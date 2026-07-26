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إسرائيل تصادق على دخول قوات متعددة الجنسيات إلى قطاع غزة
إسرائيل تصادق على دخول قوات متعددة الجنسيات إلى قطاع غزة
سبوتنيك عربي
وافق المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي، اليوم الأحد، على السماح بدخول ما يُعرف بـ"مجلس السلام" إلى قطاع غزة، في خطوة تمهد لإطلاق برنامج تجريبي يهدف إلى إعادة... 26.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-26T15:05+0000
2026-07-26T15:05+0000
غزة
أخبار إسرائيل اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
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وبحسب الخطة، من المقرر أن يبدأ تنفيذ البرنامج في مدينة رفح، على أن يشمل إنشاء وحدات سكنية مؤقتة لإيواء سكان القطاع، ضمن مناطق ستخضع لإدارة خاصة، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية. ووفقًا للتقرير، سيخضع الراغبون في الإقامة داخل هذه المناطق لإجراءات تدقيق أمنية مشددة، للتحقق من عدم وجود أي ارتباط لهم بحركة حماس.وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، في 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إدخال المساعدات الغذائية بما لا يقل عن 600 شاحنة يوميًا، وإعادة إعمار القطاع، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة حيز التنفيذ، ظهر يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين "حركة حماس" وإسرائيل استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس ترامب لإنهاء الحرب في غزة، ووقّعت "حماس" وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.وفي 13 أكتوبر 2025، أطلقت حركة حماس سراح باقي المحتجزين الإسرائيليين الأحياء لديها وعددهم 20، وسلمت لاحقا عددًا من جثث المحتجزين، مؤكّدة حينها أنها تواصل العمل لتحديد موقع الجثة الأخيرة المتبقية، لتسليمها أيضا إلى إسرائيل التي أفرجت بالمقابل عن نحو 2000 معتقل وسجين فلسطيني من سجونها، وذلك في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة.
https://sarabic.ae/20260725/مقتل-مدير-شرطة-شمال-غزة-في-قصف-إسرائيلي-استهدفه-بحي-الشيخ-رضوان-1115494758.html
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غزة, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
غزة, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية

إسرائيل تصادق على دخول قوات متعددة الجنسيات إلى قطاع غزة

15:05 GMT 26.07.2026
© AP Photo / Evan Vucciالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوقع على ميثاق "مجلس السلام" في غزة، خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، سويسرا، 22 يناير/ كانون الثاني 2026
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوقع على ميثاق مجلس السلام في غزة، خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، سويسرا، 22 يناير/ كانون الثاني 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2026
© AP Photo / Evan Vucci
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وافق المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي، اليوم الأحد، على السماح بدخول ما يُعرف بـ"مجلس السلام" إلى قطاع غزة، في خطوة تمهد لإطلاق برنامج تجريبي يهدف إلى إعادة تأهيل الخدمات الأساسية، وتقديم المساعدات الإنسانية، وإنشاء مراكز إيواء في المناطق التي لا تخضع لسيطرة حركة حماس الفلسطينية.
وبحسب الخطة، من المقرر أن يبدأ تنفيذ البرنامج في مدينة رفح، على أن يشمل إنشاء وحدات سكنية مؤقتة لإيواء سكان القطاع، ضمن مناطق ستخضع لإدارة خاصة، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.
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أمس, 12:33 GMT
ووفقًا للتقرير، سيخضع الراغبون في الإقامة داخل هذه المناطق لإجراءات تدقيق أمنية مشددة، للتحقق من عدم وجود أي ارتباط لهم بحركة حماس.

وأشار التقرير إلى أن المنطقة الأولى ستدار من قبل ما وُصف بـ"الحكومة الفلسطينية التكنوقراطية"، بدعم من قوة أمنية متعددة الجنسيات يجري تشكيلها حاليًا، ومن المتوقع أن تضم عناصر عسكرية من دول عدة.

وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، في 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إدخال المساعدات الغذائية بما لا يقل عن 600 شاحنة يوميًا، وإعادة إعمار القطاع، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".
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24 يوليو, 16:17 GMT
ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة حيز التنفيذ، ظهر يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين "حركة حماس" وإسرائيل استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس ترامب لإنهاء الحرب في غزة، ووقّعت "حماس" وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.
وفي 13 أكتوبر 2025، أطلقت حركة حماس سراح باقي المحتجزين الإسرائيليين الأحياء لديها وعددهم 20، وسلمت لاحقا عددًا من جثث المحتجزين، مؤكّدة حينها أنها تواصل العمل لتحديد موقع الجثة الأخيرة المتبقية، لتسليمها أيضا إلى إسرائيل التي أفرجت بالمقابل عن نحو 2000 معتقل وسجين فلسطيني من سجونها، وذلك في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة.
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