتا، الولايات المتحدة، 3 يوليو/ تموز 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2026
© REUTERS Kylie Cooper
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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أنه بحث مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مسألة تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل، مؤكدًا أن الطرفين ينظران بإيجابية إلى هذه الخطوة.
وقال ترامب، في مقابلة مع صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، إنه تحدث مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن تطبيع العلاقات بين البلدين، مضيفًا: "إنه أمر يحظى بإعجاب كبير من كلا البلدين. يمكن أن يحدث."
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2026
ترامب: الاتفاق مع إيران مرهون بانضمام السعودية وقطر لاتفاقات التطبيع مع إسرائيل
28 مايو, 15:41 GMT
وكان المندوب الأمريكي الدائم لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، قد صرح، في وقت سابق، بأن الولايات المتحدة تجري محادثات مع السعودية بشأن تطبيع العلاقات بين الرياض وإسرائيل.
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