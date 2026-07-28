https://sarabic.ae/20260728/التعاون-الإسلامي-54-قتيلا-و182-جريحا-في-فلسطين-خلال-أسبوع-1115577283.html

"التعاون الإسلامي": 54 قتيلا و182 جريحا في فلسطين خلال أسبوع

"التعاون الإسلامي": 54 قتيلا و182 جريحا في فلسطين خلال أسبوع

سبوتنيك عربي

سجل المرصد الإعلامي لمنظمة التعاون الإسلامي لجرائم إسرائيل ضد الفلسطينيين، مقتل 54 فلسطينيا، 45 منهم في قطاع غزة، و9 في الضفة الغربية خلال أسبوع. 28.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-28T16:49+0000

2026-07-28T16:49+0000

2026-07-28T16:49+0000

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وذكر المرصد في بيان له، مساء اليوم الثلاثاء، أنه إضافة إلى هذه الأرقام، هناك 182 جريحًا منهم 145 في قطاع غزة، و37 في الضفة الغربية في الفترة بين 21 إلى 27 يوليو/تموز الجاري.وأوضح المرصد أنه "وثق سقوط 74 ألفا و480 شهيدا، و178 ألفا و966 جريحا في الفترة بين 7 أكتوبر 2023، وحتى 27 يوليو/تموز الجاري".في وقت رصد المرصد ارتفاعا قياسيا في عدد الجرائم خلال الفترة نفسها، حيث بلغ عدد الجرائم 1524 جريمة، قام خلالها الجيش الإسرائيلي باقتحام مدن وقرى الضفة الغربية 467 مرة، واعتقل خلالها 363 فلسطينيا، وهدم 24 منزلا.كما أصدرت السلطات الإسرائيلية خلال هذه الفترة 7 قرارات بمصادرة أراض تبلغ مساحتها نحو 641 ألف متر مربع، في رام الله والقدس وجنين وطوباس، كما بلغ عدد اعتداءات المستوطنين، خلال الأسبوع الماضي، 108 اعتداءات، ووثق المرصد 18 نشاطا استيطانيا مختلفا في أسبوع واحد.وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، في 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إدخال المساعدات الغذائية بما لا يقل عن 600 شاحنة يوميًا، وإعادة إعمار القطاع، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة حيز التنفيذ، ظهر يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين "حركة حماس" وإسرائيل استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس ترامب لإنهاء الحرب في غزة، ووقّعت "حماس" وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.وفي 13 أكتوبر 2025، أطلقت حركة حماس سراح باقي المحتجزين الإسرائيليين الأحياء لديها وعددهم 20، وسلمت لاحقا عددًا من جثث المحتجزين، مؤكّدة حينها أنها تواصل العمل لتحديد موقع الجثة الأخيرة المتبقية، لتسليمها أيضا إلى إسرائيل التي أفرجت بالمقابل عن نحو 2000 معتقل وسجين فلسطيني من سجونها، وذلك في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة.

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