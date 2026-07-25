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https://sarabic.ae/20260725/مقتل-مدير-شرطة-شمال-غزة-في-قصف-إسرائيلي-استهدفه-بحي-الشيخ-رضوان-1115494758.html
مقتل مدير شرطة شمال غزة في قصف إسرائيلي استهدفه بحي "الشيخ رضوان"
مقتل مدير شرطة شمال غزة في قصف إسرائيلي استهدفه بحي "الشيخ رضوان"
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، اليوم السبت، مقتل مدير شرطة محافظة شمال غزة العميد عبد الناصر محمد المقادمة، إثر قصف إسرائيلي استهدفه في حي... 25.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-25T12:33+0000
2026-07-25T12:33+0000
غزة
أخبار إسرائيل اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
حركة حماس
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وقالت الوزارة، في بيان، إن العميد المقادمة (54 عامًا) قُتل جراء استهداف نفذته طائرات إسرائيلية، معتبرةً أن الحادث يأتي ضمن ما وصفته بـ"الخروقات اليومية" لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025. وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، في 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إدخال المساعدات الغذائية بما لا يقل عن 600 شاحنة يوميًا، وإعادة إعمار القطاع، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".وفي 13 أكتوبر 2025، أطلقت حركة حماس سراح باقي المحتجزين الإسرائيليين الأحياء لديها وعددهم 20، وسلمت لاحقا عددًا من جثث المحتجزين، مؤكّدة حينها أنها تواصل العمل لتحديد موقع الجثة الأخيرة المتبقية، لتسليمها أيضا إلى إسرائيل التي أفرجت بالمقابل عن نحو 2000 معتقل وسجين فلسطيني من سجونها، وذلك في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة.
https://sarabic.ae/20260724/الحية-يطالب-الوسطاء-بالتدخل-لاستكمال-اتفاق-غزة-ما-مستقبل-التفاهمات-وسيناريوهات-تطبيقها؟-1115480927.html
https://sarabic.ae/20260723/خياط-يعيد-تدوير-الأقمشة-البالية-ويحولها-إلى-فساتين-زفاف-في-غزة-1115428484.html
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غزة, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, حركة حماس
غزة, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, حركة حماس

مقتل مدير شرطة شمال غزة في قصف إسرائيلي استهدفه بحي "الشيخ رضوان"

12:33 GMT 25.07.2026
© Sputnik . Ajwad Jradatمقتل عشرات الأطفال الفلسطينيين في غزة
مقتل عشرات الأطفال الفلسطينيين في غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2026
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، اليوم السبت، مقتل مدير شرطة محافظة شمال غزة العميد عبد الناصر محمد المقادمة، إثر قصف إسرائيلي استهدفه في حي "الشيخ رضوان" شمال غربي مدينة غزة.
وقالت الوزارة، في بيان، إن العميد المقادمة (54 عامًا) قُتل جراء استهداف نفذته طائرات إسرائيلية، معتبرةً أن الحادث يأتي ضمن ما وصفته بـ"الخروقات اليومية" لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025.
شح المياه يهدد حياة النازحين جنوب قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2026
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أمس, 20:21 GMT

وأضافت الوزارة أن القصف استهدف العميد المقادمة "بشكل مباشر أثناء وجوده في حي الشيخ رضوان".

وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، في 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إدخال المساعدات الغذائية بما لا يقل عن 600 شاحنة يوميًا، وإعادة إعمار القطاع، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".
خياط يعيد تدوير الأقمشة البالية ويحولها إلى فساتين زفاف في غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2026
خياط يعيد تدوير الأقمشة البالية ويحولها إلى فساتين زفاف في غزة
23 يوليو, 11:00 GMT
ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة حيز التنفيذ، ظهر يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين "حركة حماس" وإسرائيل استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس ترامب لإنهاء الحرب في غزة، ووقّعت "حماس" وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.
وفي 13 أكتوبر 2025، أطلقت حركة حماس سراح باقي المحتجزين الإسرائيليين الأحياء لديها وعددهم 20، وسلمت لاحقا عددًا من جثث المحتجزين، مؤكّدة حينها أنها تواصل العمل لتحديد موقع الجثة الأخيرة المتبقية، لتسليمها أيضا إلى إسرائيل التي أفرجت بالمقابل عن نحو 2000 معتقل وسجين فلسطيني من سجونها، وذلك في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة.
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