https://sarabic.ae/20260723/خياط-يعيد-تدوير-الأقمشة-البالية-ويحولها-إلى-فساتين-زفاف-في-غزة-1115428484.html
خياط يعيد تدوير الأقمشة البالية ويحولها إلى فساتين زفاف في غزة
خياط يعيد تدوير الأقمشة البالية ويحولها إلى فساتين زفاف في غزة
سبوتنيك عربي
في إحدى الورش الصغيرة المخصصة لخياطة الملابس في خان يونس جنوبي قطاع غزة، يحاول خياط متمرس خلف ماكينته، تشكيل فساتين الزفاف من أقمشة بالية، حيث أصبح ملاذًا... 23.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-23T11:00+0000
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فساتين أفراح من الأقمشة الباليةوينتشل الخياط أمير الرنتيسي قطع القماش المهملة والتي نال منها غبار الحرب وضجيج القصف، ويُضيف إليها لمساته الفنية، ليُخرج فستان حلم جديد يليق بليلة العمر لكل عروس، رغم نقص المواد الخام وإغلاق المعابر.وأضاف الرنتيسي لـ "سبوتنيك": "كنا قبل الحرب نعيش في مجتمع تتوفر فيه جميع المستلزمات ونعمل بشكل طبيعي، فأي زبون يأتي إلينا بأي طلب كان نلبيه له دون عوائق، لكن الحرب أوقفتنا عن العمل مدة سنتين كاملتين، بعدها بدأت بالتدريج وعدت إلى ماكينات الخياطة التي كنت أقوم بتشغيلها يدويا في البداية، ثم انتقلت إلى الدراجة التي أصبحت وسيلة عملي الآن".ويحاول الرنتيسي ومجموعة من الخياطين في غزة الحفاظ على تقليد اجتماعي مهدد بالاندثار بسبب الحرب وارتفاع التكاليف الخيالية، وعلى الرغم من نقص المواد الخام وإغلاق المعابر، يستمر الخياط أمير الرنتيسي بإصرار وعزيمة، في تشكيل فساتين زفاف جميلة وحتى بتصاميم من اختيار المواطنين.وتواجه العديد من الأسر صعوبات جمة في العثور على فساتين زفاف جديدة، مما دفع الكثيرين إلى البحث عن محلات تختص بتجديد الفساتين المستعملة، إلى جانب ملابس الأطفال التي يحتاجونها أيضا.وتشير المواطنة روان شلهوب، إلى أن ترميم الفساتين وتحويل الأقمشة إلى فساتين زفاف، فكرة رائعة في ظل الواقع الصعب الذي يشهده القطاع، حيث تساهم هذه الأفكار في تخفيف العبء المادي عن الأسر، كما تعيد إلى العرائس والفتيات قطعة من الفرح المفقود في غزة.وتقول المواطنة روان شلهوب وهي تختار فستان يناسبها، لوكالة "سبوتنيك": "هناك فساتين ليست جديدة تماما لكنها مقبولة نوعا ما ونسيّر أمورنا بها، إذ يقوم الزبائن بترميمها من جديد، وسعرها ليس مرتفعا وليس منخفضا بل متوسط بينهما، لكننا مضطرون لشرائها لأنها تخفف بعض الشيء من الصعوبات التي نواجهها خاصة مع إغلاق المعابر وعدم دخول أي شيء إلينا".وتضيف شلهوب لـ"سبوتنيك": "عندما يأخذ الزبون هذا الفستان ويقوم بترميمه، يساعدنا ذلك على استئجاره ولبسه رغم أنه ليس الخيار الذي كنا نتمناه، لكنه يساعدنا على إدخال الفرحة بأي طريقة كانت لكل عروس ولكل بنت ولكل أخت ولكل عريس، فهذه الفساتين التي نستأجرها ونرممها من المحلات، تُعيننا قليلا على تقديم شيء مميز وإن لم يكن طلبنا الأصلي، على غرار تلك الفساتين التي كنا نأخذها في العادة قبل الحرب".وتواصل إسرائيل فرض قيود مشددة وتضييقات خانقة على معابر قطاع غزة، مجرّدة بنود اتفاق وقف إطلاق النار، الذي بدأ في 10 من أكتوبر/تشرين الأول 2025 من مضمونه الإنساني، ورغم الإعلانات السابقة عن بنود تضمن التدفق الحر للمساعدات والسلع التجارية، إلا أن ما يصل فعليا إلى داخل القطاع لا يزال شحيحا.وتؤكد تقارير المنظمات الإنسانية والأمم المتحدة أن المساعدات التي تدخل لا ترقى إلى مستوى الاحتياجات الأساسية للسكان، ويتزامن ذلك مع إجراءات تفتيش مطولة ومعقدة على المعابر البرية، ما يُطيل معاناة المرضى والمواطنين المحتاجين إلى السفر للعلاج، ويُفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع أنهكته الحرب والحصار.
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حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة
خياط يعيد تدوير الأقمشة البالية ويحولها إلى فساتين زفاف في غزة
11:00 GMT 23.07.2026 (تم التحديث: 11:04 GMT 23.07.2026)
أجود جرادات
مراسل وكالة "سبوتنيك" في فلسطين
حصري
في إحدى الورش الصغيرة المخصصة لخياطة الملابس في خان يونس جنوبي قطاع غزة، يحاول خياط متمرس خلف ماكينته، تشكيل فساتين الزفاف من أقمشة بالية، حيث أصبح ملاذًا للعائلات التي تسعى إلى إدخال البهجة على قلوب أبنائها، رغم الظروف القاسية التي تحيط بها من كل جانب.
فساتين أفراح من الأقمشة البالية
وينتشل الخياط أمير الرنتيسي قطع القماش المهملة والتي نال منها غبار الحرب وضجيج القصف، ويُضيف إليها لمساته الفنية، ليُخرج فستان حلم جديد يليق بليلة العمر لكل عروس، رغم نقص المواد الخام وإغلاق المعابر.
ويقول الخياط أمير الرنتيسي لوكالة "سبوتنيك": "في خضم الحرب عندما تعذّر دخول البضائع إلى البلاد، وانقطعت الأقمشة الجديدة، لجأنا إلى إعادة تدوير ما كان لدينا من أقمشة قديمة وفساتين مستعملة، فباشرنا العمل على التصميمات التي كنا قد ابتكرناها وصممناها قبل الحرب، وخلال فترة النزوح أيضا، وبفضل الخبرة المتراكمة على مر السنين، أضفنا على تلك الفساتين القديمة لمساتنا الفنية الخاصة وأخرجناها في أجمل حلة ممكنة".
وأضاف الرنتيسي لـ "سبوتنيك": "كنا قبل الحرب نعيش في مجتمع تتوفر فيه جميع المستلزمات ونعمل بشكل طبيعي، فأي زبون يأتي إلينا بأي طلب كان نلبيه له دون عوائق، لكن الحرب أوقفتنا عن العمل مدة سنتين كاملتين، بعدها بدأت بالتدريج وعدت إلى ماكينات الخياطة التي كنت أقوم بتشغيلها يدويا في البداية، ثم انتقلت إلى الدراجة التي أصبحت وسيلة عملي الآن".
ويحاول الرنتيسي ومجموعة من الخياطين في غزة الحفاظ على تقليد اجتماعي مهدد بالاندثار بسبب الحرب وارتفاع التكاليف الخيالية، وعلى الرغم من نقص المواد الخام وإغلاق المعابر، يستمر الخياط أمير الرنتيسي بإصرار وعزيمة، في تشكيل فساتين زفاف جميلة وحتى بتصاميم من اختيار المواطنين.
وقال الرنتيسي لوكالة "سبوتنيك": "هناك تصاميم كثيرة لا أقدر على تنفيذها بسبب نقص المواد الخام، لكني أستخدم ما يتوفر لدي من مواد مثل النجمات التي أعدل فيها التصميمات وفقا لما هو موجود، فعملي في المحل يقوم على قدوم الزبون إليّ حاملا صورة من الإنترنت، فأقوم بتطبيق التصميم نفسه له مع الالتزام بنفس القصّات ونفس الموديل، مضيفا عليه طلباته الإضافية التي يرغب بها".
وتواجه العديد من الأسر صعوبات جمة في العثور على فساتين زفاف جديدة، مما دفع الكثيرين إلى البحث عن محلات تختص بتجديد الفساتين المستعملة، إلى جانب ملابس الأطفال التي يحتاجونها أيضا.
وتشير المواطنة روان شلهوب، إلى أن ترميم الفساتين وتحويل الأقمشة إلى فساتين زفاف، فكرة رائعة في ظل الواقع الصعب الذي يشهده القطاع، حيث تساهم هذه الأفكار في تخفيف العبء المادي عن الأسر، كما تعيد إلى العرائس والفتيات قطعة من الفرح المفقود في غزة.
وتقول المواطنة روان شلهوب وهي تختار فستان يناسبها، لوكالة "سبوتنيك": "هناك فساتين ليست جديدة تماما لكنها مقبولة نوعا ما ونسيّر أمورنا بها، إذ يقوم الزبائن بترميمها من جديد، وسعرها ليس مرتفعا وليس منخفضا بل متوسط بينهما، لكننا مضطرون لشرائها لأنها تخفف بعض الشيء من الصعوبات التي نواجهها خاصة مع إغلاق المعابر وعدم دخول أي شيء إلينا".
وتضيف شلهوب لـ"سبوتنيك": "عندما يأخذ الزبون هذا الفستان ويقوم بترميمه، يساعدنا ذلك على استئجاره ولبسه رغم أنه ليس الخيار الذي كنا نتمناه، لكنه يساعدنا على إدخال الفرحة بأي طريقة كانت لكل عروس ولكل بنت ولكل أخت ولكل عريس، فهذه الفساتين التي نستأجرها ونرممها من المحلات، تُعيننا قليلا على تقديم شيء مميز وإن لم يكن طلبنا الأصلي، على غرار تلك الفساتين التي كنا نأخذها في العادة قبل الحرب".
وتواصل إسرائيل فرض قيود مشددة وتضييقات خانقة على معابر قطاع غزة، مجرّدة بنود اتفاق وقف إطلاق النار، الذي بدأ في 10 من أكتوبر/تشرين الأول 2025 من مضمونه الإنساني، ورغم الإعلانات السابقة عن بنود تضمن التدفق الحر للمساعدات والسلع التجارية، إلا أن ما يصل فعليا إلى داخل القطاع لا يزال شحيحا.
وتؤكد تقارير المنظمات الإنسانية والأمم المتحدة أن المساعدات التي تدخل لا ترقى إلى مستوى الاحتياجات الأساسية للسكان، ويتزامن ذلك مع إجراءات تفتيش مطولة ومعقدة على المعابر البرية، ما يُطيل معاناة المرضى والمواطنين المحتاجين إلى السفر للعلاج، ويُفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع أنهكته الحرب والحصار.