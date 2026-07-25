مقتل مدير شرطة شمال غزة في قصف إسرائيلي استهدفه بحي "الشيخ رضوان"
© Sputnik . Ajwad Jradatمقتل عشرات الأطفال الفلسطينيين في غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، اليوم السبت، مقتل مدير شرطة محافظة شمال غزة العميد عبد الناصر محمد المقادمة، إثر قصف إسرائيلي استهدفه في حي "الشيخ رضوان" شمال غربي مدينة غزة.
وقالت الوزارة، في بيان، إن العميد المقادمة (54 عامًا) قُتل جراء استهداف نفذته طائرات إسرائيلية، معتبرةً أن الحادث يأتي ضمن ما وصفته بـ"الخروقات اليومية" لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025.
وأضافت الوزارة أن القصف استهدف العميد المقادمة "بشكل مباشر أثناء وجوده في حي الشيخ رضوان".
وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، في 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إدخال المساعدات الغذائية بما لا يقل عن 600 شاحنة يوميًا، وإعادة إعمار القطاع، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".
23 يوليو, 11:00 GMT
ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة حيز التنفيذ، ظهر يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين "حركة حماس" وإسرائيل استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس ترامب لإنهاء الحرب في غزة، ووقّعت "حماس" وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.
وفي 13 أكتوبر 2025، أطلقت حركة حماس سراح باقي المحتجزين الإسرائيليين الأحياء لديها وعددهم 20، وسلمت لاحقا عددًا من جثث المحتجزين، مؤكّدة حينها أنها تواصل العمل لتحديد موقع الجثة الأخيرة المتبقية، لتسليمها أيضا إلى إسرائيل التي أفرجت بالمقابل عن نحو 2000 معتقل وسجين فلسطيني من سجونها، وذلك في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة.