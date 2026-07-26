https://sarabic.ae/20260726/إسرائيل-تصادق-على-دخول-قوات-متعددة-الجنسيات-إلى-قطاع-غزة-1115517116.html

إسرائيل تصادق على دخول قوات متعددة الجنسيات إلى قطاع غزة

إسرائيل تصادق على دخول قوات متعددة الجنسيات إلى قطاع غزة

سبوتنيك عربي

وافق المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي، اليوم الأحد، على السماح بدخول ما يُعرف بـ"مجلس السلام" إلى قطاع غزة، في خطوة تمهد لإطلاق برنامج تجريبي يهدف إلى إعادة... 26.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-26T15:05+0000

2026-07-26T15:05+0000

2026-07-26T15:05+0000

غزة

أخبار إسرائيل اليوم

الولايات المتحدة الأمريكية

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وبحسب الخطة، من المقرر أن يبدأ تنفيذ البرنامج في مدينة رفح، على أن يشمل إنشاء وحدات سكنية مؤقتة لإيواء سكان القطاع، ضمن مناطق ستخضع لإدارة خاصة، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية. ووفقًا للتقرير، سيخضع الراغبون في الإقامة داخل هذه المناطق لإجراءات تدقيق أمنية مشددة، للتحقق من عدم وجود أي ارتباط لهم بحركة حماس.وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، في 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إدخال المساعدات الغذائية بما لا يقل عن 600 شاحنة يوميًا، وإعادة إعمار القطاع، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة حيز التنفيذ، ظهر يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين "حركة حماس" وإسرائيل استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس ترامب لإنهاء الحرب في غزة، ووقّعت "حماس" وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.وفي 13 أكتوبر 2025، أطلقت حركة حماس سراح باقي المحتجزين الإسرائيليين الأحياء لديها وعددهم 20، وسلمت لاحقا عددًا من جثث المحتجزين، مؤكّدة حينها أنها تواصل العمل لتحديد موقع الجثة الأخيرة المتبقية، لتسليمها أيضا إلى إسرائيل التي أفرجت بالمقابل عن نحو 2000 معتقل وسجين فلسطيني من سجونها، وذلك في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة.

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